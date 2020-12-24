Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики

Взглянуть на город по-новому с человеком, открывшим его прошлое через историю своей родословной

Мою бабушку Лемби-Марию, финку-инкери, в 1946 году переселили с семьей на берег Северного Ледовитого океана.

Из Петербурга также выселили немцев, эстонцев и литовцев.

Как они здесь оказались и чем жили? Какие устои и верования принесли? Какой вклад сделали в жизнь города и Российской империи? И как сложилась их судьба после войны? Об этом я расскажу на прогулке по святыням города.
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики

Что вас ожидает

Петербург с другого ракурса

Баскетбольная площадка в храме. Бассейн. Кинотеатр и проект ночного клуба. Вымысел? Вовсе нет. Это часть истории храмов, которые вы посетите. Пройдем по Невскому, сворачивая к православным, лютеранским, католическим христианским храмам. Их построили шведы, финны, голландцы, эстонцы и другие народы, населявшие интернациональный Петербург. Поговорим о роли этих людей и о непростых жизненных поворотах в их судьбах, неразрывно связанных с Россией. Также небольшую часть экскурсии посвятим архитектурным стилям и убранству церквей различных конфессий.

Маршрут по религиозному Петербургу

  • Экскурсия начинается возле Казанского собора
  • Пройдем вдоль Невского проспекта, остановимся около армянской-апостольской церкви Св. Екатерины, одноименной католической базилики, немецкого лютеранского собора Петра и Павла. Зайдем в некоторые из этих храмов.
  • Следующим пунктом станет финский лютеранский собор Св. Марии, после которого отправимся в сторону православного собора Спаса на Крови
  • Завершающая точка путешествия — церковь Св. Анны на Кирочной улице, по пути к которой встретятся и другие красивые храмы

Организационные детали

  • В дождливые дни экскурсии не отменяются, поэтому желательно иметь с собой зонтик или дождевик, а также непромокаемую обувь
  • Важно обратить внимание на то, что храмы в некоторые дни и часы могут быть закрыты, поэтому в разные дни предусматривается посещение разных церквей

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Я профессиональный искусствовед и любитель пеших прогулок. Мои любимые темы — архитектура Санкт-Петербурга и история населявших его народов (немцев, финнов, голландцев, евреев и других). Больше года я занимаюсь восстановлением родословной. Одна из ветвей моей семьи — финны-инкери. Еще я люблю музеи. К слову, я была в музеях в Москве, Магадане, Улан-Удэ, Красноярске, Чите, Якутске и других городах. Как турист-любитель побывала в 40 городах России и более, чем в 20 странах. На прогулках я позабочусь о легкой подаче и хорошей организации. Буду рада встретить вас в Петербурге!
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