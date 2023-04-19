Мотопутешествие по ЛенобластиПригороды Санкт-Петербурга — край удивительных мест и необычных достопримечательностей. Здесь чего только не увидеть. Можно попасть и в сказки, и назад в прошлое. Если вам интересен формат мотопутешестивий, мы рады пригласить вас в большой загородный тур.

Вы сможете увидеть заброшенную усадьбу в селе Лопухинка и радоновые озера. Их окружают болота и лиственные леса. Водоемы отделены друг от друга пятидесятиметровым участком суши. Одно из них имеет размеры 200 на 50 метров, а другое – 500 на 50 метров. Они являются искусственно созданными объектами. В девятнадцатом столетии последние владельцы поместья «Лопухинка» организовали в этом месте лечебное учреждение, специализировавшееся на водных процедурах. Здесь же была открыта больница для моряков.

Затем полюбуетесь на Копорскую крепость, которая находится на живописном возвышении, что обуславливает ее своеобразную форму — форму эллипса. Стоит сказать, что заброшенность Копорской крепости создает особую атмосферу, несмотря на все минусы запустения.

Сможете увидеть усадьбу Утешение. На первый взгляд можно сказать, что это заброшенный сказочный замок. И как будто, подчеркивая своё название, усадьба хранит ореол умиротворения. Усадебный дом, напоминающий старинный замок на фоне высоких елей, выполнен в стиле английской готики.

Важная информация• Длительность путешествия 7 часов: