В сотрудничестве с компанией «Пулково Эйркрафт Сервисез» предлагаем Вам прогулочные полеты над окрестностями Петербурга.
"Pulkovo Aircraft Services" - агент по организации и обслуживанию чартерных рейсов и рейсов бизнес авиации в аэропорту «Пулково», является первой компанией в этой сфере в Санкт-Петербурге, сертифицированной Министерством Транспорта Российской
Федерации в соответствии с принятыми нормативами и правилами, а также первой Санкт-Петербургской компанией, зарегистрированной в реестре ICAO (код "PGH")
Предлагаем Вашему вниманию необычные экскурсии для тех, кто:
- уже все видел в Петербурге
- не любит сидеть дома
- любит бывать в необычных местах
Аэродром Гостилицы, с которого выполняются полеты, является одним из самых крупных для авиации общего, экспериментального и спортивного назначения в Северо-Западном
Федеральном округе нашей страны. В любое время года на его территории собираются поклонники малой авиации, обучаются пилоты, проводятся соревнования и праздники.
На аэродроме базируется около 30 летательных аппаратов различных типов и классов – одно- и двухмоторные самолеты, гидросамолеты, вертолеты, дельталеты, микросамолеты и аэрошюты. Здесь можно увидеть такую классику мировой авиации как ЯК-18Т, ЯК-52, Piper-Tomahawk, Cessna-150 и Cessna-172.
Предлагаемые нами вылеты выполняются на самолете Cessna 172
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Время полёта: 45 минут
Количество участников: от 1-го до 3-ёх
Ограничение по возрасту: 14+ лет
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