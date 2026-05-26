Вы окажетесь в самом сердце Санкт-Петербурга, мимо которого каждый день ходят туристы, не догадываясь, что именно здесь — истоки нашего города. Мы раскроем историю Петропавловской крепости, проведём вас по разным её частям.
А вы полюбуетесь видами на Эрмитаж, Троицкий мост, Стрелку Васильевского острова и застанете знаменитый полуденный выстрел из пушки.
А вы полюбуетесь видами на Эрмитаж, Троицкий мост, Стрелку Васильевского острова и застанете знаменитый полуденный выстрел из пушки.
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать историю полуденного выстрела
- 🏰 Посетить исторические места крепости
- 📜 Услышать о первых пленниках
- 🌉 Полюбоваться видами на Эрмитаж
- 🗺️ Получить карту лучших мест
Лучшее время для посещения
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авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки по Петропавловской крепости - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия проходит в комфортных условиях, что позволяет полностью насладиться видами и историей Санкт-Петербурга.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эрмитаж
- Троицкий мост
- Стрелка Васильевского острова
Описание экскурсии
Маршрут проходит через весь Заячий остров, на котором расположена Петропавловка. Сделаем остановки в самых значимых местах, поговорим и о самой крепости, и о разных музеях острова, в которых вы сможете побывать после экскурсии.
Вы узнаете:
- Как появилась главная традиция нашего города — полуденный выстрел
- Кто был главным человеком на Петропавловке
- Как открывалась навигация в Петербурге
- Кто был первым пленником Трубецкого бастиона
- Почему памятник Петру I сопровождался скандалом
- Как появилась первая монета Монетного двора
А ещё мы расскажем вам:
- Историю героического поступка альпинистов из блокадного Ленинграда
- О том, как между собой переговаривались декабристы в тюрьме и почему их лишили общения
- Почему площадь перед гауптвахтой называется «плясовой»
- Где находилась самая первая «коммуналка» дореволюционного Петербурга
- При каких обстоятельствах на территории Петропавловки был обнаружен подпольный карточный клуб
Бонус: в конце экскурсии каждый участник получит электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре Петербурга 😋
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- Экскурсия проводится без наушников
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 7500 руб. для группы до 4 человек
- Программе подходит для слушателей 10+
ежедневно в 11:00 и 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1322 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15811 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Случился форс-мажор: заболел гид и пришлось срочно искать замену. Выбор пал на данную экскурсию. Мы с женой не пожалели ни капли. С гидом прошли по всей крепости, увидели все достопримечательности.
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Нам очень понравилось! Особенно выстрел из пушки - детки постоянно его вспоминают, а следом как бусинки и другие воспоминания подтягиваются. экскурсия получилась только для нас троих, больше спасибо, что не отменили и не перенесли, мы сразу после выстрела пушки - на Московский вокзал и домой. Отличное завершение нашего с внуками путешествия! спасибо!
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С
Ожидания полностью совпали с реальностью. Милая и приятная в общении экскурсовод, знает материал, ответила на все вопросы, обратила внимание на важные моменты, на которые сами бы и не посмотрели. Экскурсия
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Н
Спасибо Наталье за экскурсию!
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С
Экскурсия очень нам понравилась, плюс что это мини группа, нас было 3 человека))
Елена супер экскурсовод, слушали с интересом, все познавательно.
За 10 минут написала, где встречаемся, как узнать ее, после экскурсии так же рассказала какие выставки работают, рекомендую
Елена супер экскурсовод, слушали с интересом, все познавательно.
За 10 минут написала, где встречаемся, как узнать ее, после экскурсии так же рассказала какие выставки работают, рекомендую
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Спасибо большое зкскурсоводу Екатерине, очень увлекательно и содержательно передаёт историю, время пролетает с ней быстро! Всегда отвечает на вопросы, экскурсия проходит в спокойном темпе, интересно даже подросткам.
Второй раз обращаюсь в эту фирму и ни разу не пожалела, рекомендую!
Второй раз обращаюсь в эту фирму и ни разу не пожалела, рекомендую!
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