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Развод мостов с Петроградской стороны – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Развод мостов с Петроградской стороны» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
На катере
2 часа
223 отзыва
Водная прогулка
Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом,112 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:45
Завтра в 00:00
16 990 ₽ за экскурсию
Дискотека на теплоходе с разводом мостов
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час 45 минут 36 секунд
30 отзывов
Водная прогулка
Дискотека на теплоходе с разводом мостов
Начало: Адмиралтейская наб. 10
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
990 ₽ за человека
Ночная прогулка на катере без капитана
На катере
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Ночная прогулка на катере без капитана
Начало: Ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 23:55 до 01:55
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
8990 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    11 июня 2025
    Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
    Остались под огромным впечатлением от прогулки на катере! Всё было просто идеально: прекрасные виды, свежий воздух и громкая музыка. Особое спасибо капитану Андрею! Обязательно повторим, когда вернемся в следующий раз!
  • Д
    Дарья
    10 июня 2025
    Дискотека на теплоходе с разводом мостов
    На сайте было написано 00:15 в билете 00:50. Лучше приходить заранее так как образовывается очередь чтобы занять места. При входе
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    лучше сразу занимать места на закрытой зоне первого этажа так как, даже летом от воды будет холодно на первом этаже спустя полчаса все начнут спускаться на первый этаж и сесть потом будет негде, а выйти на второй этаж можно в любой момент. Подбор музыки очень хороший есть как и современные песни так и старые песни, но которые качают. Про бар хотелось бы сказать что там дорого, изначально нам сказали 500 руб. за коктейль через пару минут нам уже сказали 700 руб. было непонятно что за разброс в цене. Сам теплоход очень неплохой, так что туда можно было бы вернуться ещё раз

  • А
    Анастасия
    10 июня 2025
    Дискотека на теплоходе с разводом мостов
    Зажигательная музыка, харизматичный диджей! Отрывались, как в последний раз! Все понравилось!
  • Е
    Евгения
    5 мая 2025
    Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
    Разводи не случилось, но поездка была неплохой, звезду снимаю за некорректную информацию от менеджера. Намечался дождь и мы спрашивали про
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    возможность укрыться, нам пообещали, что будет тент. По факту, когда дождь таки начался, капитан сказал, что тент разворачивать дело не быстрое. Все вымокли. .

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов с Петроградской стороны»

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  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Развод мостов с Петроградской стороны" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 16 990. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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