Экскурсии в Печоры из Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Печоры» в Санкт-Петербурге, цены от 3250 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Петербурга - в Псков, Изборск и Печоры
На автобусе
13 часов
-
50%
Групповая
Из Петербурга - в Псков, Изборск и Печоры
Увидеть 3 легендарные древние крепости и почувствовать дух старины, который живёт в этих местах
Начало: На Казанской площади
Завтра в 06:00
17 авг в 06:00
3250 ₽6500 ₽ за человека
Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга
На автобусе
13 часов
-
50%
61 отзыв
Групповая
Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга
Легендарные крепости, древние храмы и потрясающее прошлое псковской земли на автобусной экскурсии
Начало: У СТ.М. Московская
Расписание: в субботу в 07:00
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
3250 ₽6500 ₽ за человека
В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
Осмотреть кремль, полюбоваться крепостью и набрать воды из Словенских ключей
Начало: У станции метро «Звенигородская»
Завтра в 07:00
20 авг в 07:00
3790 ₽ за человека

