Полет над Петергофом, «Газпром Ареной», «Лахта-центром» и островами

Петербург и его пригороды с высоты птичьего полета выглядят еще более необычно, чем с земли — предлагаем вам убедиться в этом во время наших прогулочных полетов.

Вы оцените геометрию классической архитектуры и блистательных дворцово-парковых ансамблей, наслаждаясь неповторимым ощущением свободы.
Полет над Петергофом, «Газпром Ареной», «Лахта-центром» и островами
Полет над Петергофом, «Газпром Ареной», «Лахта-центром» и островами
Полет над Петергофом, «Газпром Ареной», «Лахта-центром» и островами
Полет над Петергофом, «Газпром Ареной», «Лахта-центром» и островами
Полет над Петергофом, «Газпром Ареной», «Лахта-центром» и островами
Полет над Петергофом, «Газпром Ареной», «Лахта-центром» и островами
Полет над Петергофом, «Газпром Ареной», «Лахта-центром» и островами

Что вы увидите 🤩

  • Петергоф
  • «Газпром Арена»
  • «Лахта-центр»
  • Васильевский и Крестовский остров
В сотрудничестве с компанией «Пулково Эйркрафт Сервисез» предлагаем Вам прогулочные полеты над окрестностями Петербурга.
"Pulkovo Aircraft Services" - агент по организации и обслуживанию чартерных рейсов и рейсов бизнес авиации в аэропорту «Пулково», является первой компанией в этой сфере в Санкт-Петербурге, сертифицированной Министерством Транспорта Российской
Федерации в соответствии с принятыми нормативами и правилами, а также первой Санкт-Петербургской компанией, зарегистрированной в реестре ICAO (код "PGH")

Предлагаем Вашему вниманию необычные экскурсии для тех, кто:

  • уже все видел в Петербурге
  • не любит сидеть дома
  • любит бывать в необычных местах
Аэродром Гостилицы, с которого выполняются полеты, является одним из самых крупных для авиации общего, экспериментального и спортивного назначения в Северо-Западном
Федеральном округе нашей страны. В любое время года на его территории собираются поклонники малой авиации, обучаются пилоты, проводятся соревнования и праздники.
На аэродроме базируется около 30 летательных аппаратов различных типов и классов – одно- и двухмоторные самолеты, гидросамолеты, вертолеты, дельталеты, микросамолеты и аэрошюты. Здесь можно увидеть такую классику мировой авиации как ЯК-18Т, ЯК-52, Piper-Tomahawk, Cessna-150 и Cessna-172.
Предлагаемые нами вылеты выполняются на самолете Cessna 172
****
Время полёта: 45 минут
Количество участников: от 1-го до 3-ёх
Ограничение по возрасту: 14+ лет
****
🚩 Начало и место завершения: Ломоносовский район, аэродром Гостилицы
 Что входит
  • Мы предоставляем нашим клиентам на выбор три категории билетов:
  • Билет категории "А": Вы получаете полёт на самолете (без транспорта и гида) и самостоятельно добираетесь до аэродрома.
  • Билет категории "В": Полёт на самолете + индивидуальный комфортабельный трансфер (до аэродрома и обратно в город), – наиболее частая и популярная категория среди наших клиентов.
  • Билет категории "С": Полёт на самолете + трансфер + профессиональный гид* на всем протяжении маршрута - опция для тех, кому интересна более глубокая и развернутая экскурсия. Это рассказ об объектах культурно-исторического наследия, факты о городе и его окрестностях, увлекательные рассказы из жизни царского Петербурга, и о том, как происходило становление современного города на Неве.
  • Услуги гида предоставляются на протяжении дорожного маршрута (город-аэродром-город), гид не присутствует в кабине самолета во время полета.
 Что не входит
  • В зависимости от категории вашего билета
  • вы самостоятельно выбираете перечень включенного сервиса в тур
Важная информация
  • Полет на самолёте длится 45 мин.
  • Если у вас категория билета которая включает трансфер (до места проведения экскурсии и обратно в город Санкт-Петербург) - общее время составит около 4 х часов (с учётом дорожной обстановки)
Время проведения: Бронирование и полная оплата происходит за 72 часа
  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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