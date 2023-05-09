Более 20 исторических объектов за 2 часа

За 2 часа катания вы увидите с воды более 20 исторических объектов: памятники, дворцы и знаменитые мосты.

Именно в каналах вы сможете почувствовать ритм и атмосферу Петербурга, так как именно каналы – это центр притяжения и местных жителей, и туристов. Здесь всегда кипит водная жизнь города.

Катер «Стремительный»

Для максимального комфорта прогулка по рекам и каналам проходит на индивидуальном новом катере, где может разместиться компания из 7 пассажиров. Во время прогулки вы можете слушать экскурсию аудиогида, которая выводится на колонки катера или включить свою любимую музыку через Bluetooth. Данный катер и формат катания подойдет абсолютно для любого случая: туристическая прогулка, свидание или спокойный семейный отдых.

Программа:

За 10 минут до начала катания: встреча в яхт-клубе, знакомство с капитаном

Начало катания:

5 минут – движемся по Большой Невке, которая среди рукавов Невы является крупнейшей по протяженности. При выходе из Большой Невки проходим мимо здания Нахимовского училища и крейсера Авроры.

60 минут - заходим в каналы города, пройдем по реке Фонтанка, далее по Крюкову каналу, по реке Мойка. Покидаем сеть каналов через самый узкий и односторонний канал Зимняя канавка, где открывается красивый вид на Эрмитажный мост.

30 минут – прогулка по Парадной Неве и Кронверкскому проливу. При выходе из каналов вы дойдете до стрелки Васильевского острова, далее пройдете по всей Неве до Благовещенского моста, а после по Кронверкскому проливу обогнете Заячий остров, где располагается Петропавловская крепость:.

15 минут – возращение в яхт-клуб. В кульминации прогулки пройдете под Троицким мостом и еще раз сможете осмотреть Аврору с лучшего ракурса.

5 минут – возращение в яхт-клуб. В кульминации прогулки пройдете под Троицким мостом и еще раз сможете осмотреть Аврору с лучшего ракурса.

•15 минут – возращение в яхт-клуб. В кульминации прогулки пройдете под Троицким мостом и еще раз сможете осмотреть Аврору с лучшего ракурса.

Важно знать: