Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Увлекательная поездка на мотоцикле подарит незабываемые впечатления. Выбор маршрута - Кронштадт и Петергоф или крепость Орешек - за вами
Поездка на мотоцикле - это уникальная возможность увидеть исторические места и насладиться природой Ленинградской области. Вы сможете выбрать между двумя маршрутами: Кронштадт и Петергоф или крепость Орешек.
Путешествие включает посещение Морского собора и прогулку по парку Петергофа или экскурсию в крепость Орешек. В стоимость входит экипировка и инструктаж. Длительность каждого маршрута - 5 часов, с преодолением около 120 км
Лучшие месяцы для мотоэкскурсии - с мая по сентябрь. В это время года маршруты наиболее живописны, а погодные условия способствуют комфортному передвижению на мотоцикле и наслаждению открытыми пространствами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Морской собор
Петергоф
Крепость Орешек
Описание экскурсии
Мы предлагаем вам выбрать один из двух маршрутов: каждый позволит увидеть исторические локации и подарит дивные природные виды Ленинградской области.
Маршрут 1: Кронштадт и Петергоф
3 остановки: Дамба, Морской собор (30 минут), Петергоф (2 часа)
По набережной Невы и Приморскому шоссе мы доедем до дамбы, которая защищает Петербург от наводнений. После небольшой остановки пересечем Финский залив и попадем на остров Котлин, где и расположен Кронштадт. Наша главная цель здесь — величественный Морской собор на Якорной площади. Вновь пересекая залив, мы приедем в Петергоф. А после вашей прогулки по его парку вернемся в город по Петергофскому шоссе через Стрельну.
Маршрут 2: Крепость Орешек
Сюда путь лежит по Мурманской трассе до Шлиссельбурга. Мы остановимся у переправы, и до самой цитадели вы доберетесь на рейсовом пароме. На небольшом Ореховом острове у Ладожского озера вас ждут мощные стены и важные артефакты. Билет в крепость включает экскурсию с музейным гидом.
Организационные детали
Стоимость указана за один из двух маршрутов (на ваш выбор)
Каждое путешествие длится 5 часов, в каждом мы проедем около 120 км
Дополнительные расходы: — для маршрута Кронштадт-Петергоф (450 руб. с человека за вход в Нижний парк) — для маршрута в крепость Орешек (250 руб. с человека за билет в крепость + 350 руб. с человека за переправу туда-обратно)
В стоимость входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, перчатки, одноразовый подшлемник, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды. Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной. Мотоциклы имеют ограничение по весу пассажира (максимум 100 килограммов).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
14 155 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3521 туриста
Меня зовут Алексей. Петербуржец в пятом поколении, родился в Ленинграде на Петроградке. Люблю и уважаю свой город, с юных лет увлекаюсь его историей, и с возрастом мой интерес к нему только растёт. Мне нравится показывать Питер путешественникам, увлекать и удивлять людей его историей и архитектурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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POLINA
Всем рекомендую мотопрогулку с Алексеем. Всю поездку улыбка не сходила с моего лица. Очень комфортное кресло пассажира, можно совершенно не держаться. Я всю дорогу снимала фото и видео. Безопасность на самом высоком уровне. Очень легкое, доброе общение. Ещё раз спасибо за замечательный день и за памятные моменты.
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Ю
Юрий
Все было отлично. Ребята Алексей и Александр прокатили с ветерком, пробираясь в пробках между авто. Сам умея ездить на мотоцикле, могу сказать это высший пилотвж. Ну и дополнение небольшой исторический зкскурс от Алексея пока ждали паром.
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Елена
Были с мужем на экскурсии 9 июня. Ребята забрали нас у Московского вокзала, нам было так удобно. Два мотоцикла: красный и черный, выбирай любой. Конечно, для девочки красный! Короткий инструктаж, читать дальшеуменьшить
экипировка и помчались по улицам Питера. Эмоции зашкаливают! Успевай крутить головой по сторонам. Такого не увидишь никогда из окна машины или автобуса. Вот оно всё рядом, на расстоянии вытянутой руки. Скорость. Шум ветра. Комфортное сиденье. Пересекаем по дамбе Финский залив. Вот наша цель – Морской собор на Якорной площади в Кронштадте. Осмотрели Собор, Побывали на службе, получили благословение и в путь. Дорога в Петергоф ещё интереснее. Включила камеру и снимала всю дорогу. Мимо фортов, пересекаем залив. Ребята демонстрируют мастерство вождения. Петергоф. Гуляем 2 часа. Обратная дорога по Петергофскому шоссе через Стрельню. Экскурсия закончилась. Ах, как хочется всё повторить! Спасибо, за необычный формат экскурсии. Алексей, в следующее посещение Питера, экскурсии только с вашей командой!
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Екатерина
Это полный восторг! Ветер, скорость, маршрут, солнце, фонтаны - поездка превзошла все ожидания. Спасибо Алексею и Александру за их профессионализм, и за то, что они дают возможность посмотреть на любимый читать дальшеуменьшить
город с новой стороны! Теперь факты, помимо эмоций: - Время и место начала экскурсии оговариваются с организатором - Надо тепло одеваться. - Шлем дают - Очень комфортное пассажирское место. Правила и технику безопасности рассказывают перед началом экскурсии. - От вас требуется: расслабиться и получать удовольствие Это был первый опыт такой экскурсии, но не последний! Однозначно рекомендую!
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наталия
Из всех экскурсий и экстим. развлечений (а их было немало), именно эта доставила массу позитивных эмоций и новых ощущений! Однозначно рекомендуем всем, особенно офисным "сидельцам"!!! Не бойтесь попробовать, даже если читать дальшеуменьшить
никогда не ездили на байке! Мотоциклы оооочень комфортные и парни знают своё дело: ощущение надежности и безопасности весь маршрут. За сжатое время (*мотоциклы в пробке не стоят;-))), мы посмотрели максимум! СПАСИБО организаторам и водителям, это было то, что надо!
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Юлия
Путешествовали с Алексеем по длинному маршруту «Пятая гора». Питер, область, скорость, ветер, солнце, немного дождя, обалденно красивые исторические места и природа, отличная музыка и джентельмен Алексей, который не только интересно рассказывает, но и поинтересуется как себя чувствует пассажир и руку подаст. В общем, эмоции не отпускают и хочется ещё:)
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