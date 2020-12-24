Баскетбольная площадка в храме. Бассейн. Кинотеатр и проект ночного клуба. Вымысел? Вовсе нет. Это часть истории храмов, которые вы посетите. Пройдем по Невскому, сворачивая к православным, лютеранским, католическим христианским храмам. Их построили шведы, финны, голландцы, эстонцы и другие народы, населявшие интернациональный Петербург. Поговорим о роли этих людей и о непростых жизненных поворотах в их судьбах, неразрывно связанных с Россией. Также небольшую часть экскурсии посвятим архитектурным стилям и убранству церквей различных конфессий.