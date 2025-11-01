Вы когда-нибудь задумывались, почему в Питере так любят мучное? Возможно, причиной тому — наш северный суровый климат, когда зимой без вензеля с малиной жизнь не в радость. Возможно — блокада, привившая ленинградцам любовь к хлебу. Либо просто особенный дух города. Мы последуем выражению «Хлеба и зрелищ!», погуляем по центру и попробуем всего понемногу. И конечно, будем говорить о Петербурге!
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Постараемся охватить самые хлебные точки Петербурга:
- Начнём прогулку от Мучного переулка и, преодолев Мучной мост, уйдём в дворики Казанской улицы
- Оттуда выйдем к Au Pont Rouge — магазину «У Красного моста», первому торговому центру Российской империи
- Затронем тему доходных домов — на примере одной из самых красивых парадных лестниц города, ранее принадлежавшей страховому обществу «Саламандра»
- Не оставим без внимания тему блокады — расскажем про карточки, обстрелы и состав блокадного хлеба
- Закончим наш маршрут в легендарной пышечной на Большой Конюшенной, с 1958 года здесь делают пышки по оригинальной рецептуре
А ещё вы услышите:
- Как так вышло, что Петербург занимает первое место в России по количеству булочных на душу населения
- Почему везде говорят «буханка хлеба», а в Питере — «булка хлеба»
После нашей прогулки вам не придётся тратить деньги на еду до самого вечера! Сила — в хлебе!
Организационные детали
- Мы рады всем и каждому, единственное ограничение для участия — непереносимость глютена
- Потребности у всех разные — поэтому мы не стали включать булочки в стоимость билета — каждый купит себе то, что ему понравится
- Маршрут экскурсии — около 2,5 км
- Программа возможна и для большего числа участников — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1560 ₽
|Дети до 7 лет
|1360 ₽
|Пенсионеры
|1360 ₽
|Школьники
|1360 ₽
|Студенты
|1360 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мучном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вася — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1498 туристов
Сверху мир выглядит шире, дышится там вольготнее и солнышка побольше. Я — Вася. На крышах с 2018-го, в Петербурге всю жизнь. Люблю дарить людям эмоции и делиться красотой окружающего мира.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
1 ноя 2025
Огромное спасибо Александру! Булки Пышки - это вкусно! А вот узнать про дворы Петербурга для нас из далекого Екатеринбурга было безумно интересно - дети были в восторге что через двор
О
Ольга
10 окт 2025
Благодарю Александра за чудесную прогулку! Увидела город с другой стороны, хотя, казалось бы знакома с разными гранями и Ленинграда, и Санкт-Петербурга. Очень приятно, что экскурсовод смог органично вплести в маршрут
Ольга
7 окт 2025
Отличная прогулка с увлекательным рассказом, с любопытными деталями, мимо которых ты прошел бы мимо. И только настоящий петербуржец обратит твое внимание на неприметную дверь, за которой скрывается какое то совершенное
М
Мария
6 сен 2025
Оригинальная интересная экскурсия и очень милая и интеллигентная экскурсовод Елизавета. Спасибо!
Дарья
26 авг 2025
Прекраснейший экскурсовод Александр, провел не просто экскурсию по булочным, а провел целую экскурсию по городу, рассказал интересные факты про каналы, дворы, дома.
Отличительной чертой было то, что не бубнил себе под нос информацию(как некоторые экскурсоводы), а вел свой рассказ посредством диалога с нами, что больше заинтересовывало
Tatiana
22 апр 2025
Очень понравилась прогулка. И булки — не основная причина, хотя они были вкусные (в Питере, кажется, нет неудачной выпечки). Василий — молодой, интересный собеседник, коренной петербуржец с хорошо поставленной речью.
Было
Константин
4 апр 2025
Наша прогулка задалась на славу и от общения с Василием я получил куда больше, чем ожидал. Мне удалось побыть не только слушателем, но и стать полноценным участником лёгкого, непринуждённого и
