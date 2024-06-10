Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка

Пройтись по Петербургу как по канве романа Достоевского и обнаружить новые/неожиданные смыслы
Моя задача — перенести вас в особый Петербург: пыльный, грязный, зловонный.

В Петербург, где воспаляется мозг мечтателя, где зарождается и овладевает душой мысль о праве на жизнь другого… Моя задача — сделать вас участником событий.

И если в конце экскурсии я услышу вопрос: «А где Достоевский познакомился с Раскольниковым?», посчитаю свою цель достигнутой.
Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка
Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка
Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В романе «Преступление и наказание» мы практически не застаём героев дома. События разворачиваются на улицах, набережных, мостах, площадях Санкт-Петербурга. Добрая половина смыслов останется непрочитанной, если вы не пройдёте маршрутами героев. Поэтому — следуем за ними!

Мы увидим главные места действий:

  • Сенную площадь
  • «Тошнильный» переулок
  • Вяземскую лавру и Хрустальный дом
  • Каморку Раскольникова
  • Дом Сони Мармеладовой
  • Лестницу в доме старухи-процентщицы
  • Полицейский участок, куда герой явился с повинной

Обсудим:

  • Можно ли иметь право на убийство и не иметь проблем с совестью?
  • Почему не принято покаяние Раскольникова?
  • Как можно сочувствовать убийце?

И это всего лишь малая толика вопросов, на которые мы будем искать ответы!

Обещаю: вернувшись домой, вы начнёте перечитывать роман.

Кому подойдёт экскурсия

Подросткам, изучающим «Преступление и наказание» в школе, эта экскурсия просто обязательна для посещения! Впрочем, она подойдёт всем любителям творчества Фёдора Михайловича. Хорошо, если текст романа вам уже знаком. Если ещё нет, уверена, экскурсия станет мощной провокацией к чтению!

Организационные детали

Здорово, если вы придёте на экскурсию, освежив в памяти историю, случившуюся однажды летом с неким нищим студентом и старухой–процентщицей.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеДостоевскийЛитература и искусствоНеобычные домаУлицы и переулки

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Петербург Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
от 6 700 за всё до 10 чел.
По следам «Преступления и наказания»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
232 отзыва
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Петербург Достоевского с членом Союза писателей
Начало: СТ.М. Спасская (на Сенной площади), на выходе
Расписание: По договоренности с гидом. Возможно и в другую дату/время. Пишите.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам