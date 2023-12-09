Вы окажетесь в самом сердце Санкт-Петербурга, мимо которого каждый день ходят туристы, не догадываясь, что именно здесь — истоки нашего города. Мы раскроем историю Петропавловской крепости, проведём вас по разным её частям. А вы полюбуетесь видами на Эрмитаж, Троицкий мост, Стрелку Васильевского острова и застанете знаменитый полуденный выстрел из пушки.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Маршрут проходит через весь Заячий остров, на котором расположена Петропавловка. Сделаем остановки в самых значимых местах, поговорим и о самой крепости, и о разных музеях острова, в которых вы сможете побывать после экскурсии.

Вы узнаете:

Как появилась главная традиция нашего города — полуденный выстрел

Кто был главным человеком на Петропавловке

Как открывалась навигация в Петербурге

Кто был первым пленником Трубецкого бастиона

Почему памятник Петру I сопровождался скандалом

Как появилась первая монета Монетного двора

А ещё мы расскажем вам:

Историю героического поступка альпинистов из блокадного Ленинграда

О том, как между собой переговаривались декабристы в тюрьме и почему их лишили общения

Почему площадь перед гауптвахтой называется «плясовой»

Где находилась самая первая «коммуналка» дореволюционного Петербурга

При каких обстоятельствах на территории Петропавловки был обнаружен подпольный карточный клуб

Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга 😋

Организационные детали