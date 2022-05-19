Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры

Приглашаю вас на прогулку по историческому району Петербурга - Литейной стороне

Приглашаю вас на прогулку по историческому району Петербурга — Литейной стороне.

Здесь элегантные особняки соседствуют с меланхоличными дворами, шумные проспекты сменяются тихими улицами. Увидим самые красивые дома Петербурга, заглянем в городские дворы и выясним, чем обычный двор отличается от двора-колодца.

Поговорим о развитии рынка недвижимости в XIX — XX вв.

В конце побываем в дореволюционной квартире, где жил один из самых богатых людей той эпохи.
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры
Прогулка по Литейной стороне с посещением дореволюционной квартиры

Что вас ожидает 🤩

  • Доходные дома и особняки Литейной части.
  • Петербургские дворы.
  • Историческая пожарная часть.
  • Лютеранская церковь Св. Анны (Анненкирхе).
  • Дореволюционная квартира в доходном доме
Исторический район города «Литейная слобода» обладает двойственным характером. С одной стороны, это аристократический блеск особняков, за фасадами которых скрываются готические и барочные интерьеры. С другой — трущобы петербургских дворов, где до сих пор можно встретить каретные сараи, черные лестницы и даже старые канализационные трубы из дерева.
Гуляя по Литейной, мы разберем устройство Петербурга — почему он выглядит сегодня именно так и какие события к этому привели. Научимся различать типы петербургских дворов и отыщем в них знаки прошлого. Разберемся с понятием «доходный дом» и особенностями аренды жилья в конце XIX — начала XX вв.
На нашем пути будут встречаться оригинальные, подчас экзотические постройки вроде Египетского дома, особняки в духе итальянских палаццо и здания, напоминающие фасад Зимнего дворца. Свои тайны откроет «Дом с кладом».
Во время прогулки нас будут сопровождать «тени» предыдущих владельцев домов Литейной стороны. Их истории любви и ненависти, жадности и великодушия, взлетов и падений подчас достойны отдельной книги или киноленты.
В конце нас ждет посещение дореволюционной квартиры, которую в начале XX века снимал нефтепромышленник и член Государственного Совета Павел Гукасов. Это был один из наиболее состоятельных людей России в то время.
Узнаем, какими удобствами и предметами роскоши окружали себя аристократы и предприниматели, как менялся облик «барских» квартир в эпоху коммуналок. Пообщаемся с нынешними владельцами и выясним, как они сумели создать у себя дома музей.

Важно

  • экскурсия 3-х часовая, поэтому, пожалуйста, надевайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Летом - головной убор и солнечные очки, дождевик на случай осадков, в холодное время года - теплая и непромокаемая одежда;
  • не забудьте взять с собой питьевую воду и защитную маску для посещения квартиры;
  • помните, что программа экскурсии включает посещение только квартиры. Свободное перемещение по территории дома вне группы запрещено.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • посещение дореволюционной квартиры.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы по желанию (еда, напитки и т. д.).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение дореволюционной квартиры
Что не входит
  • Личные расходы по желанию (еда, напитки и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе из СТ.М. Чернышевская (1 красная ветка)
Завершение: Кирочная улица, 24 (2 минуты пешком от станции метро Чернышевская)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Экскурсия 3-х часовая, поэтому, пожалуйста, надевайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Летом — головной убор и солнечные очки, дождевик на случай осадков, в холодное время года - теплая и непромокаемая одежда.
  • Не забудьте взять с собой питьевую воду и защитную маску для посещения квартиры.
  • Помните, что программа экскурсии включает посещение только квартиры. Свободное перемещение по территории дома вне группы запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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