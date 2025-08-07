А Александр В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе Всё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и очень интересно рассказывают обо всём. Супер! Рекомендую тем, кто хочет знать историю государства российского

Т Татьяна Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Благодарю организаторов за экскурсию! Программа очень яркая и насыщенная, а транспорт комфортный. Отдельное спасибо гиду Татьяне! Прекрасные впечатления, за которыми хочется вернуться!

А Алексей Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Одна из лучших экскурсий которую я посещал, Кирилл наш экскурсовод молодец!!! отличный организатор, рассказчик с хорошим чувством юмора, водитель делал всё для комфортной поездки, Большое спасибо мы втроём получили удовольствие от приключения!!!

N Nik Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Все прошло отлично, получил массу новых впечатлений и историй! День прошел хорошо!

А Анна Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Все очень понравилось, единственное мало времени свободного- хочется побольше посмотреть, планирую приехать еще

Т Татьяна Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга На экскурсии увидела все, что хотела. Единственное,хотелось бы больше времени на свободную прогулку по Пскову. Гид рассказывала интересно и очень четко все организовывала по таймингу. Экскурсия оправдала мои одидания.

А Александр Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Начать с монастыря и больше на него оставить времени

Д Демидова Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Маршрут интересный, насыщенный.

Спасибо гиду за рассказ о местах, мимо которых проезжали, узнали много нового.

Рекомендую всем, кто ограничен во времени и не может воспользоваться 2-3-х дневными экскурсиями.

А Анна Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга читать дальше Плюс он идеально отслеживает тайминг, мне такое нравится.

По поводу самой программы: не рассчитывайте, что за один день вы досконально осмотрите три места. Нет, вы понемногу познакомитесь с каждым. Программа очень насыщенная, будете много ездить и ходить. Я лично вернулась домой максимально уставшая. Будьте готовы) Отличная и насыщенная обзорная экскурсия по Пскову и соседним городам. Гид Кирилл — прекрасный рассказчик и слушать его одно удовольствие.

Л Лагутова Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Замечательная экскурсия! Лучший экскурсовод, из тех, кого я видела! Очень рекомендую.

И Ирина Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Прекрасная экскурсия и отличный гид Кирилл

А Анна Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга читать дальше Это не экскурсионный. . вариант. Сидения глухие, не мягкие, ноги не куда ставить. . треш)) Просьба к организатору - думать о людях. Экскурсовод молодец, все было интересно, насыщенно и классно) но автобус. . сидеть 5 часов коленками в соседа, просто невозможные условия.

И Ирина Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Очень насыщенная экскурсия. Все прошло отлично.

В Виктория Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга читать дальше так себе. Но Изборская крепость очень быстро ищменила его в лучшую сторону. Красота вокруг неописуемая! Ключи, лебеди, само озеро с прозрачной водой!!! Пришлось, конечно спускаться по,местами, скользкому склону. Но оно того стоило! Не хотелось оттуда уходить. Печорский монастырь очень величественный и великолепный. Одним словом, есть на что посмотреть. Наш гид Олег всю дорогу очень много рассказывал из истории и очень быстро и качественно решал все организационные вопросы. Очень внимательный человек, идущий навстречу пожеланиям туристов. Одним словом, экскурсия замечательная, однозначно рекомендую, но будьте готовы к длительному переезду и прохладному ветру. Экскурсия очень насыщенная и познавательная. Поднимает величайший пласт истории страны. После довольно длительного переезда из Петербурга в Псков настроение было

Н Наталья Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Спасибо за насыщенную, замечательную поездку. Маршрут составлен отлично. Скучать не пришлось. Посмотрели все по программе. Минус: не работал телевизор в автобусе, а гид хотел что-то показать, не получилось.

В Вера Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Да экскурсия была достаточно насыщенная в информативном и территориальном плане. Три исторических места за один день успели посмотреть. Все прекрасно, не хватает только свободного времени, строгий регламент экскурсии.

Н НочевноваФилистович Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Очень интересная экскурсия. Спасибо.

Экскурсовод Кирилл, просто супер!!!

Е Елена Печоры - Изборск - Псков: однодневная автобусная экскурсия из Петербурга Наш гид Кирил и водитель Василий молодцы, все во время и очень хорошо