Вы думаете, что побывали во всех клубах и барах 🍹 нашего города и вас ничем уже не удивить или наоборот, совсем не знаете, как среди огромного числа заведений найти место по душе? Тогда спешите присоединиться к нам!

За последние два десятка лет сформировалась целая городская субкультура ночных баров, клубов и арт-кафе, разбросанных по центру города, большинство из которых даже не имеют вывески на входной двери или сайта в Интернете. Как бы странно это ни звучало, есть заведения, которые и не стремятся к всеобщей известности, т. к. посещают их люди из своего круга.

Что же нас ждёт:

Мы пройдём порядка 10 абсолютно разноформатных заведений, от коктейль-баров и арт-кафе до андеграунд клубов, чтобы получить представление о ночной жизни города;

Вы услышите рассказы об истории 📖 зарождения некоторых ключевых мест, да и вообще появления клубной культуры;

Помимо прочего, в программе предусмотрена дегустация необычных фирменных шот-дринков (там, где они есть), мастер-класс по игре в кикер (настольный футбол), ну и, само собой — хорошая компания для кутежа и ночной прогулки по Питеру.

Организационные детали: