Летний сад: прогулка по старейшему парку Петербурга

Приглашаем вас на увлекательную аудио-прогулку по старейшему парку Санкт-Петербурга! Первое время попасть сюда было можно только по приглашению царя. Позже в Летний сад стали пускать лишь «прилично одетых» горожан.

По его тенистым аллеям прогуливались Петр Ильич Чайковский, Иван Андреевич Крылов, Александр Сергеевич Пушкин и многие другие знаменитости. Сегодня же ворота Летнего сада распахнуты для всех!
Летний сад: прогулка по старейшему парку Петербурга
Летний сад: прогулка по старейшему парку Петербурга
Летний сад: прогулка по старейшему парку Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание аудиогида

Аудиоэкскурсия Во время аудиоэкскурсии вы насладитесь негой этого зелёного оазиса посреди шумного города, увидите его знаменитые фонтаны, белую итальянскую скульптуру, Летний дворец Петра I, дуб, которому более 300 лет и многое другое. Вы узнаете, как создавался этот парк, кто обитал в его прудах и вольерах, какие овощи и фрукты произрастали на его грядках и в оранжереях. Аудиоэкскурсия комфортна для гостей любого возраста: в маршрут включены знаковые петербургские кафе, магазин сувениров, уборная и даже секретная песочница для самых маленьких. Закончится прогулка на набережной реки Невы. Вход в парк бесплатный. Однако, если на территории проводятся какие-либо мероприятия (фестивали, концерты и т. д.), то может взиматься входная плата. В ходе экскурсии вам встретятся:
  • Карпиев пруд — живописный пруд, где в петровское время был размещен «огород». Сегодня здесь можно увидеть пару волшебных белых лебедей;
  • Малая оранжерея — единственный сохранившийся пример служебных построек летней императорской резиденции;
  • Фонтаны Летнего сада — первые в России фонтаны. Для их украшения использовались морские раковины, мрамор, скульптуры;
  • Скульптуры Летнего сада — главная особенность парка, великолепные работы итальянских и французских мастеров, хранящие интересные истории;
  • Дуб-патриарх — старейшее дерево Петербурга;

• Летний дворец — рассмотрите фасад, украшенный аллегорическими барельефами, и узнаете, что они иллюстрируют. Важная информация:

  • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Инструкцию по установке мы отправим вам после бронирования.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Режим работы парка: c 1 мая по 30 сентября— с 10:00 до 22:00; с 1 октября по 31 марта — с 10:00 до 20:00. Выходной — вторник. С 1 по 30 апреля сад закрыт на просушку. Также сад закрывается при штормовом предупреждении.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Карпиев пруд
  • Малая оранжерея
  • Фонтаны Летнего сада
  • Скульптуры Летнего сада
  • Дуб-патриарх
  • Летний дворец
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации по парку и рекомендации уютных кафе по пути
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Наушники (необходимо взять свои)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Пестеля, 1-й Инженерный мост
Завершение: Дворцовая набережная, Верхний Лебяжий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Режим работы парка: c 1 мая по 30 сентября— с 10:00 до 22:00; с 1 октября по 31 марта — с 10:00 до 20:00. Выходной — вторник. С 1 по 30 апреля сад закрыт на просушку. Также сад закрывается при штормовом предупреждении.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида:
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и смс со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или смс с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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