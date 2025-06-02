Показать всёРазвод мостов с Васильевского островаНа автобусеПо рекам и каналамДворцы, замки и особняки
Круиз
Музыкальный круиз с клубными хитами и джазовой классикой
Начало: Университетская наб., 13
Расписание: Отправление в 00:30. Актуальное расписание в календаре
Завтра в 00:30
24 июн в 00:30
2490 ₽ за человека
Водная прогулка
«Мосты повисли над Невой» - ночная прогулка на двухпалубном теплоходе
Начало: Университетская наб., 15
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 00:30
21 июн в 00:30
1950 ₽ за человека
Круиз
«Шпиль. Тайный клуб на воде» - круиз под разводными мостами с живой музыкой
Начало: Университетская наб., 13
6 июл в 23:45
9 июл в 23:45
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалиева2 июня 2025Очень яркие эмоции после экскурсии. Питер прекрасен, особенно ночью. А сопровождающая музыка это вообще отдельная тема. Все очень круто, жалею, что не сделала это раньше. Спасибо, с этими эмоциями буду долго. Даже на 2 день после был очень эмоциональный подъем.
- ААльбина27 августа 2024Нам очень все понравилось!! Даже плохая погода никак не помешала, танцевали на крытой палубе, наблюдая за прекрасными видами за окном!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов с Васильевского острова»
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