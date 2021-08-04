Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек

Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом!

5
8 отзывов
Поездка в окрестности Петербурга с нами — это побег от городской суеты, приключение, не сравнимое ни с машиной, ни с кораблем, ни тем более с автобусом.

На удобном мотоцикле в компании профессионала вы промчитесь вдоль Невы, пересечете Финский залив по дамбе, полюбуетесь видами.

И конечно, у вас будет время для самостоятельного знакомства с достопримечательностями.
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек

Что вас ожидает

Мы предлагаем вам выбрать один из двух маршрутов: каждый позволит увидеть исторические локации и подарит дивные природные виды Ленинградской области.

Маршрут 1: Кронштадт и Петергоф

3 остановки: Дамба, Морской собор (30 минут), Петергоф (2 часа)

По набережной Невы и Приморскому шоссе мы доедем до дамбы, которая защищает Петербург от наводнений. После небольшой остановки пересечем Финский залив и попадем на остров Котлин, где и расположен Кронштадт. Наша главная цель здесь — величественный Морской собор на Якорной площади. Вновь пересекая залив, мы приедем в Петергоф. А после вашей прогулки по его парку вернемся в город по Петергофскому шоссе через Стрельну.

Маршрут 2: Крепость Орешек

Сюда путь лежит по Мурманской трассе до Шлиссельбурга. Мы остановимся у переправы, и до самой цитадели вы доберетесь на рейсовом пароме. На небольшом Ореховом острове у Ладожского озера вас ждут мощные стены и важные артефакты. Билет в крепость включает экскурсию с музейным гидом.

Организационные детали

  • Стоимость указана за один из двух маршрутов (на ваш выбор)
  • Каждое путешествие длится 5 часов, в каждом мы проедем около 120 км
  • Дополнительные расходы:
    — для маршрута Кронштадт-Петергоф (450 руб. с человека за вход в Нижний парк)
    — для маршрута в крепость Орешек (250 руб. с человека за билет в крепость + 350 руб. с человека за переправу туда-обратно)
  • В стоимость входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, перчатки, одноразовый подшлемник, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды. Перед экскурсией мы проведем небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной. Мотоциклы имеют ограничение по весу пассажира (максимум 100 килограммов).
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Адмиралтейская
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Петербуржец в пятом поколении, родился в Ленинграде на Петроградке. Люблю и уважаю свой город, с юных лет увлекаюсь его историей, и с возрастом мой интерес к нему только растёт. Мне нравится показывать Питер путешественникам, увлекать и удивлять людей его историей и архитектурой.
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8 реальных отзывов от туристов

С
4 авг 2021
2.08.2021, не смотря на проливной дождик, состоялась наша мотоэкскурсия в Кронштадт и Петергоф. Алексей доброжелательно предлагал перенести поездку, но, я как опытный "второй" номер, не стала переносить. О чём ни капли не пожалела! Дождь и специальная экипировка даже внесли "изюминку" для фотографий. Алексей и второй водитель, Роман- ПРОФЕССИОНАЛЫ! Вождение аккуратное и безопасное. Мы с дочерью в восторге! Исключительно всем рекомендую!
Д
1 авг 2021
Остаться равнодушным или недовольным невозможно. Наоборот, хочется вернуться за добавкой). Если у меня и были претензии, то к поездке на мотоцикле они совершенно не относятся (в крепости Орешек сидят крохоборы). Алексей крайне внимателен и лëгок в общении. Моя ему благодарность за организацию такой чУдной поездки. Собственно управлял железным конем Роман, суровый питерский мужчина. ) Ему отдельное спасибо.
С
30 июля 2021
Спасибо Алексею и его команде за прекрасную поездку в крепость Орешек! Поначалу было не очень комфортно, скорость, небольшие пробки в городе (в которых мы не стояли, ребята виртуозно проезжали между машинами), плюс ты доверяешь свои жизни не знакомым людям. Но дискомфорт быстро проходит и ты уже получаешь адреналин от скорости и видишь слаженную работу команды. Ребята вы асы своего дела!
Natalia
17 июля 2021
Поездка в Кронштадт и Петергоф с ветерком очень понравилась! Мой 13-летний сын сказал, что так намного веселее и интереснее знакомиться с историей и культурой, чем просто ходить по музеям. На мотоциклы сели первый раз и мы почувствовали себя настоящими байкерами! На пассажирском месте мотоцикла к моему удивлению оказалось очень удобно ездить. Алексей и его партнер Александр - прекрасные водители. Мы с сыном в восторге и уже порекомендовали их нескольким друзьям, которы планируют поездку в Санкт-Петербург. Спасибо!
С
18 июня 2021
Все прошло отлично, Алексей очень приятный собеседник, прекрасный водитель мотоцикла, действительно знает историю Питера и окрестностей. Однозначно рекомендую. Также есть много других маршрутов на выбор, в том числе и по городу. На пассажирском месте круизера очень удобно оказалось ездить, я даже не ожидала)
Е
15 июня 2021
Выбрали загородный маршрут и нисколько не пожалели! Почувствовали себя настоящими байкерами)) дети довольны: говорят, что такие путешествия им больше нравятся, а не скучные походы по музеям. Посмотрели заброшенные усадьбы, красивейшие места. Жаль не попали в крепость Копорье, она закрыта на реконструкцию. Но даже не заходя внутрь вид потрясающий. Возвращаясь в суету города ещё раз утвердилась в мнении, что загородная поездка намного круче и эффектнее. Спасибо Алексею за этот день!
Н
8 июня 2021
Поездка состоялась спонтанно (за несколько часов до выезда), но не смотрят на это организованно все было на отлично. Я уезжала из родного Петербурга, поездку организовали так, что я на прощание увидела весь город. Спасибо вам большое, надеюсь вернусь и вы мне организуете встречу с городом! Ещё раз большое спасибо!
Д
9 мая 2021
Экскурсия очень понравилась, интересный формат, отдельное спасибо Алексею за организацию

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