Петербург знаменит как один из крупных православных центров России, сюда едут верующие со всего мира. Здесь расположены красивейшие 🤩 храмы, монастыри и соборы, хранящие святыни, навсегда вошедшие в историю 📖 нашей страны и горожан.
Обычно экскурсии 🧭 включают посещение достопримечательностей 🏛️, которые уже стали символами нашего города. Многие из них расположены в историческом центре и увидеть их можно просто прогуливаясь самостоятельно. Я же предлагаю вам посетить не менее значимые в истории Петербурга и России храмы, которые обойдены вниманием многих экскурсоводов.
Мы посетим храмы времен Петра Великого и его наследников. И главное, вы сможете без спешки прикоснуться к истории и святыням северной столицы ⭐️ вас ждет
Мы начнем экскурсию ⛳ на площади Александра Невского. Это место особенное, не только на картах города, но и в сознании горожан. Почему? Я непременно расскажу! По пути мы проезжаем и исторические светские места, о которых я тоже буду рассказывать.
- Вы увидите один из красивейших храмов Петербурга и ансамбль Смольного монастыря.
- Один из старейших домов Петербурга – Кикины палаты.
- В Преображенском соборе вы увидите Образ Спаса Нерукотворного, семейную икону Петра Великого, сопровождавшую его во всех походах.
- Посетите один старейших храмов 18 века – Сампсониевский собор. Это единственный в России собор, который был освящен во имя Святого Сампсония Странноприимца.
- Мы проедем мимо стрелки Васильевского острова, Ростральных колонн, 12 Коллегий и Дворца Меньшикова – первого каменного дворца Петербурга.
- Вы насладитесь великолепием росписи храма Успения Пресвятой Богородицы.
- Через Благовещенский мост мы проедем на левый берег Невы и вы полюбуетесь величественным Исаакиевским собором, который строили более 40 лет.
- Закончится наша экскурсия на Невском проспекте – сосредоточении храмов различных христианских конфессий.
- Во многих светских учреждениях и дворцах были домовые храмы, их в дореволюционной России насчитывалось более 400, о некоторых я вам расскажу и покажу копии старых фотографий.