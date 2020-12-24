Я профессиональный искусствовед и любитель пеших прогулок. Мои любимые темы — архитектура Санкт-Петербурга и история населявших его народов (немцев, финнов, голландцев, евреев и других). Больше года я занимаюсь восстановлением родословной. Одна из ветвей моей семьи — финны-инкери. Еще я люблю музеи. К слову, я была в музеях в Москве, Магадане, Улан-Удэ, Красноярске, Чите, Якутске и других городах. Как турист-любитель побывала в 40 городах России и более, чем в 20 странах. На прогулках я позабочусь о легкой подаче и хорошей организации. Буду рада встретить вас в Петербурге!