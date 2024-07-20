Приглашаю вас совершить не только зрелищный, но и познавательный вояж по волнам Северной Венеции.
На красивом белом катере вы прокатитесь по водным артериям города, а по пути услышите небанальные истории из его прошлого и современности.
Кульминацией прогулки станет развод мостов — зрелище, которое хотя бы раз стоит увидеть именно с воды.
На красивом белом катере вы прокатитесь по водным артериям города, а по пути услышите небанальные истории из его прошлого и современности.
Кульминацией прогулки станет развод мостов — зрелище, которое хотя бы раз стоит увидеть именно с воды.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 15:00, 17:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание водной прогулки
После часовой прогулки по рекам и каналам (Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, снова Мойка с великолепной аркой Новой Голландии, Зимняя канавка) мы выйдем на просторы величественной Невы — и вы убедитесь, что Петербург не зря называют «светлым городом».
На наших глазах распахнут свои пролёты Дворцовый и Троицкий мосты, и мы промчимся под ними, спеша в Фонтанку, пока в акваторию Невы будут заходить тяжёлые сухогрузы.
В путешествии я расскажу о городских реках и каналах, истории наводнений, их причинах и о том, как город защищён от разгула стихии теперь. Также вы узнаете:
- Сколько мостов в городе
- Какой остров самый большой
- Почему Пётр I не строил мосты
- Почему первый трамвай города был пущен по Неве
- Как определить, какой пролёт моста разводится
- Как одна арт-группа использовала Литейный мост неприличным образом
- И многое другое
Организационные детали
- На катере будут пледы, но всё равно можно взять с собой что-то тёплое (куртку, свитер, коньяк)
- Туалета на катере нет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На НАБ.Р. Мойки, у Марсова поля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 117 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом-переводчиком с 2006 года, экскурсовод 1-й категории, образование искусствоведческое. Показываю как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Вожу экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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