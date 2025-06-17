Прогулка на катере по рекам и каналам — это золотая классика всех водных экскурсий Петербурга и лучшее предложение для знакомства с городом, где маршрут движения проходит вдоль всех центральных достопримечательностей!
Описание экскурсии
Более 20 исторических объектов за 2 часа За 2 часа катания вы увидите с воды более 20 исторических объектов: памятники, дворцы и знаменитые мосты. Именно в каналах вы сможете почувствовать ритм и атмосферу Петербурга, так как именно каналы – это центр притяжения и местных жителей, и туристов. Здесь всегда кипит водная жизнь города. Катер «Стремительный» Для максимального комфорта прогулка по рекам и каналам проходит на индивидуальном новом катере, где может разместиться компания из 7 пассажиров. Во время прогулки вы можете слушать экскурсию аудиогида, которая выводится на колонки катера или включить свою любимую музыку через Bluetooth. Данный катер и формат катания подойдет абсолютно для любого случая: туристическая прогулка, свидание или спокойный семейный отдых. Программа: За 10 минут до начала катания: встреча в яхт-клубе, знакомство с капитаном Начало катания •15 минут – движемся по Большой Невке, которая среди рукавов Невы является крупнейшей по протяженности. При выходе из Большой Невки проходим мимо здания Нахимовского училища и крейсера Авроры.
- 60 минут - заходим в каналы города, пройдем по реке Фонтанка, далее по Крюкову каналу, по реке Мойка. Покидаем сеть каналов через самый узкий и односторонний канал Зимняя канавка, где открывается красивый вид на Эрмитажный мост •30 минут – прогулка по Парадной Неве и Кронверкскому проливу. При выходе из каналов вы дойдете до стрелки Васильевского острова, далее пройдете по всей Неве до Благовещенского моста, а после по Кронверкскому проливу обогнете Заячий остров, где располагается Петропавловская крепость •15 минут – возращение в яхт-клуб. В кульминации прогулки пройдете под Троицким мостом и еще раз сможете осмотреть Аврору с лучшего ракурса. Важно знать:.
- На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания.
- На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки.
- Дети допускаются пассажирами от 1 года.
- С животными на борт нельзя Важная информация: Такая, длительная и насыщенная объектами экскурсия, поможет получить максимальный восторг от летней водной прогулки и эмоции на долгое время.
С животными на борт нельзя Важная информация: Такая, длительная и насыщенная объектами экскурсия, поможет получить максимальный восторг от летней водной прогулки и эмоции на долгое время.
•С животными на борт нельзя Важная информация: Такая, длительная и насыщенная объектами экскурсия, поможет получить максимальный восторг от летней водной прогулки и эмоции на долгое время.
10:00; 12:15; 14:30; 16:45; 19:00; 21:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Телебашня
- Легендарный крейсер Аврора
- Летний сад
- Михайловский замок
- Шереметевский дворец
- Аничков мост со знаменитыми скульптурами, изображающих укрощение коня
- Никольский Морской собор и его колокольня
- Мариинский театр
- Юсуповский дворец
- Исаакиевский собор
- Синий мост - самый широкий мост в Петербурге
- Эрмитаж
- Адмиралтейство
- Медный всадник
- Дворец Меньшикова
- Кунсткамера
- Стрелка Васильевского острова: Ростральные колонны, Биржа
- Петропавловская крепость
- Тучков, Дворцовый, Благовещенский мосты
Что включено
- Аренда катера 2 часа
- Работа капитана
- Пледы
- Стаканчики для напитков
- Аудиогид на русском языке о 10 достопримечательностях по запросу
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Когда и сколько длится?
Когда: 10:00; 12:15; 14:30; 16:45; 19:00; 21:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Такая
- Длительная и насыщенная объектами экскурсия
- Поможет получить максимальный восторг от летней водной прогулки и эмоции на долгое время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень приятные впечатления от катания: удалось зарезервировать катер в праздничный день за 3 часа до заката. Мы поехали на быстром и комфортном катере - Стремительный. Огромное спасибо нашему капитану Елене: за 2 часа мы прошли вдоль всех главных достопримечательностей города, вышли в Финский залив, прокатились с ветерком по заливу и вернулись вдоль Крестовского острова.
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В
Катер Стремительный, капитан Евгений! Очень боялась морской прогулки, но все прошло замечательно! Красивейшие виды, Финский залив! Можно находиться на корме, а можно на носу - встречая простор и ветер! Все чудесно! Евгений - лучший капитан! Все рассказал, успокоил! С ним было совсем не страшно)
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С
Всё отлично, прогулка на Стремительном. Удобное расположение клуба -можно увидеть и достопримечательности центра и сходить в каналы. Катер в отличном состоянии, вежливый и добродушный капитан Олег. Услуга оказана качественно и в полном объёме.
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E
Очень понравилась поездка на катере, повезло с погодой. Капитан Сергей внимательный, и интесный. Забронировали заранее, капитан отвечал на все вопросы. Катер удобный, ехали на открытой палубе сзади. Зарядились положительными впечатлениями. Большое спасибо.
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А
Добрый день. Катались семьёй с детьми, с погодой так же повезло. Комфортный катер,интересная прогулка. Было несколько ускорений - отдельное удовольствие от быстрого хода. Но основное время - спокойная размеренная прогулка. Капитан Михаил - рекомендую.
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М
Замечательно провели время, 2 часа пролетели незаметно, получили много положительных эмоций- и красота водного пространства, и архитектуры города - все завораживает. Не перестаю удивляться, в каком прекрасном городе мы живём!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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