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Рассвет на сапе возле Спаса на Крови

Проплыть по центру Петербурга и услышать смешные городские легенды от местного жителя
Утром, когда город ещё не проснулся, а Нева гладкая как зеркало, Спас на Крови предстаёт перед вами во всей красе. В лучах восходящего солнца храм выглядит как ожившая иллюстрация к сказке.

На сап-борде вы подойдёте к нему так близко, как это возможно с воды, и насладитесь этим зрелищем сполна. А я поделюсь историями о городе, которые не дадут скучать.
Рассвет на сапе возле Спаса на Крови
Рассвет на сапе возле Спаса на Крови
Рассвет на сапе возле Спаса на Крови

Описание экскурсии

Начнём от Лебяжьей канавки и по живописному маршруту выйдем к главной цели нашей прогулки.

Осмотрим Спас на Крови с ракурса, который недоступен пешеходам: храм вырастает прямо перед вами, его отражение дрожит в утренней глади, а солнечные блики играют на позолоченных куполах.

Проплывём по каналу Грибоедова и обсудим, где именно под мостовой скрыт вход в подземную реку, которую когда-то закопали, чтобы построить город.

Рассмотрим вблизи Банковский мост и его знаменитых грифонов. Один из этих грифонов по легенде охраняет не город, а деньги — зачем и как, объясню на месте.

Я поделюсь необычной историей, которую мне когда-то рассказал бездомный ранним утром на набережной. Это будет звучать как выдумка, но спойлер: всё чистая правда.

Организационные детали

  • Перед стартом — обязательный инструктаж и обучение технике гребли
  • В стоимость входит аренда сапборда, весла, спасательного жилета
  • Бесплатно сделаю атмосферные фото и видео во время прогулки и отправлю в чат после её окончания

ежедневно в 05:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Невского проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Санкт-Петербурге уже 20 лет. Знаю безопасные и живописные маршруты для сап-прогулок. Могу показать красоту города с воды там, где это действительно впечатляет.

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