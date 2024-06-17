от 2 000 ₽ за человека

Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00

🚤 На катере

Индивидуальная

2 часа 1 отзыв

Прогулка на каютном катере по рекам и каналам Петербурга Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 112

Расписание: Ежедневно, без выходных, пожалуйста старайтесь бронировать прогулку не менее чем за 1.5 часа