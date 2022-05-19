Исторический район города «Литейная слобода» обладает двойственным характером. С одной стороны, это аристократический блеск особняков, за фасадами которых скрываются готические и барочные интерьеры. С другой — трущобы петербургских дворов, где до сих пор можно встретить каретные сараи, черные лестницы и даже старые канализационные трубы из дерева.

Гуляя по Литейной, мы разберем устройство Петербурга — почему он выглядит сегодня именно так и какие события к этому привели. Научимся различать типы петербургских дворов и отыщем в них знаки прошлого. Разберемся с понятием «доходный дом» и особенностями аренды жилья в конце XIX — начала XX вв.

На нашем пути будут встречаться оригинальные, подчас экзотические постройки вроде Египетского дома, особняки в духе итальянских палаццо и здания, напоминающие фасад Зимнего дворца. Свои тайны откроет «Дом с кладом».

Во время прогулки нас будут сопровождать «тени» предыдущих владельцев домов Литейной стороны. Их истории любви и ненависти, жадности и великодушия, взлетов и падений подчас достойны отдельной книги или киноленты.

В конце нас ждет посещение дореволюционной квартиры, которую в начале XX века снимал нефтепромышленник и член Государственного Совета Павел Гукасов. Это был один из наиболее состоятельных людей России в то время.

Узнаем, какими удобствами и предметами роскоши окружали себя аристократы и предприниматели, как менялся облик «барских» квартир в эпоху коммуналок. Пообщаемся с нынешними владельцами и выясним, как они сумели создать у себя дома музей.

Важно

экскурсия 3-х часовая, поэтому, пожалуйста, надевайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Летом - головной убор и солнечные очки, дождевик на случай осадков, в холодное время года - теплая и непромокаемая одежда;

не забудьте взять с собой питьевую воду и защитную маску для посещения квартиры;

помните, что программа экскурсии включает посещение только квартиры. Свободное перемещение по территории дома вне группы запрещено.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

посещение дореволюционной квартиры.

Туристы оплачивают самостоятельно: