Вас ждёт очень насыщенная и позитивная автобусная экскурсия в Кронштадт с морской прогулкой на теплоходе вокруг фортов.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:15
Описание водной прогулки
Вначале вас ждёт знакомство с Петербургом — ведь выезжать на экскурсию мы станем из сердца города, с Дворцовой площади. Самые открыточные локации города будут проплывать мимо, а неравнодушный и опытный гид расскажет вам истории и о Петербурге, и о Кронштадте. Вы прибудете на Якорную площадь, где высоко поднял золотую голову величественный Морской собор святителя Николая Чудотворца, вечно охраняемый бронзовым адмиралом Макаровым. Последний морской собор Российской империи, который задумывался как маяк, поразит воображение неовизантийским стилем, яркой мозаикой и витражами. Вместе мы отправимся на Петровскую пристань, где можно сделать памятные фото на фоне грозных громад военных судов. Город, в который до 1996 года невозможно было попасть просто так, удивит вас чугунной мостовой, сохранившимися солнечными часами, мостами, каналами и другими знаковыми местами города. С гидом вы посетите уникальный парк-памятник военной истории России — «Остров Фортов», где узнаете о великих флотоводцах и военачальниках, начиная от Петра I. Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. И, наконец, эффектный финал экскурсии — теплоходная прогулка вокруг фортов: вас будут ждать форт «Александр I», форт «Павел I», форт «Кроншлот», форт «Петр I» и другие сохранившиеся здесь укрепления. Преимущества этой экскурсии:
- экскурсия начнётся и завершится на Дворцовой площади у Эрмитажа, рядом ст. метро «Адмиралтейская»;
- современный комфортабельный автобус;
- с нами вы избежите каких-либо очередей, ведь билеты на теплоход уже куплены – они входят в стоимость экскурсии!
- продуманный маршрут, включает рассказ гида о достопримечательностях Петербурга по пути в Кронштадт, обзорную экскурсию по Кронштадту, посещение Морского собора, экскурсию по парку «Остров Фортов» (детям очень понравится) и увлекательнейшую морскую прогулку на теплоходе вокруг фортов;
• вы увидите все знаковые места Кронштадта. Важная информация:
- при посадке в автобус, пожалуйста, предъявите документы, удостоверяющие личность (паспорт, вод. права) и подтверждающие льготы (пенсионное удостоверение, студенческий, школьный);
- в период навигации — морская прогулка на теплоходе вокруг фортов, после окончания навигации или в непогоду мы пригласим вас в Музей маяков.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 250 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты)
|3 150 ₽
|Школьный
|2 950 ₽
|Дошкольный (дети до 7 лет)
|1 600 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности центра Петербурга по пути в Кронштадт
- Величественный Морской собор
- Уникальная чугунная мостовая
- Якорная площадь
- Памятники Айвазовскому, Беллинсгаузену, Макарову, Петру I
- Сухой Петровский док
- Потрясающий Парк «Остров Фортов»
- Старинные форты с борта теплохода
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Автобусный трансфер
- Трассовая экскурсия
- Обзорная экскурсия по Кронштадту
- Посещение Морского собора
- Посещение парка «Остров Фортов»
- Прогулка на теплоходе вокруг фортов
Что не входит в цену
- Питание не входит в стоимость билета, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Дворцовая пл., 4, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- При посадке в автобус, пожалуйста, предъявите документы, удостоверяющие личность (паспорт, вод. права) и подтверждающие льготы (пенсионное удостоверение, студенческий, школьный)
- В период навигации - морская прогулка на теплоходе вокруг фортов, после окончания навигации или в непогоду мы пригласим вас в Музей маяков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
14 июл 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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