Петербург знаменит как один из крупных православных центров России, сюда едут верующие со всего мира. Здесь расположены красивейшие 🤩 храмы, монастыри и соборы, хранящие святыни, навсегда вошедшие в историю 📖 нашей страны и горожан.

Обычно экскурсии 🧭 включают посещение достопримечательностей 🏛️, которые уже стали символами нашего города. Многие из них расположены в историческом центре и увидеть их можно просто прогуливаясь самостоятельно. Я же предлагаю вам посетить не менее значимые в истории Петербурга и России храмы, которые обойдены вниманием многих экскурсоводов.

Мы посетим храмы времен Петра Великого и его наследников. И главное, вы сможете без спешки прикоснуться к истории и святыням северной столицы ⭐️ вас ждет

Мы начнем экскурсию ⛳ на площади Александра Невского. Это место особенное, не только на картах города, но и в сознании горожан. Почему? Я непременно расскажу! По пути мы проезжаем и исторические светские места, о которых я тоже буду рассказывать.