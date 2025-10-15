Л Людмила Переживали,что будет прохладно,тк на экскурсии были 4 октября,но напрасно. Катер заменили на комфортабельный теплоход. Во время экскурсии аудиогид соответствовал маршруту,ну а виды разводных мостов и ночного Петербурга невозможно описать словами! спасибо за прекрасно проведенное время!

А Анастасия Просто супер, капитан профи, мы с супругом так насладились поездкой, было прям мало. Спасибо!!!

Р Разиля С восторгом смотрели на развод мостов во время водной прогулки по ночному Петербургу! Рекомендую приложение Трипстер, т. к билеты по этому приложению на много дешевне, команда моментально реагирует, отвечает на возникшие вопросы. Во время путешествий буду всегда пользоваться только Трипстерем!

Александр Отличная экскурсия. Отличный капитан судна. Все понравилось и было очень интересно!!!

Е Елена Супер поездка получилась, понравилось что на палубе всего 11 мест, и всем достаточно его ❤️ капитан был намного зол, и девушки на причале грубоваты, и конечно нет туалета это смутило (

В Валерия Все круто, не долго, лучше, чем на теплоходе

Наталия читать дальше нас было немного человек и сидеть прижавшись к друг другу, когда весь нос с диванами свободен…, потом правда разрешил пересесть). Маршрут интересный, красивые виды. Посмотрели два моста-развод Дворцового в прекрасной локации и уже подъехали к разведенному Троицкому. И мимо Авроры вернулись на причал. Пледы есть, но сами диванчики были мокрые, их не протерли перед поездкой, а в темноте сразу и не заметно, что сиденье мокрое. Сначала слушали аудиогид, мне показался скучным. На сам развод мостов капитан включил музыку. Ждали большего, но красота Питера конечно же не может не понравиться. Двоякое впечатление. Ночной Питер конечно же прекрасен! По организации: долго томили на причале, капитан в грубой форме велел всем усесться за ним («впереди не нужно, чтобы вы мне сидели!!!», хотя

Виктория Отличная организация, легкая прогулка, идеальная ночь! Спасибо 🙏

Татьяна Осталось приятное впечатление от ночной прогулки к разведению мостов: на катере только 11 человек, удобные диваны, мягкие пледы. Замечательный маршрут, который кроме самой разводки мостов, позволяет увидеть наш город с совершенно разных сторон. Мои гости были в восторге! Однозначно рекомендую!

Д Данила Потрясающая прогулка, прикольные эмоции!

Капитану Тимуру отдельное спасибо за аккуратное вождение, клёвую музыку и выбор места для просмотра развода мостов!!!

М Марина Вечерний Питер очень красив, особенно с воды!!! Незабываемая романическая прогулка получилась. С погодой нам повезло) И тем не менее пледы очень пригодились. Отдельное спасибо за аккуратное вождение.

Татьяна Все понравилось, спасибо большое!!! Море впечатлений!!! И Эмоций!!! Афина Ответ организатора: Татьяна, благодарим за выбор, рады что Вам понравился наш новый авторский маршрут. Будем рады Вам снова.