Анненкирхе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Анненкирхе» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Фотопрогулка
2 часа
43 отзыва
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899 за человека
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900 за всё до 2 чел.
Петербург аристократов, Петербург бедняков
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Петербург аристократов, Петербург бедняков
Отправиться за блеском и нищетой - в атмосферные дворы и парадные (групповая экскурсия)
Начало: На Литейном проспекте
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1200900 за человека
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
6 отзывов
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: у м. пл. Ленина
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    Петербург аристократов, Петербург бедняков
    Спасибо Денису за экскурсию, уже была на таких же экскурсиях по другим районам, но таких красивых домов и подъездов еще не видела. Особенно порадовали истории из тех времен!!!
  • Е
    Елена
    11 марта 2024
    На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
    Спасибо Евгению за отличную экскурсию по действительно небональным местам. Было очень приятно провести время с интересным человеком и отличным фотографом. Мы с супругом остались полностью довольны снимками. Рекомендуем!
  • В
    Виктория
    13 февраля 2024
    Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
    Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На сообщения отвечает оперативно, передвигаться
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    в мороз в теплой машине было комфортно. Валентина с увлечением рассказывала мне и сыну о посещаемых объектах, Евгений совмещал в себе водителя и фотографа. Маршрут был изменен - что-то предложили ребята (они же и отговорили от одной локации), что-то - я. В итоге мы посетили колокольню Смольного Собора (нужно было доплатить за подъем на колокольню), парк усадьбы Державина (вход оказался бесплатный) и Витебский вокзал (вход свободный). Везде было интересно, несмотря на холод) Валентина старается увлечь рассказами. Особенно ей оказался близок Гавриил Державин - она очень трепетно и эмоционально рассказывала о его жизни, а сыну даже прочитала его стихотворение, пока меня фотографировали) Евгений очень легок в общении и создает непринужденную обстановку. Фотографии получились классные! Очень много, очень красивые! Хочу еще раз сказать спасибо Валентине и Евгению за замечательную прогулку и пожелать успехов их творческому тандему! Рекомендую и по возможности обращусь к ним снова!

    Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) НаМы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На
  • А
    Анна
    9 января 2024
    На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
    Экскурсия была нашим спасением в морозный питерский день. Грамотное сочетание локаций - в конце мы согрелись чашечкой какао на уютной
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    крыше, куда сами бы никогда не забрели. Именно этот вариант больше является фотопрогулкой, но у ребят есть совместные проекты с акцентом на историю и архитектуру. Все наши пожелания были учтены, мы остались очень довольны❤️

  • О
    Олеся
    19 ноября 2023
    На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
    Была на экскурсии в середине октября. Экскурсия оставила море положительных эмоций: локации, подача, люди🔥🔥🔥 очень радует, когда помимо прекрасного экскурсионного
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    материала случается приятное, дружеское общение. Валентина и Евгений настолько открытые, интересные, разносторонние! Очень рада знакомству! У нас получилось удивительное приключение! А какие фотографии! Огонь! Очень люблю фотографироваться. И с Евгением это было так легко, весело и комфортно! Получила максимум удовольствия от процесса)) благодарю вас, ребята! Я теперь ваша на веки)))

    Была на экскурсии в середине октября. Экскурсия оставила море положительных эмоций: локации, подача, люди🔥🔥🔥 очень радуетБыла на экскурсии в середине октября. Экскурсия оставила море положительных эмоций: локации, подача, люди🔥🔥🔥 очень радуетБыла на экскурсии в середине октября. Экскурсия оставила море положительных эмоций: локации, подача, люди🔥🔥🔥 очень радуетБыла на экскурсии в середине октября. Экскурсия оставила море положительных эмоций: локации, подача, люди🔥🔥🔥 очень радуетБыла на экскурсии в середине октября. Экскурсия оставила море положительных эмоций: локации, подача, люди🔥🔥🔥 очень радует
  • А
    Арина
    4 июля 2023
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
    Фотосессия получилась чудесная, фотографии просто класс, фотографа однозначно рекомендую. Единственное пожелание от меня, это делать больше вертикальных фото, а то
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    сейчас век экранов телефона, сторис, тиктоков)) Валентина нам между фото рассказывала интересные факты о городе и местах, которые мы посещали. Нам все очень понравилось 😇

  • Е
    Елена
    13 марта 2023
    Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
    Отличные ребята, очень приятная компания, Евгений, фотки вышли огонь!!! Обязательно попробуем другой маршрут в следующий раз! Спасибо
    Отличные ребята, очень приятная компания, Евгений, фотки вышли огонь!!! Обязательно попробуем другой маршрут в следующий раз! Спасибо
  • Я
    Яна
    12 ноября 2022
    Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
    Очень довольна. Веселая прогулка с качественными фото🥰
  • Л
    Любовь
    1 сентября 2022
    Экскурсия в особняк Половцева и подьем на смотровую площадку Думской башни
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Давно хотела попасть в академию, абсолютно невероятное место. Всем рекомендую.
  • Г
    Галина
    6 августа 2022
    Экскурсия в особняк Половцева и подьем на смотровую площадку Думской башни
    Прекрасная экскурсия, в ходе которой мы увидели несколько интересных мест города. Апогеем и завершением поездки была академия Штиглица. Великолепные интерьеры, увлекательное повествование. Спасибо за поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Анненкирхе»

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  3. Петербург аристократов, Петербург бедняков
  4. Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
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  2. Набережная
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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