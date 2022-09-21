Идеальный вариант для тех, кто хочет за один день узнать богатую историю псковских земель. На автобусной экскурсии в группе до 30 человек вы побываете в псковском кремле, познакомитесь со средневековыми законами и особой школой архитектуры Пскова. Прикоснетесь к святыням дивного Печерского монастыря и посетите Изборскую крепость, которая помнит Александра Невского.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь по старинной дороге. Ехать около пяти часов в одну сторону: за окном будут попадаться усадьбы и древние храмы, а гид начнет рассказ о псковской земле. Вы узнаете о победах Александра Невского, о почитаемой княгине Ольге и грозном царе Иоанне Васильевиче, о «Псковской вольнице» и особенностях псковской архитектурной школы.

Краткая обзорная экскурсия по Пскову. Приехав в один из древнейших городов России, вы увидите его главные достопримечательности: Покровскую башню, Мирожский монастырь и памятник княгине Ольге, небесной покровительнице Пскова. Также узнаете о знаменитых купеческих палатах и о судьбе храмов, охраняемых ЮНЕСКО.

Экскурсия по псковскому крому. Вы окажетесь в сердце города, за стенами мощной крепости — в Средние века здесь была сосредоточена политическая, общественная и религиозная жизнь города. В программе посещение Троицкого собора, где хранятся мощи Николая Псковского, частица ризы Пресвятой Богородицы и икона с частицей мощей Серафима Саровского. Также уделим внимание Довмонтову городу — Псковским Помпеям.

Печоры и монастырь-крепость. По пути в Псково-Печерскую обитель гид расскажет о ее основании, многовековых хрониках и уникальности. На месте у вас будет свободное время, чтобы погулять по ухоженной территории и посетить «Богом зданные пещеры» Успенского собора.

Изборская крепость. Изборск официально включен в список красивейших деревень России. Здесь вас ждет каменная цитадель 14 века, построенная на месте поселения славян-кривичей. Вы познакомитесь со средневековой фортификацией и откроете историю крепости, которая поучаствовала в нескольких битвах.

Программа

06:00 — Сбор группы и подача автобуса

06:15 — Отправление автобуса рядом с метро Площадь Восстания

06:35 — Дополнительная остановка автобуса рядом с метро Московская

08:00 — Трассовая экскурсия «По дороге на псковскую землю»

09:00 — Техническая остановка

11:00 — Прибытие в Псков и ознакомительная экскурсия

11:30 — Экскурсия по Кремлю, посещение Троицкого собора

13:00 — Обед в историческом центре города

15:00 — Прибытие в Печоры, посещение Псково-Печерского монастыря

17:00 — Осмотр Изборской крепости

18:00 — Отправление в Санкт-Петербург

23:30 — Ориентировочное время прибытия в Петербург (метро Московская)

23:50 — Ориентировочное время прибытия в Петербург (метро Площадь Восстания)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе в группе до 30 человек

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет