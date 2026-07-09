Утром, когда город ещё не проснулся, а Нева гладкая как зеркало, Спас на Крови предстаёт перед вами во всей красе. В лучах восходящего солнца храм выглядит как ожившая иллюстрация к сказке. На сап-борде вы подойдёте к нему так близко, как это возможно с воды, и насладитесь этим зрелищем сполна. А я поделюсь историями о городе, которые не дадут скучать.

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Описание экскурсии

Начнём от Лебяжьей канавки и по живописному маршруту выйдем к главной цели нашей прогулки.

Осмотрим Спас на Крови с ракурса, который недоступен пешеходам: храм вырастает прямо перед вами, его отражение дрожит в утренней глади, а солнечные блики играют на позолоченных куполах.

Проплывём по каналу Грибоедова и обсудим, где именно под мостовой скрыт вход в подземную реку, которую когда-то закопали, чтобы построить город.

Рассмотрим вблизи Банковский мост и его знаменитых грифонов. Один из этих грифонов по легенде охраняет не город, а деньги — зачем и как, объясню на месте.

Я поделюсь необычной историей, которую мне когда-то рассказал бездомный ранним утром на набережной. Это будет звучать как выдумка, но спойлер: всё чистая правда.

Организационные детали