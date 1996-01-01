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Ползком по клубам и барам

4.8
250 отзывов
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
Бар-хоппинг по 10 заведениям разного формата, где отдыхают сами петербуржцы.

Вы получите представление о ночной жизни города и пройдётесь по барам и андеграунд-клубам Петербурга в хорошей компании.

В программе мастер-класс по игре в кикер и 5 фирменных шотов.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Ползком по клубам и барам
Ползком по клубам и барам

Что вы увидите

  • 10 абсолютно разноформатных заведений
  • от коктейль-баров и арт-кафе до андеграунд клубов
Вы думаете, что побывали во всех клубах и барах 🍹 нашего города и вас ничем уже не удивить или наоборот, совсем не знаете, как среди огромного числа заведений найти место по душе? Тогда спешите присоединиться к нам!
За последние два десятка лет сформировалась целая городская субкультура ночных баров, клубов и арт-кафе, разбросанных по центру города, большинство из которых даже не имеют вывески на входной двери или сайта в Интернете. Как бы странно это ни звучало, есть заведения, которые и не стремятся к всеобщей известности, т. к. посещают их люди из своего круга.

Что же нас ждёт:

  • Мы пройдём порядка 10 абсолютно разноформатных заведений, от коктейль-баров и арт-кафе до андеграунд клубов, чтобы получить представление о ночной жизни города;
  • Вы услышите рассказы об истории 📖 зарождения некоторых ключевых мест, да и вообще появления клубной культуры;
  • Помимо прочего, в программе предусмотрена дегустация необычных фирменных шот-дринков (там, где они есть), мастер-класс по игре в кикер (настольный футбол), ну и, само собой — хорошая компания для кутежа и ночной прогулки по Питеру.

Организационные детали:

  • Возраст участников, строго 18+
Что входит
  • Авторский и увлекательный рассказ от профессионального гида
  • Дегустация фирменных шот-дринков в разных заведениях
  • Самая лучшая компания для кутежа и ночной прогулки по Питеру.
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии и обратно.
Начало
🚩 Лиговский просп., 48
Место завершения
🏁 По договоренности
Ползком по клубам и барам
Ползком по клубам и барам
Ползком по клубам и барам
Ползком по клубам и барам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ползком П.
Ползком П.
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250 отзывов оставили туристы

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