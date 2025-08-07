-
50%
Групповая
Из Петербурга - в Псков, Изборск и Печоры
Увидеть 3 легендарные древние крепости и почувствовать дух старины, который живёт в этих местах
Начало: На Казанской площади
Завтра в 06:00
17 авг в 06:00
3250 ₽
6500 ₽ за человека
-
50%
Групповая
Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга
Легендарные крепости, древние храмы и потрясающее прошлое псковской земли на автобусной экскурсии
Начало: У СТ.М. Московская
Расписание: в субботу в 07:00
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
3250 ₽
6500 ₽ за человека
Групповая
В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
Осмотреть кремль, полюбоваться крепостью и набрать воды из Словенских ключей
Начало: У станции метро «Звенигородская»
Завтра в 07:00
20 авг в 07:00
3790 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 августа 2025Всё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и очень интересно рассказывают обо всём. Супер! Рекомендую тем, кто хочет знать историю государства российского
- ТТатьяна13 июля 2025Благодарю организаторов за экскурсию! Программа очень яркая и насыщенная, а транспорт комфортный. Отдельное спасибо гиду Татьяне! Прекрасные впечатления, за которыми хочется вернуться!
- ААлексей6 июля 2025Одна из лучших экскурсий которую я посещал, Кирилл наш экскурсовод молодец!!! отличный организатор, рассказчик с хорошим чувством юмора, водитель делал всё для комфортной поездки, Большое спасибо мы втроём получили удовольствие от приключения!!!
- NNik8 июня 2025Все прошло отлично, получил массу новых впечатлений и историй! День прошел хорошо!
- ААнна26 мая 2025Все очень понравилось, единственное мало времени свободного- хочется побольше посмотреть, планирую приехать еще
- ЕЕвгения24 мая 2025Познавательно
- ТТатьяна4 мая 2025На экскурсии увидела все, что хотела. Единственное,хотелось бы больше времени на свободную прогулку по Пскову. Гид рассказывала интересно и очень четко все организовывала по таймингу. Экскурсия оправдала мои одидания.
- ААлександр4 мая 2025Начать с монастыря и больше на него оставить времени
- ДДемидова1 мая 2025Маршрут интересный, насыщенный.
Спасибо гиду за рассказ о местах, мимо которых проезжали, узнали много нового.
Рекомендую всем, кто ограничен во времени и не может воспользоваться 2-3-х дневными экскурсиями.
- ААнна22 апреля 2025Отличная и насыщенная обзорная экскурсия по Пскову и соседним городам. Гид Кирилл — прекрасный рассказчик и слушать его одно удовольствие.
- ЛЛагутова3 апреля 2025Замечательная экскурсия! Лучший экскурсовод, из тех, кого я видела! Очень рекомендую.
- ИИрина9 марта 2025Прекрасная экскурсия и отличный гид Кирилл
- ААнна26 января 2025Экскурсовод молодец, все было интересно, насыщенно и классно) но автобус. . сидеть 5 часов коленками в соседа, просто невозможные условия.
- ИИрина17 января 2025Очень насыщенная экскурсия. Все прошло отлично.
- ВВиктория5 января 2025Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга в Псков настроение было
- ННаталья24 декабря 2024Спасибо за насыщенную, замечательную поездку. Маршрут составлен отлично. Скучать не пришлось. Посмотрели все по программе. Минус: не работал телевизор в автобусе, а гид хотел что-то показать, не получилось.
- ВВера20 октября 2024Да экскурсия была достаточно насыщенная в информативном и территориальном плане. Три исторических места за один день успели посмотреть. Все прекрасно, не хватает только свободного времени, строгий регламент экскурсии.
- ННочевноваФилистович13 октября 2024Очень интересная экскурсия. Спасибо.
Экскурсовод Кирилл, просто супер!!!
- ЕЕлена22 сентября 2024Наш гид Кирил и водитель Василий молодцы, все во время и очень хорошо
- ННадежда15 сентября 2024Понравилось всё, и автобус, и экскурсионное сопровождение, и насыщенность, и красота природы. В один день эмоций и впечатлений на месяц!
