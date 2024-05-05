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в мороз в теплой машине было комфортно. Валентина с увлечением рассказывала мне и сыну о посещаемых объектах, Евгений совмещал в себе водителя и фотографа. Маршрут был изменен - что-то предложили ребята (они же и отговорили от одной локации), что-то - я. В итоге мы посетили колокольню Смольного Собора (нужно было доплатить за подъем на колокольню), парк усадьбы Державина (вход оказался бесплатный) и Витебский вокзал (вход свободный). Везде было интересно, несмотря на холод) Валентина старается увлечь рассказами. Особенно ей оказался близок Гавриил Державин - она очень трепетно и эмоционально рассказывала о его жизни, а сыну даже прочитала его стихотворение, пока меня фотографировали) Евгений очень легок в общении и создает непринужденную обстановку. Фотографии получились классные! Очень много, очень красивые! Хочу еще раз сказать спасибо Валентине и Евгению за замечательную прогулку и пожелать успехов их творческому тандему! Рекомендую и по возможности обращусь к ним снова!