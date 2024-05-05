1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
2 часа
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Петербург аристократов, Петербург бедняков
Отправиться за блеском и нищетой - в атмосферные дворы и парадные (групповая экскурсия)
Начало: На Литейном проспекте
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1200900₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: у м. пл. Ленина
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 мая 2024Спасибо Денису за экскурсию, уже была на таких же экскурсиях по другим районам, но таких красивых домов и подъездов еще не видела. Особенно порадовали истории из тех времен!!!
- ЕЕлена11 марта 2024Спасибо Евгению за отличную экскурсию по действительно небональным местам. Было очень приятно провести время с интересным человеком и отличным фотографом. Мы с супругом остались полностью довольны снимками. Рекомендуем!
- ВВиктория13 февраля 2024Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На сообщения отвечает оперативно, передвигаться
- ААнна9 января 2024Экскурсия была нашим спасением в морозный питерский день. Грамотное сочетание локаций - в конце мы согрелись чашечкой какао на уютной
- ООлеся19 ноября 2023Была на экскурсии в середине октября. Экскурсия оставила море положительных эмоций: локации, подача, люди🔥🔥🔥 очень радует, когда помимо прекрасного экскурсионного
- ААрина4 июля 2023Фотосессия получилась чудесная, фотографии просто класс, фотографа однозначно рекомендую. Единственное пожелание от меня, это делать больше вертикальных фото, а то
- ЕЕлена13 марта 2023Отличные ребята, очень приятная компания, Евгений, фотки вышли огонь!!! Обязательно попробуем другой маршрут в следующий раз! Спасибо
- ЯЯна12 ноября 2022Очень довольна. Веселая прогулка с качественными фото🥰
- ЛЛюбовь1 сентября 2022Экскурсия в особняк Половцева и подьем на смотровую площадку Думской башниПрекрасная экскурсия, замечательный гид. Давно хотела попасть в академию, абсолютно невероятное место. Всем рекомендую.
- ГГалина6 августа 2022Экскурсия в особняк Половцева и подьем на смотровую площадку Думской башниПрекрасная экскурсия, в ходе которой мы увидели несколько интересных мест города. Апогеем и завершением поездки была академия Штиглица. Великолепные интерьеры, увлекательное повествование. Спасибо за поездку!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Анненкирхе»
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