Подарите себе или вашим близким сертификат на незабываемую прогулку по Финскому заливу с друзьями, семьёй или второй половинкой.
Погрузитесь в атмосферу красоты и умиротворения на роскошной парусной яхте в сердце Петербурга! Незабываемое путешествие подарит вам возможность увидеть величественные достопримечательности с необычного ракурса: от монументального Лахта-центра до легендарного корабля-музея «Полтава».
Описание водной прогулки
Путешествие под парусами Подарите себе или вашим близким прогулку по Финскому заливу в объятиях северной столицы! Наше путешествие на парусной яхте — это идеальный способ создать особенные моменты. Прогулка по заливу — прекрасный способ отдохнуть и насладиться видами Санкт-Петербурга с воды. Маршрут Стандартный маршрут начинается с Петровской косы и лежит через стадион «Петровский» под ЗСД по морскому фарватеру к створным знакам. Гости смогут увидеть пассажирский порт, Лахта-центр, ТРК Питерлэнд, Парк 300-летия и разглядеть в бинокль корабль-музей «Полтава». Путешествие с комфортом На борту всегда имеются теплые пледы, туалет (типа гальюн), аудиосистема, чай с печеньем, дождевики, спасательные жилеты. При желании можно искупаться. Важная информация:
Сертификаты действительны до 15.09.2025.
Дата и время согласовываются с гидом
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Петровская коса 5
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время согласовываются с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Сертификаты действительны до 15.09.2025
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
25 июл 2025
Потрясающие впечатления! Капитан Александр рассказал об упраалении парусной яхтой, удалось поучаствовпть в управлении и при выходе в залив насладиться дрейфов и красивыми видами! Большое спасибо!
