По Ленинградской области на мотоцикле
Приглашаю в большой загородный тур по Ленинградской области на мотоцикле. Вы увидите заброшенную усадьбу, радоновые озера, крепость Копорье, усадьбу Утешение. Вы принимаете участие в качестве пассажира – под каждого пассажира выделяется мотоцикл.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Заброшенная усадьба
- Родоновые озера
- Крепость Копорье
- Усадьба Утешение
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мотопутешествие по ЛенобластиПригороды Санкт-Петербурга — край удивительных мест и необычных достопримечательностей. Здесь чего только не увидеть. Можно попасть и в сказки, и назад в прошлое. Если вам интересен формат мотопутешестивий, мы рады пригласить вас в большой загородный тур.
Вы сможете увидеть заброшенную усадьбу в селе Лопухинка и радоновые озера. Их окружают болота и лиственные леса. Водоемы отделены друг от друга пятидесятиметровым участком суши. Одно из них имеет размеры 200 на 50 метров, а другое – 500 на 50 метров. Они являются искусственно созданными объектами. В девятнадцатом столетии последние владельцы поместья «Лопухинка» организовали в этом месте лечебное учреждение, специализировавшееся на водных процедурах. Здесь же была открыта больница для моряков.
Затем полюбуетесь на Копорскую крепость, которая находится на живописном возвышении, что обуславливает ее своеобразную форму — форму эллипса. Стоит сказать, что заброшенность Копорской крепости создает особую атмосферу, несмотря на все минусы запустения.
Сможете увидеть усадьбу Утешение. На первый взгляд можно сказать, что это заброшенный сказочный замок. И как будто, подчеркивая своё название, усадьба хранит ореол умиротворения. Усадебный дом, напоминающий старинный замок на фоне высоких елей, выполнен в стиле английской готики.
Важная информация• Длительность путешествия 7 часов:
- Вы принимаете участие в качестве пассажира.
- Под каждого пассажира подбирается мотоцикл.
- Мотоциклы комфорт-класса.
пн-вс до 12
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Александра НевскогоЗавершение: Центр города
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн-вс до 12Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Старт до 12.00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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