Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Мы предлагаем вам выбрать один из двух маршрутов: каждый позволит увидеть исторические локации и подарит дивные природные виды Ленинградской области.

Маршрут 1: Кронштадт и Петергоф

3 остановки: Дамба, Морской собор (30 минут), Петергоф (2 часа)

По набережной Невы и Приморскому шоссе мы доедем до дамбы, которая защищает Петербург от наводнений. После небольшой остановки пересечем Финский залив и попадем на остров Котлин, где и расположен Кронштадт. Наша главная цель здесь — величественный Морской собор на Якорной площади. Вновь пересекая залив, мы приедем в Петергоф. А после вашей прогулки по его парку вернемся в город по Петергофскому шоссе через Стрельну.

Маршрут 2: Крепость Орешек

Сюда путь лежит по Мурманской трассе до Шлиссельбурга. Мы остановимся у переправы, и до самой цитадели вы доберетесь на рейсовом пароме. На небольшом Ореховом острове у Ладожского озера вас ждут мощные стены и важные артефакты. Билет в крепость включает экскурсию с музейным гидом.

Организационные детали