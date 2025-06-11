Показать всёРазвод мостов с Петроградской стороныНа автобусеПо рекам и каналамДворцы, замки и особняки
Водная прогулка
Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом,112 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:45
Завтра в 00:00
16 990 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Дискотека на теплоходе с разводом мостов
Начало: Адмиралтейская наб. 10
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
990 ₽ за человека
Водная прогулка
Ночная прогулка на катере без капитана
Начало: Ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 23:55 до 01:55
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
8990 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММария11 июня 2025Остались под огромным впечатлением от прогулки на катере! Всё было просто идеально: прекрасные виды, свежий воздух и громкая музыка. Особое спасибо капитану Андрею! Обязательно повторим, когда вернемся в следующий раз!
- ДДарья10 июня 2025На сайте было написано 00:15 в билете 00:50. Лучше приходить заранее так как образовывается очередь чтобы занять места. При входе
- ААнастасия10 июня 2025Зажигательная музыка, харизматичный диджей! Отрывались, как в последний раз! Все понравилось!
- ЕЕвгения5 мая 2025Разводи не случилось, но поездка была неплохой, звезду снимаю за некорректную информацию от менеджера. Намечался дождь и мы спрашивали про
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов с Петроградской стороны»
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