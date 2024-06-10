В романе «Преступление и наказание» мы практически не застаём героев дома. События разворачиваются на улицах, набережных, мостах, площадях Санкт-Петербурга. Добрая половина смыслов останется непрочитанной, если вы не пройдёте маршрутами героев. Поэтому — следуем за ними!
Мы увидим главные места действий:
Сенную площадь
«Тошнильный» переулок
Вяземскую лавру и Хрустальный дом
Каморку Раскольникова
Дом Сони Мармеладовой
Лестницу в доме старухи-процентщицы
Полицейский участок, куда герой явился с повинной
Обсудим:
Можно ли иметь право на убийство и не иметь проблем с совестью?
Почему не принято покаяние Раскольникова?
Как можно сочувствовать убийце?
И это всего лишь малая толика вопросов, на которые мы будем искать ответы!
Обещаю: вернувшись домой, вы начнёте перечитывать роман.
Кому подойдёт экскурсия
Подросткам, изучающим «Преступление и наказание» в школе, эта экскурсия просто обязательна для посещения! Впрочем, она подойдёт всем любителям творчества Фёдора Михайловича. Хорошо, если текст романа вам уже знаком. Если ещё нет, уверена, экскурсия станет мощной провокацией к чтению!
Организационные детали
Здорово, если вы придёте на экскурсию, освежив в памяти историю, случившуюся однажды летом с неким нищим студентом и старухой–процентщицей.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 7538 туристов
Всем добрый день! Я Аделина. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда читать дальше
пойти с ребенком… Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование:)). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь «для души», просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии «тестирую» на собственных детях:)