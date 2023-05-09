Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном

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Прогулка на катере по рекам и каналам — это золотая классика всех водных экскурсий Петербурга и лучшее предложение для знакомства с городом, где маршрут движения проходит вдоль всех центральных достопримечательностей! За 2 часа катания на индивидуальном катере вы успеете пройти по Парадной Неве, по всей сети каналов, по Кронверскому проливу вдоль Петропавловской крепости и по Большой Невке — самая насыщенная программа катания.
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Прогулка на катере по рекам и каналам с капитаном
Ближайшие даты:
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мая
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Что вас ожидает:

  • Телебашня
  • Легендарный крейсер Аврора
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Шереметевский дворец
  • Аничков мост со знаменитыми скульптурами, изображающих укрощение коня
  • Никольский Морской собор и его колокольня
  • Мариинский театр
  • Юсуповский дворец
  • Исаакиевский собор
  • Синий мост – самый широкий мост в Петербурге
  • Эрмитаж
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Дворец Меньшикова
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова: Ростральные колонны, Биржа
  • Петропавловская крепость
  • Тучков, Дворцовый, Благовещенский мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Более 20 исторических объектов за 2 часа

За 2 часа катания вы увидите с воды более 20 исторических объектов: памятники, дворцы и знаменитые мосты.
Именно в каналах вы сможете почувствовать ритм и атмосферу Петербурга, так как именно каналы – это центр притяжения и местных жителей, и туристов. Здесь всегда кипит водная жизнь города.

Катер «Стремительный»

Для максимального комфорта прогулка по рекам и каналам проходит на индивидуальном новом катере, где может разместиться компания из 7 пассажиров. Во время прогулки вы можете слушать экскурсию аудиогида, которая выводится на колонки катера или включить свою любимую музыку через Bluetooth. Данный катер и формат катания подойдет абсолютно для любого случая: туристическая прогулка, свидание или спокойный семейный отдых.

Программа:

За 10 минут до начала катания: встреча в яхт-клубе, знакомство с капитаном

Начало катания:

5 минут – движемся по Большой Невке, которая среди рукавов Невы является крупнейшей по протяженности. При выходе из Большой Невки проходим мимо здания Нахимовского училища и крейсера Авроры.
  • 60 минут - заходим в каналы города, пройдем по реке Фонтанка, далее по Крюкову каналу, по реке Мойка. Покидаем сеть каналов через самый узкий и односторонний канал Зимняя канавка, где открывается красивый вид на Эрмитажный мост.
  • 30 минут – прогулка по Парадной Неве и Кронверкскому проливу. При выходе из каналов вы дойдете до стрелки Васильевского острова, далее пройдете по всей Неве до Благовещенского моста, а после по Кронверкскому проливу обогнете Заячий остров, где располагается Петропавловская крепость:.
  • 15 минут – возращение в яхт-клуб. В кульминации прогулки пройдете под Троицким мостом и еще раз сможете осмотреть Аврору с лучшего ракурса.
5 минут – возращение в яхт-клуб. В кульминации прогулки пройдете под Троицким мостом и еще раз сможете осмотреть Аврору с лучшего ракурса.
•15 минут – возращение в яхт-клуб. В кульминации прогулки пройдете под Троицким мостом и еще раз сможете осмотреть Аврору с лучшего ракурса.

Важно знать:

  • На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания.
  • На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки.
  • Дети допускаются пассажирами от 1 года.
  • С животными на борт нельзя.

Ежедневно с 9:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера 2 часа
  • Работа капитана
  • Пледы
  • Стаканчики для напитков
  • Аудиогид на русском языке о 10 достопримечательностях
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания.
  • На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки.
  • Дети допускаются пассажирами от 1 года.
  • С животными на борт нельзя
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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