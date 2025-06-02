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Развод мостов с Васильевского острова – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Развод мостов с Васильевского острова» в Санкт-Петербурге, цены от 1950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Музыкальный круиз с клубными хитами и джазовой классикой
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
2 отзыва
Круиз
Музыкальный круиз с клубными хитами и джазовой классикой
Начало: Университетская наб., 13
Расписание: Отправление в 00:30. Актуальное расписание в календаре
Завтра в 00:30
24 июн в 00:30
2490 ₽ за человека
«Мосты повисли над Невой» - ночная прогулка на двухпалубном теплоходе
На теплоходе
1.5 часа
12 отзывов
Водная прогулка
«Мосты повисли над Невой» - ночная прогулка на двухпалубном теплоходе
Начало: Университетская наб., 15
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 00:30
21 июн в 00:30
1950 ₽ за человека
«Шпиль. Тайный клуб на воде» - круиз под разводными мостами с живой музыкой
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2 часа 15 минут
93 отзыва
Круиз
«Шпиль. Тайный клуб на воде» - круиз под разводными мостами с живой музыкой
Начало: Университетская наб., 13
6 июл в 23:45
9 июл в 23:45
2500 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов с Васильевского острова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Музыкальный круиз с клубными хитами и джазовой классикой
  2. «Мосты повисли над Невой» - ночная прогулка на двухпалубном теплоходе
  3. «Шпиль. Тайный клуб на воде» - круиз под разводными мостами с живой музыкой
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  1. Самое главное
  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Петергоф
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Развод мостов с Васильевского острова" можно забронировать 3 экскурсии от 1950 до 2500. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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