Сап-прогулка по центру Петербурга (в мини-группе)

Подглядеть на рассвете, как просыпается город
Петербург можно исследовать с 3 ракурсов — тротуаров, крыш и воды. Предлагаем вам выбрать третий вариант и отправиться любоваться Питером в лучах рассветного солнца. Будут красивые локации и много ваших уникальных фото.

Гид-инструктор расскажет, как управлять сапбордом, если вы никогда не плавали на нём, и будет рядом во время прогулки.
Описание экскурсии

Вы побываете сразу на Неве, Мойке и канале Грибоедова. Мы проплывём по самому центру Петербурга и посмотрим на главные достопримечательности города:

  • Петропавловскую крепость
  • Троицкий и Дворцовый мосты
  • Спас на Крови
  • Михайловский замок
  • Казанский собор
  • Дом Зингера
  • Невский проспект
  • Зимний дворец
  • Стрелку Васильевского острова

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, фотографирование на телефон и аренда оборудования — сапборда, спасательного жилета, весла, шлема и водонепроницаемого чехла для телефона
  • Все фото после прогулки загрузим на Яндекс Диск и вышлем ссылку
  • На прогулку допускаются дети от 10 лет в сопровождении взрослого
  • Ограничение по весу — до 110 кг
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 05:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Лебяжьей канавки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 14689 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!

Отзывы и рейтинг

Основано на 16 отзывах
Экскурсия на сапах очень понравилась! Вода без катеров спокойная, виды с реки открываются совсем другие, чем с берега и интереснее, чем с катера. Все очень подробно объяснили, показали, помогли спуститься на воду и подняться, время пролетело незаметно. Огромное спасибо гиду за фото и хорошее настроение!
Л
Если кто сомневается идти или не идти - идите! Вот просто берите и бронируйте! Я сомневалась из-за того, что нужно чуть ли не ночью проснуться. Скажу честно - тяжеловато было
проснуться, но зато какое вознаграждение! Во время прогулки понимаешь, что ты молодец, выбрала не спать, а круто проводить время! И было правда круто! Очень красиво! Еще с погодой повезло! Было солнце, рассвет! Класс. Пока прохладно утром, но это вообще не помешало насладиться процессом! На всякий случай стоя я не пробовала, а то вода еще очень холодная. Инструктор объяснил, что сидя упасть практически невозможно и видимо это правда, т. к. опыта у меня правда мало в таком деле, но я сидя проплыла весь маршрут и это было моей личной победой! Раньше я пробовала 1 раз, но на море, где теплая вода и у меня не особо получилось - сдала сап обратно через 10 минут, но там без инструктора, просто в аренду брала. Переживала получится ли здесь и о чудо - получилось! Так что помимо визуального наслаждения отсюда я унесла свою личную победу на сапом!

И
Ребята большие молодцы! Ходила с ними и на дворы, парадные и на крышу и по рекомендации пошла к ним же на сапы! Восхищению нет предела! Ну очень живописные и красивые
маршруты у них! На сапах инструктор очень заботился о группе, постоянно помогал, делал фото, общался, даже про достопримечательности немного поговорили, хотя это не входило в программу! Маршрут просто потрясающий. Минус только один - очень рано. Проснуться тяжело. НО! Когда вы все таки проснулись и доехали и выплываете на сапе в Неву и видите Петропавловку, мосты, Неву на рассвете, вы понимаете, что оно точно того стоило и наслаждаетесь этим моментом жизни! Спасибо за такие яркие эмоции!

А
Здравствуйте!

Огромное спасибо Михаилу - он открыл для нас новую яркую грань Санкт-Петербурга!
Вид казалось бы давно известных мест с "нулевого уровня" (уровень воды в каналах и реках) на рассвете и тишине
- каналы и реки без привычного столпотворения катеров - был очень необычен и прекрасен (и с погодой повезло).
Четкая организация, предельно детальный инструктаж, обеспечение безопасности - и первый в жизни опыт САП-прогулки оказался наполнен только положительными эмоциями.
Проплыть самому под огромным мостом, оказаться практически в середине Невы со всеми знаковыми видами вокруг (Стрелка, Зимний, Петропавловская крепость…) - альтернативы этой прогулке точно нет!!!
А случайное купание в Мойке - бонус от Мойдодыра…:)
Было весело (попытался стать в полный рост), а Михаил рядом придал уверенность и обеспечил абсолютную безопасность…
Редко кто может похвастать такой опцией в экскурсионной программе…:)
Были втроем - с ребенком 10 лет. Всем очень понравилось (все остальные вернулись сухими:)).
Рекомендую!!!

Анастасия
Огромное спасибо, Михаилу за незабываемую Сап прогулку.

С подробным инструктажем, никто из нашей группы не упал))) экскурсию, которая разнообразила наше катание. И конечно же офигенные фото. На всем протяжении прогулки вас будут фоткать и вы точно будете на них великолепны!)))

Советую Михаила, чтобы увидеть город с другой стороны, это лучшая прогулка по каналам у меня)
А
Очень крутое мероприятие! Оно того стоит! Лично я считаю, что это даже дешево для такого наполнения! Инструктор и на сапе научил плавать и на протяжении всей прогулки помогал, подсказывал как
правильно управлять сапом и фото сделал много и даже рассказал немного о достопримечательностях! Маршрут шикарный! Проплывали Петропавловскую крепость, Троицкий и Дворцовый мосты, Эрмитаж, Спас на Крови, Михайловский замок. Очень красиво на маршруте!

