Петербург можно исследовать с 3 ракурсов — тротуаров, крыш и воды. Предлагаем вам выбрать третий вариант и отправиться любоваться Питером в лучах рассветного солнца. Будут красивые локации и много ваших уникальных фото.
Гид-инструктор расскажет, как управлять сапбордом, если вы никогда не плавали на нём, и будет рядом во время прогулки.
Описание экскурсии
Вы побываете сразу на Неве, Мойке и канале Грибоедова. Мы проплывём по самому центру Петербурга и посмотрим на главные достопримечательности города:
- Петропавловскую крепость
- Троицкий и Дворцовый мосты
- Спас на Крови
- Михайловский замок
- Казанский собор
- Дом Зингера
- Невский проспект
- Зимний дворец
- Стрелку Васильевского острова
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, фотографирование на телефон и аренда оборудования — сапборда, спасательного жилета, весла, шлема и водонепроницаемого чехла для телефона
- Все фото после прогулки загрузим на Яндекс Диск и вышлем ссылку
- На прогулку допускаются дети от 10 лет в сопровождении взрослого
- Ограничение по весу — до 110 кг
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 05:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Лебяжьей канавки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 14689 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Д
Экскурсия на сапах очень понравилась! Вода без катеров спокойная, виды с реки открываются совсем другие, чем с берега и интереснее, чем с катера. Все очень подробно объяснили, показали, помогли спуститься на воду и подняться, время пролетело незаметно. Огромное спасибо гиду за фото и хорошее настроение!
Л
Если кто сомневается идти или не идти - идите! Вот просто берите и бронируйте! Я сомневалась из-за того, что нужно чуть ли не ночью проснуться. Скажу честно - тяжеловато было
И
Ребята большие молодцы! Ходила с ними и на дворы, парадные и на крышу и по рекомендации пошла к ним же на сапы! Восхищению нет предела! Ну очень живописные и красивые
А
Здравствуйте!
Огромное спасибо Михаилу - он открыл для нас новую яркую грань Санкт-Петербурга!
Огромное спасибо, Михаилу за незабываемую Сап прогулку.
С подробным инструктажем, никто из нашей группы не упал))) экскурсию, которая разнообразила наше катание. И конечно же офигенные фото. На всем протяжении прогулки вас будут фоткать и вы точно будете на них великолепны!)))
Советую Михаила, чтобы увидеть город с другой стороны, это лучшая прогулка по каналам у меня)
А
Очень крутое мероприятие! Оно того стоит! Лично я считаю, что это даже дешево для такого наполнения! Инструктор и на сапе научил плавать и на протяжении всей прогулки помогал, подсказывал как
