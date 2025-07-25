Путешествие под парусами Подарите себе или вашим близким прогулку по Финскому заливу в объятиях северной столицы! Наше путешествие на парусной яхте — это идеальный способ создать особенные моменты. Прогулка по заливу — прекрасный способ отдохнуть и насладиться видами Санкт-Петербурга с воды. Маршрут Стандартный маршрут начинается с Петровской косы и лежит через стадион «Петровский» под ЗСД по морскому фарватеру к створным знакам. Гости смогут увидеть пассажирский порт, Лахта-центр, ТРК Питерлэнд, Парк 300-летия и разглядеть в бинокль корабль-музей «Полтава». Путешествие с комфортом На борту всегда имеются теплые пледы, туалет (типа гальюн), аудиосистема, чай с печеньем, дождевики, спасательные жилеты. При желании можно искупаться. Важная информация:

Сертификаты действительны до 15.09.2025.