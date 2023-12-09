Исследовать место, с которого начался Петербург
Вы окажетесь в самом сердце Санкт-Петербурга, мимо которого каждый день ходят туристы, не догадываясь, что именно здесь — истоки нашего города. Мы раскроем историю Петропавловской крепости, проведём вас по разным её частям.
А вы полюбуетесь видами на Эрмитаж, Троицкий мост, Стрелку Васильевского острова и застанете знаменитый полуденный выстрел из пушки.
А вы полюбуетесь видами на Эрмитаж, Троицкий мост, Стрелку Васильевского острова и застанете знаменитый полуденный выстрел из пушки.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Маршрут проходит через весь Заячий остров, на котором расположена Петропавловка. Сделаем остановки в самых значимых местах, поговорим и о самой крепости, и о разных музеях острова, в которых вы сможете побывать после экскурсии.
Вы узнаете:
- Как появилась главная традиция нашего города — полуденный выстрел
- Кто был главным человеком на Петропавловке
- Как открывалась навигация в Петербурге
- Кто был первым пленником Трубецкого бастиона
- Почему памятник Петру I сопровождался скандалом
- Как появилась первая монета Монетного двора
А ещё мы расскажем вам:
- Историю героического поступка альпинистов из блокадного Ленинграда
- О том, как между собой переговаривались декабристы в тюрьме и почему их лишили общения
- Почему площадь перед гауптвахтой называется «плясовой»
- Где находилась самая первая «коммуналка» дореволюционного Петербурга
- При каких обстоятельствах на территории Петропавловки был обнаружен подпольный карточный клуб
Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга 😋
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- Экскурсия проводится без наушников
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 7500 руб. для группы до 4 человек
- Программе подходит для слушателей 10+
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Петропавловской крепости
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4915 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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