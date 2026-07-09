Утром, когда город ещё не проснулся, а Нева гладкая как зеркало, Спас на Крови предстаёт перед вами во всей красе. В лучах восходящего солнца храм выглядит как ожившая иллюстрация к сказке.
На сап-борде вы подойдёте к нему так близко, как это возможно с воды, и насладитесь этим зрелищем сполна. А я поделюсь историями о городе, которые не дадут скучать.
На сап-борде вы подойдёте к нему так близко, как это возможно с воды, и насладитесь этим зрелищем сполна. А я поделюсь историями о городе, которые не дадут скучать.
Описание экскурсии
Начнём от Лебяжьей канавки и по живописному маршруту выйдем к главной цели нашей прогулки.
Осмотрим Спас на Крови с ракурса, который недоступен пешеходам: храм вырастает прямо перед вами, его отражение дрожит в утренней глади, а солнечные блики играют на позолоченных куполах.
Проплывём по каналу Грибоедова и обсудим, где именно под мостовой скрыт вход в подземную реку, которую когда-то закопали, чтобы построить город.
Рассмотрим вблизи Банковский мост и его знаменитых грифонов. Один из этих грифонов по легенде охраняет не город, а деньги — зачем и как, объясню на месте.
Я поделюсь необычной историей, которую мне когда-то рассказал бездомный ранним утром на набережной. Это будет звучать как выдумка, но спойлер: всё чистая правда.
Организационные детали
- Перед стартом — обязательный инструктаж и обучение технике гребли
- В стоимость входит аренда сапборда, весла, спасательного жилета
- Бесплатно сделаю атмосферные фото и видео во время прогулки и отправлю в чат после её окончания
ежедневно в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Невского проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Санкт-Петербурге уже 20 лет. Знаю безопасные и живописные маршруты для сап-прогулок. Могу показать красоту города с воды там, где это действительно впечатляет.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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