Приглашаем вас на увлекательную аудио-прогулку по старейшему парку Санкт-Петербурга! Первое время попасть сюда было можно только по приглашению царя. Позже в Летний сад стали пускать лишь «прилично одетых» горожан.
По его тенистым аллеям прогуливались Петр Ильич Чайковский, Иван Андреевич Крылов, Александр Сергеевич Пушкин и многие другие знаменитости. Сегодня же ворота Летнего сада распахнуты для всех!
По его тенистым аллеям прогуливались Петр Ильич Чайковский, Иван Андреевич Крылов, Александр Сергеевич Пушкин и многие другие знаменитости. Сегодня же ворота Летнего сада распахнуты для всех!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание аудиогидаАудиоэкскурсия Во время аудиоэкскурсии вы насладитесь негой этого зелёного оазиса посреди шумного города, увидите его знаменитые фонтаны, белую итальянскую скульптуру, Летний дворец Петра I, дуб, которому более 300 лет и многое другое. Вы узнаете, как создавался этот парк, кто обитал в его прудах и вольерах, какие овощи и фрукты произрастали на его грядках и в оранжереях. Аудиоэкскурсия комфортна для гостей любого возраста: в маршрут включены знаковые петербургские кафе, магазин сувениров, уборная и даже секретная песочница для самых маленьких. Закончится прогулка на набережной реки Невы. Вход в парк бесплатный. Однако, если на территории проводятся какие-либо мероприятия (фестивали, концерты и т. д.), то может взиматься входная плата. В ходе экскурсии вам встретятся:
- Карпиев пруд — живописный пруд, где в петровское время был размещен «огород». Сегодня здесь можно увидеть пару волшебных белых лебедей;
- Малая оранжерея — единственный сохранившийся пример служебных построек летней императорской резиденции;
- Фонтаны Летнего сада — первые в России фонтаны. Для их украшения использовались морские раковины, мрамор, скульптуры;
- Скульптуры Летнего сада — главная особенность парка, великолепные работы итальянских и французских мастеров, хранящие интересные истории;
- Дуб-патриарх — старейшее дерево Петербурга;
• Летний дворец — рассмотрите фасад, украшенный аллегорическими барельефами, и узнаете, что они иллюстрируют. Важная информация:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Инструкцию по установке мы отправим вам после бронирования.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Режим работы парка: c 1 мая по 30 сентября— с 10:00 до 22:00; с 1 октября по 31 марта — с 10:00 до 20:00. Выходной — вторник. С 1 по 30 апреля сад закрыт на просушку. Также сад закрывается при штормовом предупреждении.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карпиев пруд
- Малая оранжерея
- Фонтаны Летнего сада
- Скульптуры Летнего сада
- Дуб-патриарх
- Летний дворец
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации по парку и рекомендации уютных кафе по пути
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Наушники (необходимо взять свои)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Пестеля, 1-й Инженерный мост
Завершение: Дворцовая набережная, Верхний Лебяжий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Режим работы парка: c 1 мая по 30 сентября— с 10:00 до 22:00; с 1 октября по 31 марта — с 10:00 до 20:00. Выходной — вторник. С 1 по 30 апреля сад закрыт на просушку. Также сад закрывается при штормовом предупреждении.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида:
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и смс со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
- Если вы не получили письмо или смс с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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