Променад по Петропавловской крепости в мини-группе

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Исследовать место, с которого начался Петербург

Вы окажетесь в самом сердце Санкт-Петербурга, мимо которого каждый день ходят туристы, не догадываясь, что именно здесь — истоки нашего города. Мы раскроем историю Петропавловской крепости, проведём вас по разным её частям.

А вы полюбуетесь видами на Эрмитаж, Троицкий мост, Стрелку Васильевского острова и застанете знаменитый полуденный выстрел из пушки.
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Маршрут проходит через весь Заячий остров, на котором расположена Петропавловка. Сделаем остановки в самых значимых местах, поговорим и о самой крепости, и о разных музеях острова, в которых вы сможете побывать после экскурсии.

Вы узнаете:

  • Как появилась главная традиция нашего города — полуденный выстрел
  • Кто был главным человеком на Петропавловке
  • Как открывалась навигация в Петербурге
  • Кто был первым пленником Трубецкого бастиона
  • Почему памятник Петру I сопровождался скандалом
  • Как появилась первая монета Монетного двора

А ещё мы расскажем вам:

  • Историю героического поступка альпинистов из блокадного Ленинграда
  • О том, как между собой переговаривались декабристы в тюрьме и почему их лишили общения
  • Почему площадь перед гауптвахтой называется «плясовой»
  • Где находилась самая первая «коммуналка» дореволюционного Петербурга
  • При каких обстоятельствах на территории Петропавловки был обнаружен подпольный карточный клуб

Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга 😋

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • Экскурсия проводится без наушников
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 7500 руб. для группы до 4 человек
  • Программе подходит для слушателей 10+

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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