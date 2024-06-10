Моя задача — перенести вас в особый Петербург: пыльный, грязный, зловонный. В Петербург, где воспаляется мозг мечтателя, где зарождается и овладевает душой мысль о праве на жизнь другого… Моя задача — сделать вас участником событий. И если в конце экскурсии я услышу вопрос: «А где Достоевский познакомился с Раскольниковым?», посчитаю свою цель достигнутой.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В романе «Преступление и наказание» мы практически не застаём героев дома. События разворачиваются на улицах, набережных, мостах, площадях Санкт-Петербурга. Добрая половина смыслов останется непрочитанной, если вы не пройдёте маршрутами героев. Поэтому — следуем за ними!

Мы увидим главные места действий:

Сенную площадь

«Тошнильный» переулок

Вяземскую лавру и Хрустальный дом

Каморку Раскольникова

Дом Сони Мармеладовой

Лестницу в доме старухи-процентщицы

Полицейский участок, куда герой явился с повинной

Обсудим:

Можно ли иметь право на убийство и не иметь проблем с совестью?

Почему не принято покаяние Раскольникова?

Как можно сочувствовать убийце?

И это всего лишь малая толика вопросов, на которые мы будем искать ответы!

Обещаю: вернувшись домой, вы начнёте перечитывать роман.

Кому подойдёт экскурсия

Подросткам, изучающим «Преступление и наказание» в школе, эта экскурсия просто обязательна для посещения! Впрочем, она подойдёт всем любителям творчества Фёдора Михайловича. Хорошо, если текст романа вам уже знаком. Если ещё нет, уверена, экскурсия станет мощной провокацией к чтению!

Организационные детали

Здорово, если вы придёте на экскурсию, освежив в памяти историю, случившуюся однажды летом с неким нищим студентом и старухой–процентщицей.