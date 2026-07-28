Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Лучшие месяцы для мотоэкскурсии - с мая по сентябрь. В это время года маршруты наиболее живописны, а погодные условия способствуют комфортному передвижению на мотоцикле и наслаждению открытыми пространствами.

Поездка на мотоцикле - это уникальная возможность увидеть исторические места и насладиться природой Ленинградской области. Вы сможете выбрать между двумя маршрутами: Кронштадт и Петергоф или крепость Орешек. Путешествие включает посещение Морского собора и прогулку по парку Петергофа или экскурсию в крепость Орешек. В стоимость входит экипировка и инструктаж. Длительность каждого маршрута - 5 часов, с преодолением около 120 км

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы предлагаем вам выбрать один из двух маршрутов: каждый позволит увидеть исторические локации и подарит дивные природные виды Ленинградской области.

Маршрут 1: Кронштадт и Петергоф

3 остановки: Дамба, Морской собор (30 минут), Петергоф (2 часа)

По набережной Невы и Приморскому шоссе мы доедем до дамбы, которая защищает Петербург от наводнений. После небольшой остановки пересечем Финский залив и попадем на остров Котлин, где и расположен Кронштадт. Наша главная цель здесь — величественный Морской собор на Якорной площади. Вновь пересекая залив, мы приедем в Петергоф. А после вашей прогулки по его парку вернемся в город по Петергофскому шоссе через Стрельну.

Маршрут 2: Крепость Орешек

Сюда путь лежит по Мурманской трассе до Шлиссельбурга. Мы остановимся у переправы, и до самой цитадели вы доберетесь на рейсовом пароме. На небольшом Ореховом острове у Ладожского озера вас ждут мощные стены и важные артефакты. Билет в крепость включает экскурсию с музейным гидом.

Организационные детали