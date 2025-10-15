По Ждановке и Малой Невке мы выйдем в Малую Неву и центральную акваторию.
По пути — знаковые локации Петербурга: от «Авроры» и Летнего сада до Эрмитажа, стрелки Васильевского острова и Медного всадника.
У Благовещенского моста катер займёт удобную позицию — и вы увидите, как поднимаются пролёты Дворцового и Троицкого мостов. А после вернёмся в Карповку по Большой Невке.
Описание водной прогулки
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
- Дом Ленсовета
- Ботанический сад Петра I
- Крейсер «Аврора»
- Домик Петра I
- Летний сад
- Петропавловскую крепость
- Дворцовый, Троицкий и Лазаревский мосты
- Зимний дворец Петра I
- Эрмитаж
- Стрелку Васильевского острова
- Пушкинский дом
- Петровский стадион
Маршрут: Карповка — Малая Невка — Ждановка — Малая Нева — Нева — Большая Невка
Организационные детали
Фактическое время отправления катера в 00:10.
- Можно провести прогулку в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке с организатором
- На борту катера могут разместиться от 6 до 11 пассажиров в зависимости от судна
- Водная прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- На борт не допускаются путешественники в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Карповки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
15 окт 2025
Переживали,что будет прохладно,тк на экскурсии были 4 октября,но напрасно. Катер заменили на комфортабельный теплоход. Во время экскурсии аудиогид соответствовал маршруту,ну а виды разводных мостов и ночного Петербурга невозможно описать словами! спасибо за прекрасно проведенное время!
А
Анастасия
13 окт 2025
Просто супер, капитан профи, мы с супругом так насладились поездкой, было прям мало. Спасибо!!!
Р
Разиля
5 окт 2025
С восторгом смотрели на развод мостов во время водной прогулки по ночному Петербургу! Рекомендую приложение Трипстер, т. к билеты по этому приложению на много дешевне, команда моментально реагирует, отвечает на возникшие вопросы. Во время путешествий буду всегда пользоваться только Трипстерем!
Александр
17 сен 2025
Отличная экскурсия. Отличный капитан судна. Все понравилось и было очень интересно!!!
Е
Елена
14 сен 2025
Супер поездка получилась, понравилось что на палубе всего 11 мест, и всем достаточно его ❤️ капитан был намного зол, и девушки на причале грубоваты, и конечно нет туалета это смутило (
В
Валерия
13 сен 2025
Все круто, не долго, лучше, чем на теплоходе
Наталия
11 сен 2025
Двоякое впечатление. Ночной Питер конечно же прекрасен! По организации: долго томили на причале, капитан в грубой форме велел всем усесться за ним («впереди не нужно, чтобы вы мне сидели!!!», хотя
Виктория
7 сен 2025
Отличная организация, легкая прогулка, идеальная ночь! Спасибо 🙏
Татьяна
3 сен 2025
Осталось приятное впечатление от ночной прогулки к разведению мостов: на катере только 11 человек, удобные диваны, мягкие пледы. Замечательный маршрут, который кроме самой разводки мостов, позволяет увидеть наш город с совершенно разных сторон. Мои гости были в восторге! Однозначно рекомендую!
Д
Данила
2 сен 2025
Потрясающая прогулка, прикольные эмоции!
Капитану Тимуру отдельное спасибо за аккуратное вождение, клёвую музыку и выбор места для просмотра развода мостов!!!
М
Марина
26 авг 2025
Вечерний Питер очень красив, особенно с воды!!! Незабываемая романическая прогулка получилась. С погодой нам повезло) И тем не менее пледы очень пригодились. Отдельное спасибо за аккуратное вождение.
Татьяна
12 авг 2025
Все понравилось, спасибо большое!!! Море впечатлений!!! И Эмоций!!!
Афина
Ответ организатора:
Татьяна, благодарим за выбор, рады что Вам понравился наш новый авторский маршрут. Будем рады Вам снова.
В
Виктория
12 авг 2025
Прекрасная экскурсия, нам попался замечательный капитан, который сделал вечер незабываемым!!!
Обязательно порекомендую эту экскурсию!
