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лучше сразу занимать места на закрытой зоне первого этажа так как, даже летом от воды будет холодно на первом этаже спустя полчаса все начнут спускаться на первый этаж и сесть потом будет негде, а выйти на второй этаж можно в любой момент. Подбор музыки очень хороший есть как и современные песни так и старые песни, но которые качают. Про бар хотелось бы сказать что там дорого, изначально нам сказали 500 руб. за коктейль через пару минут нам уже сказали 700 руб. было непонятно что за разброс в цене. Сам теплоход очень неплохой, так что туда можно было бы вернуться ещё раз