В сотрудничестве с компанией «Пулково Эйркрафт Сервисез» предлагаем Вам прогулочные полеты над окрестностями Петербурга.

"Pulkovo Aircraft Services" - агент по организации и обслуживанию чартерных рейсов и рейсов бизнес авиации в аэропорту «Пулково», является первой компанией в этой сфере в Санкт-Петербурге, сертифицированной Министерством Транспорта Российской

Федерации в соответствии с принятыми нормативами и правилами, а также первой Санкт-Петербургской компанией, зарегистрированной в реестре ICAO (код "PGH")

Предлагаем Вашему вниманию необычные экскурсии для тех, кто:

уже все видел в Петербурге

не любит сидеть дома

любит бывать в необычных местах

Аэродром Гостилицы, с которого выполняются полеты, является одним из самых крупных для авиации общего, экспериментального и спортивного назначения в Северо-Западном

Федеральном округе нашей страны. В любое время года на его территории собираются поклонники малой авиации, обучаются пилоты, проводятся соревнования и праздники.

На аэродроме базируется около 30 летательных аппаратов различных типов и классов – одно- и двухмоторные самолеты, гидросамолеты, вертолеты, дельталеты, микросамолеты и аэрошюты. Здесь можно увидеть такую классику мировой авиации как ЯК-18Т, ЯК-52, Piper-Tomahawk, Cessna-150 и Cessna-172.

Предлагаемые нами вылеты выполняются на самолете Cessna 172

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Время полёта: 45 минут

Количество участников: от 1-го до 3-ёх

Ограничение по возрасту: 14+ лет

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