За небольшую стоимость вы получите незабываемые впечатления от индивидуальной прогулки по каналам Петербурга. На катере будете только вы и ваша компания до 11 человек с капитаном.
Вы решаете, куда плыть: прокатиться по рекам и каналам, по ночному Питеру, увидеть развод мостов или выйти в акваторию Невы к Лахта центру и Зенит Арене.
Вы решаете, куда плыть: прокатиться по рекам и каналам, по ночному Питеру, увидеть развод мостов или выйти в акваторию Невы к Лахта центру и Зенит Арене.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:50
Что вас ожидает:
- Реки и каналы Петербурга
- Лахта центр
- Зенит Арена
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Речная прогулка по центральным каналам Петербурга — настоящий must have во время вашего путешествия. В вашем распоряжении катер для группы до 11 человек. Вы можете арендовать его на 1, 2, 3 или 4 часа, а также прогуляться во время развода мостов или выйти в Финский залив, к Лахта центру. Наш капитан поможет вам построить идеальный маршрут и расскажет интересные факты из истории Санкт-Петербурга.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Реки и каналы Петербурга
- Лахта центр
- Зенит Арена
Что включено
- Речная прогулка
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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