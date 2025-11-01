читать дальше

интересного диалога, из которого я понял как много интересного и необычного кроется в казалось бы самых привычных и известных мне вещах. Развитие коммерции в до по послереволюционной России, быт и труд предпринимателей, торговля, как двигатель экономики - все эти темы невероятно мне близки, и Василий помог ещё глубже погрузиться в них, позволив посмотреть на вопрос в историческом разрезе, а потребление хлебобулочных в процессе позволило насытить не только ум. 😄 Резюмируя, данная прогулка ощущается душевной и по-настоящему домашней встречей с хорошим другом за чашечкой того самого кофе со сгущённым молоком, и парой нежных пышек, где время за разговорами о самом важном пролетает незаметно. Несказанно рад тому, что живу в Петербурге, время в котором местами замирает, а такие гиды способны чутко уловить эти моменты и интересно рассказать о них в самых необычных контекстах. Спасибо!