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Православный Петербург. Не зря его называют город - храм

5
1 отзыв
Александр В.
Александр В. – Гид из Санкт-Петербурга
Так случилось, что именно в Петербурге были построены одни из самых уникальных храмов, посмотреть на которые съезжаются туристы со всего мира.

На нашей экскурсии 🧭, вы увидите не только популярнейший Исаакиевский собор, но и побываете в одном из самых старых монастырей города, узнаете о том, почему императрица Елизавета Петровна решила уйти в специально построенный для нее монастырь и как христианство повлияло на культурную и историческую жизнь Санкт-Петербурга.
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Православный Петербург. Не зря его называют город - храм
Православный Петербург. Не зря его называют город - храм

Что вы увидите

  • Площадь Александра Невского
  • Ансамбль Смольного монастыря
  • Преображенский собор
  • Сампсониевский собор
  • Храм Успения пресвятой Богородицы
Петербург знаменит как один из крупных православных центров России, сюда едут верующие со всего мира. Здесь расположены красивейшие 🤩 храмы, монастыри и соборы, хранящие святыни, навсегда вошедшие в историю 📖 нашей страны и горожан.
Обычно экскурсии 🧭 включают посещение достопримечательностей 🏛️, которые уже стали символами нашего города. Многие из них расположены в историческом центре и увидеть их можно просто прогуливаясь самостоятельно. Я же предлагаю вам посетить не менее значимые в истории Петербурга и России храмы, которые обойдены вниманием многих экскурсоводов.
Мы посетим храмы времен Петра Великого и его наследников. И главное, вы сможете без спешки прикоснуться к истории и святыням северной столицы ⭐️ вас ждет
Мы начнем экскурсию ⛳ на площади Александра Невского. Это место особенное, не только на картах города, но и в сознании горожан. Почему? Я непременно расскажу! По пути мы проезжаем и исторические светские места, о которых я тоже буду рассказывать.
  • Вы увидите один из красивейших храмов Петербурга и ансамбль Смольного монастыря.
  • Один из старейших домов Петербурга – Кикины палаты.
  • В Преображенском соборе вы увидите Образ Спаса Нерукотворного, семейную икону Петра Великого, сопровождавшую его во всех походах.
  • Посетите один старейших храмов 18 века – Сампсониевский собор. Это единственный в России собор, который был освящен во имя Святого Сампсония Странноприимца.
  • Мы проедем мимо стрелки Васильевского острова, Ростральных колонн, 12 Коллегий и Дворца Меньшикова – первого каменного дворца Петербурга.
  • Вы насладитесь великолепием росписи храма Успения Пресвятой Богородицы.
  • Через Благовещенский мост мы проедем на левый берег Невы и вы полюбуетесь величественным Исаакиевским собором, который строили более 40 лет.
  • Закончится наша экскурсия на Невском проспекте – сосредоточении храмов различных христианских конфессий.
  • Во многих светских учреждениях и дворцах были домовые храмы, их в дореволюционной России насчитывалось более 400, о некоторых я вам расскажу и покажу копии старых фотографий.
Что входит
  • Трансфер в пределах Санкт-Петербурга
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Питание
  • Дополнительные траты
Начало
🚩 Заберу вас и отвезу обратно в пределах города
Место завершения
🏁 Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
Православный Петербург. Не зря его называют город - храм
Православный Петербург. Не зря его называют город - храм
Православный Петербург. Не зря его называют город - храм
Православный Петербург. Не зря его называют город - храм

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр В.
Александр В.
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