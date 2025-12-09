Никольский собор в центре Петербурга — первый в России храм, посвящённый военным морякам. Построенный в декоративном стиле елизаветинского барокко, он как будто имеет военную выправку.
Вы узнаете о его истории и архитектурных особенностях, а также увидите реликвии верхнего и нижнего храмов. И полюбуетесь украшенной к праздникам старинной уютной Коломной.
Описание экскурсии
- Пройдём по Египетскому мосту через Фонтанку и поразмышляем, почему он так называется. Полюбуемся колокольней Никольского собора издали. Обсудим загадочный памятник «Никому»
- Шагая по Красногвардейскому мосту, поговорим, в чём заключается идея стилизации его конструкции. Я расскажу, когда и зачем были построены пешеходные мостики через каналы города
- Прогуляемся по каменной двухэтажной Коломне. Это единственный сохранившийся квартал рядовой жилой застройки 18 века. Вы узнаете, как возник и почему так называется этот поэтичный уголок города
- По пути к Семимостью мы увидим дом Суворова и Никольские торговые ряды. Оценим праздничную иллюминацию и подсветку куполов Никольского собора. Вы выясните, как пятимостье превратилось в семимостье, а скромная полковая церковь — в пятиглавый барочный храм
Затем войдём в Никольский собор, который по праву называют жемчужиной русского барокко. Любуясь убранством храма, вы услышите о государственных деятелях, художниках и злых гениях, которые определили его судьбу и облик. Я проведу вас не только но нижнему храму, но и по верхнему, вход в который разрешён только в сопровождении аккредитованного собором гида.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в период работы праздничной новогодней иллюминации: с 7 декабря по 14 января во второй половине дня
- В стоимость включено посещение Никольского морского собора
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 709 туристов
Коренной ленинградец-петербуржец. Физико-математическое и философское образование. Сертифицированный гид, аккредитованный Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Драматург, историк, член Национальной Ассоциации драматургов России. Являюсь также сотрудником Санкт-петербургского государственного института кино и телевидения. Источниками для моих экскурсий выступают не только книги, монографии, но и архивы, которые я активно использую для работы над пьесами.
