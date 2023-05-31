Добраться из центра города до Васильевского острова на двухпалубном теплоходе с аудиогидом
Водный трансфер из центра Петербурга до модного пространства Севкабель Порт — хит сезона навигации. Это не только живописный, но и самый удобный способ попасть из точки A в точку B. Так как в пешей доступности от Порта нет станций метро.
Бонусом вас ждёт увлекательный рассказ аудиогида о парадных набережных, судостроительных верфях и портовых районах города.
Бонусом вас ждёт увлекательный рассказ аудиогида о парадных набережных, судостроительных верфях и портовых районах города.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт трансфер в одну сторону на двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек. В пути вы увидите с воды: Адмиралтейство, памятник Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Морской вокзал, Адмиралтейские верфи, ледокол Красин, Успенскую церковь и Академию художеств. На борту для вас будут работать аудиогид и бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Продолжительность трансфера — 20-45 минут
- Теплоход стартует на причале Английская пристань и прибывает в Севкабель Порт
ежедневно в 12:45, 14:15, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30 и 20:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Английская пристань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:45, 14:15, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30 и 20:45Экскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2575 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
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