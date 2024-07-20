Приглашаю вас совершить не только зрелищный, но и познавательный вояж по волнам Северной Венеции. На красивом белом катере вы прокатитесь по водным артериям города, а по пути услышите небанальные истории из его прошлого и современности. Кульминацией прогулки станет развод мостов — зрелище, которое хотя бы раз стоит увидеть именно с воды.

Описание водной прогулки

После часовой прогулки по рекам и каналам (Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, снова Мойка с великолепной аркой Новой Голландии, Зимняя канавка) мы выйдем на просторы величественной Невы — и вы убедитесь, что Петербург не зря называют «светлым городом».

На наших глазах распахнут свои пролёты Дворцовый и Троицкий мосты, и мы промчимся под ними, спеша в Фонтанку, пока в акваторию Невы будут заходить тяжёлые сухогрузы.

В путешествии я расскажу о городских реках и каналах, истории наводнений, их причинах и о том, как город защищён от разгула стихии теперь. Также вы узнаете:

Сколько мостов в городе

Какой остров самый большой

Почему Пётр I не строил мосты

Почему первый трамвай города был пущен по Неве

Как определить, какой пролёт моста разводится

Как одна арт-группа использовала Литейный мост неприличным образом

И многое другое

Организационные детали