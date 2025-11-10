Сегодня Петергофская дорога — оживлённая магистраль, соединяющая город с пригородами. Но за современным шоссе всё ещё читается парадная перспектива, задуманная Петром I. За три столетия она впитала в себя судьбы империи, личные истории знатных фамилий, достижения архитектуры и инженерной мысли. Обо всём этом и многом другом мы и поговорим на экскурсии!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Экскурсия начинается у Старо-Калинкина моста — места, где в 18 веке проходила городская граница. Некоторые фрагменты моста почти не изменились со времён основания.
Двигаясь на юго-запад, мы увидим:
- Роскошные дворянские имения и скромные рабочие дома времён Путиловского завода
- Нарвские триумфальные ворота
- Ограду парка 9 января, ранее стоявшую у Зимнего дворца
Финальной точкой маршрута станет вокзал Новый Петергоф — выдающийся пример неоготики середины 19 века — и соседние императорские конюшни.
Вы узнаете:
- Зачем Пётр I задумал парадную дорогу на юг от Петербурга и как её строили
- Какие дворянские роды обосновались вдоль трассы и какие усадьбы сохранились
- Как выглядели границы города в 18 веке и что осталось от тех времён
- Где проходил маршрут первой электрифицированной железной дороги в России
- Почему вокзал Новый Петергоф стал ярким примером неоготики и символом императорского присутствия
Организационные детали
Трансфер из северной части города оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Балтийская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 507 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Александр, я интересуюсь историей Санкт-Петербурга и его городов-спутников. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.