Когда: Режим работы парка: c 1 мая по 30 сентября— с 10:00 до 22:00; с 1 октября по 31 марта — с 10:00 до 20:00. Выходной — вторник. С 1 по 30 апреля сад закрыт на просушку. Также сад закрывается при штормовом предупреждении.

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала