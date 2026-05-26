Вы окажетесь в самом сердце Санкт-Петербурга, мимо которого каждый день ходят туристы, не догадываясь, что именно здесь — истоки нашего города. Мы раскроем историю Петропавловской крепости, проведём вас по разным её частям.



А вы полюбуетесь видами на Эрмитаж, Троицкий мост, Стрелку Васильевского острова и застанете знаменитый полуденный выстрел из пушки.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для прогулки по Петропавловской крепости - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия проходит в комфортных условиях, что позволяет полностью насладиться видами и историей Санкт-Петербурга.

Сейчас август — это идеальное время.