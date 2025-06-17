Более 20 исторических объектов за 2 часа За 2 часа катания вы увидите с воды более 20 исторических объектов: памятники, дворцы и знаменитые мосты. Именно в каналах вы сможете почувствовать ритм и атмосферу Петербурга, так как именно каналы – это центр притяжения и местных жителей, и туристов. Здесь всегда кипит водная жизнь города. Катер «Стремительный» Для максимального комфорта прогулка по рекам и каналам проходит на индивидуальном новом катере, где может разместиться компания из 7 пассажиров. Во время прогулки вы можете слушать экскурсию аудиогида, которая выводится на колонки катера или включить свою любимую музыку через Bluetooth. Данный катер и формат катания подойдет абсолютно для любого случая: туристическая прогулка, свидание или спокойный семейный отдых. Программа: За 10 минут до начала катания: встреча в яхт-клубе, знакомство с капитаном Начало катания •15 минут – движемся по Большой Невке, которая среди рукавов Невы является крупнейшей по протяженности. При выходе из Большой Невки проходим мимо здания Нахимовского училища и крейсера Авроры.

60 минут - заходим в каналы города, пройдем по реке Фонтанка, далее по Крюкову каналу, по реке Мойка. Покидаем сеть каналов через самый узкий и односторонний канал Зимняя канавка, где открывается красивый вид на Эрмитажный мост •30 минут – прогулка по Парадной Неве и Кронверкскому проливу. При выходе из каналов вы дойдете до стрелки Васильевского острова, далее пройдете по всей Неве до Благовещенского моста, а после по Кронверкскому проливу обогнете Заячий остров, где располагается Петропавловская крепость •15 минут – возращение в яхт-клуб. В кульминации прогулки пройдете под Троицким мостом и еще раз сможете осмотреть Аврору с лучшего ракурса. Важно знать:.

На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания.

На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки.

Дети допускаются пассажирами от 1 года.

С животными на борт нельзя Важная информация: Такая, длительная и насыщенная объектами экскурсия, поможет получить максимальный восторг от летней водной прогулки и эмоции на долгое время.

С животными на борт нельзя Важная информация: Такая, длительная и насыщенная объектами экскурсия, поможет получить максимальный восторг от летней водной прогулки и эмоции на долгое время.

•С животными на борт нельзя Важная информация: Такая, длительная и насыщенная объектами экскурсия, поможет получить максимальный восторг от летней водной прогулки и эмоции на долгое время.