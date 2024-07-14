экскурсия начнётся и завершится на Дворцовой площади у Эрмитажа, рядом ст. метро «Адмиралтейская»;

современный комфортабельный автобус;

с нами вы избежите каких-либо очередей, ведь билеты на теплоход уже куплены – они входят в стоимость экскурсии!

продуманный маршрут, включает рассказ гида о достопримечательностях Петербурга по пути в Кронштадт, обзорную экскурсию по Кронштадту, посещение Морского собора, экскурсию по парку «Остров Фортов» (детям очень понравится) и увлекательнейшую морскую прогулку на теплоходе вокруг фортов;

• вы увидите все знаковые места Кронштадта. Важная информация:

при посадке в автобус, пожалуйста, предъявите документы, удостоверяющие личность (паспорт, вод. права) и подтверждающие льготы (пенсионное удостоверение, студенческий, школьный);

в период навигации — морская прогулка на теплоходе вокруг фортов, после окончания навигации или в непогоду мы пригласим вас в Музей маяков.

Вначале вас ждёт знакомство с Петербургом — ведь выезжать на экскурсию мы станем из сердца города, с Дворцовой площади. Самые открыточные локации города будут проплывать мимо, а неравнодушный и опытный гид расскажет вам истории и о Петербурге, и о Кронштадте. Вы прибудете на Якорную площадь, где высоко поднял золотую голову величественный Морской собор святителя Николая Чудотворца, вечно охраняемый бронзовым адмиралом Макаровым. Последний морской собор Российской империи, который задумывался как маяк, поразит воображение неовизантийским стилем, яркой мозаикой и витражами. Вместе мы отправимся на Петровскую пристань, где можно сделать памятные фото на фоне грозных громад военных судов. Город, в который до 1996 года невозможно было попасть просто так, удивит вас чугунной мостовой, сохранившимися солнечными часами, мостами, каналами и другими знаковыми местами города. С гидом вы посетите уникальный парк-памятник военной истории России — «Остров Фортов», где узнаете о великих флотоводцах и военачальниках, начиная от Петра I. Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. И, наконец, эффектный финал экскурсии — теплоходная прогулка вокруг фортов: вас будут ждать форт «Александр I», форт «Павел I», форт «Кроншлот», форт «Петр I» и другие сохранившиеся здесь укрепления. Преимущества этой экскурсии: