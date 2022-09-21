Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга

Побывать в древних городах и святых местах, открывая их славную историю и легенды

Идеальный вариант для тех, кто хочет за один день узнать богатую историю псковских земель.

На автобусной экскурсии в группе до 30 человек вы побываете в псковском кремле, познакомитесь со средневековыми законами и особой школой архитектуры Пскова.

Прикоснетесь к святыням дивного Печерского монастыря и посетите Изборскую крепость, которая помнит Александра Невского.
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Псков - Изборск - Печоры. Групповая экскурсия из Петербурга
Ближайшие даты:
24
сен
28
сен
1
окт
8
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь по старинной дороге. Ехать около пяти часов в одну сторону: за окном будут попадаться усадьбы и древние храмы, а гид начнет рассказ о псковской земле. Вы узнаете о победах Александра Невского, о почитаемой княгине Ольге и грозном царе Иоанне Васильевиче, о «Псковской вольнице» и особенностях псковской архитектурной школы.

Краткая обзорная экскурсия по Пскову. Приехав в один из древнейших городов России, вы увидите его главные достопримечательности: Покровскую башню, Мирожский монастырь и памятник княгине Ольге, небесной покровительнице Пскова. Также узнаете о знаменитых купеческих палатах и о судьбе храмов, охраняемых ЮНЕСКО.

Экскурсия по псковскому крому. Вы окажетесь в сердце города, за стенами мощной крепости — в Средние века здесь была сосредоточена политическая, общественная и религиозная жизнь города. В программе посещение Троицкого собора, где хранятся мощи Николая Псковского, частица ризы Пресвятой Богородицы и икона с частицей мощей Серафима Саровского. Также уделим внимание Довмонтову городу — Псковским Помпеям.

Печоры и монастырь-крепость. По пути в Псково-Печерскую обитель гид расскажет о ее основании, многовековых хрониках и уникальности. На месте у вас будет свободное время, чтобы погулять по ухоженной территории и посетить «Богом зданные пещеры» Успенского собора.

Изборская крепость. Изборск официально включен в список красивейших деревень России. Здесь вас ждет каменная цитадель 14 века, построенная на месте поселения славян-кривичей. Вы познакомитесь со средневековой фортификацией и откроете историю крепости, которая поучаствовала в нескольких битвах.

Программа

06:00 — Сбор группы и подача автобуса
06:15 — Отправление автобуса рядом с метро Площадь Восстания
06:35 — Дополнительная остановка автобуса рядом с метро Московская
08:00 — Трассовая экскурсия «По дороге на псковскую землю»
09:00 — Техническая остановка
11:00 — Прибытие в Псков и ознакомительная экскурсия
11:30 — Экскурсия по Кремлю, посещение Троицкого собора
13:00 — Обед в историческом центре города
15:00 — Прибытие в Печоры, посещение Псково-Печерского монастыря
17:00 — Осмотр Изборской крепости
18:00 — Отправление в Санкт-Петербург
23:30 — Ориентировочное время прибытия в Петербург (метро Московская)
23:50 — Ориентировочное время прибытия в Петербург (метро Площадь Восстания)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе в группе до 30 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включены входные билеты в псковский кремль
  • Оплачивается по желанию на месте: обед в кафе — от 350 руб. /чел., входные билеты в крепость Изборск — 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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