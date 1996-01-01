Вы думаете, что побывали во всех клубах и барах 🍹 нашего города и вас ничем уже не удивить или наоборот, совсем не знаете, как среди огромного числа заведений найти место по душе? Тогда спешите присоединиться к нам!
За последние два десятка лет сформировалась целая городская субкультура ночных баров, клубов и арт-кафе, разбросанных по центру города, большинство из которых даже не имеют вывески на входной двери или сайта в Интернете. Как бы странно это ни звучало, есть заведения, которые и не стремятся к всеобщей известности, т. к. посещают их люди из своего круга.
Что же нас ждёт:
Мы пройдём порядка 10 абсолютно разноформатных заведений, от коктейль-баров и арт-кафе до андеграунд клубов, чтобы получить представление о ночной жизни города;
Вы услышите рассказы об истории 📖 зарождения некоторых ключевых мест, да и вообще появления клубной культуры;
Помимо прочего, в программе предусмотрена дегустация необычных фирменных шот-дринков (там, где они есть), мастер-класс по игре в кикер (настольный футбол), ну и, само собой — хорошая компания для кутежа и ночной прогулки по Питеру.
Организационные детали:
Возраст участников, строго 18+
Что входит
Авторский и увлекательный рассказ от профессионального гида
Дегустация фирменных шот-дринков в разных заведениях
Самая лучшая компания для кутежа и ночной прогулки по Питеру.
Что не входит
Личные расходы туристов
Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии и обратно.
Начало
🚩 Лиговский просп., 48
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.