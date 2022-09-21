Путь по старинной дороге. Ехать около пяти часов в одну сторону: за окном будут попадаться усадьбы и древние храмы, а гид начнет рассказ о псковской земле. Вы узнаете о победах Александра Невского, о почитаемой княгине Ольге и грозном царе Иоанне Васильевиче, о «Псковской вольнице» и особенностях псковской архитектурной школы.
Краткая обзорная экскурсия по Пскову. Приехав в один из древнейших городов России, вы увидите его главные достопримечательности: Покровскую башню, Мирожский монастырь и памятник княгине Ольге, небесной покровительнице Пскова. Также узнаете о знаменитых купеческих палатах и о судьбе храмов, охраняемых ЮНЕСКО.
Экскурсия по псковскому крому. Вы окажетесь в сердце города, за стенами мощной крепости — в Средние века здесь была сосредоточена политическая, общественная и религиозная жизнь города. В программе посещение Троицкого собора, где хранятся мощи Николая Псковского, частица ризы Пресвятой Богородицы и икона с частицей мощей Серафима Саровского. Также уделим внимание Довмонтову городу — Псковским Помпеям.
Печоры и монастырь-крепость. По пути в Псково-Печерскую обитель гид расскажет о ее основании, многовековых хрониках и уникальности. На месте у вас будет свободное время, чтобы погулять по ухоженной территории и посетить «Богом зданные пещеры» Успенского собора.
Изборская крепость. Изборск официально включен в список красивейших деревень России. Здесь вас ждет каменная цитадель 14 века, построенная на месте поселения славян-кривичей. Вы познакомитесь со средневековой фортификацией и откроете историю крепости, которая поучаствовала в нескольких битвах.
06:00 — Сбор группы и подача автобуса
06:15 — Отправление автобуса рядом с метро Площадь Восстания
06:35 — Дополнительная остановка автобуса рядом с метро Московская
08:00 — Трассовая экскурсия «По дороге на псковскую землю»
09:00 — Техническая остановка
11:00 — Прибытие в Псков и ознакомительная экскурсия
11:30 — Экскурсия по Кремлю, посещение Троицкого собора
13:00 — Обед в историческом центре города
15:00 — Прибытие в Печоры, посещение Псково-Печерского монастыря
17:00 — Осмотр Изборской крепости
18:00 — Отправление в Санкт-Петербург
23:30 — Ориентировочное время прибытия в Петербург (метро Московская)
23:50 — Ориентировочное время прибытия в Петербург (метро Площадь Восстания)