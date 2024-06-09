С воды Петербург выглядит совсем иначе! На прогулке вы ощутите его атмосферу и специфичность: пройдёте под мостами — символами города, полюбуетесь уютными набережными, изучите архитектуру и вольётесь в ритм Северной столицы.
Кроме вас на катере никого не будет — можете взять с собой друзей, любимые напитки и по максимуму насладиться моментом!
Кроме вас на катере никого не будет — можете взять с собой друзей, любимые напитки и по максимуму насладиться моментом!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка проходит на комфортабельном катере открытого типа. На борту есть кожаные диваны, установлена мощная аудиосистема и подсветка салона для вечерних катаний. Катер оборудован мощным мотором, что позволяет быстро мчаться по водной глади Невы. Во время прогулки капитан покажет вам достопримечательности, а аудиогид расскажет информацию о них. Итак, в программе:
- Путешествие начнётся с Большой Невки — крупнейшей среди рукавов Невы по протяжённости. Пройдём мимо телебашни и спустимся к крейсеру Аврора, рассматривая его в деталях.
- Увидим знаменитый Троицкий мост и Петропавловскую крепость — место основания города в 1703 году.
- Выйдем к стрелке Васильевского острова, и перед нами откроются впечатляющие виды на Биржу, Ростральные колонны, Кунсткамеру.
- Рассмотрим Дворцовый мост, который изображён на всех туристических открытках.
- На другой стороне Невы полюбуемся Исаакиевским собором, Медным всадником и Адмиралтейством.
- В завершение осмотра центральных достопримечательностей подойдём к Эрмитажу — главному дворцовому комплексу. А после вернёмся в яхт-клуб, наслаждаясь приятным бризом.
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
- Дети допускаются от 1 года
- Можете взять на борт еду и напитки (кроме красных/красящих)
- Если у вас есть пожелания по маршруту — обсудите с капитаном перед началом прогулки
Особенности формата
- Необходимо прийти за 5 минут до начала катания
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести прогулку можно день в день, но не позднее чем за 2 часа до начала
- По личным причинам перенос возможен за 2 дня до забронированной даты
- На прогулку запрещено брать с собой животных
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Лопухинского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 357 туристов
Наша компания уже более 7 лет занимается активным отдыхом и проводит прогулки на снегоходах зимой и водные прогулки на катерах летом. Мы знаем всё о лучших маршрутах, заботимся о безопасностиЗадать вопрос
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