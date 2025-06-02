Г Галиева

Очень яркие эмоции после экскурсии. Питер прекрасен, особенно ночью. А сопровождающая музыка это вообще отдельная тема. Все очень круто, жалею, что не сделала это раньше. Спасибо, с этими эмоциями буду долго. Даже на 2 день после был очень эмоциональный подъем.