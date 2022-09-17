Рок на века: история ленинградского рок-подполья

Рок-н-ролльная летопись Петербурга от стиляг и "Аквариума" до "Камчатки" и Сплина

5
30 отзывов
Русский рок — наше национальное достояние, как, например, блюз в США или брит-поп в Великобритании.

И где, как не в Питере, рок-н-ролльной столице России, говорить о его развитии, основных течениях, знаковых личностях и субкультурах.

Вам предстоит погрузиться в атмосферу рок-н-ролла вместе с человеком, который знает эту тусовку изнутри, почувствовать внутреннюю свободу музыкальных творцов 80-х, пройти по культовым местам Петербурга и посвятить три часа великому и могучему ленинградскому року.
Рок на века: история ленинградского рок-подполья
Рок на века: история ленинградского рок-подполья
Рок на века: история ленинградского рок-подполья
Рок на века: история ленинградского рок-подполья
Рок на века: история ленинградского рок-подполья
Рок на века: история ленинградского рок-подполья
Рок на века: история ленинградского рок-подполья
Рок на века: история ленинградского рок-подполья
Рок на века: история ленинградского рок-подполья
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Описание

Что вас ожидает

Петербург в ритме рок-н-ролла

С нами вы пройдете дорогами питерских стиляг, хиппи, рокеров и панков, посетите знаковые для этих субкультур места, услышите истории, связанные с жизнью города и рок-музыки в нем. Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Майк Науменко, Александр Башлачев стали кумирами целого поколения отечественных музыкантов, из которого вышли рок-иконы современности: Саша Васильев, «Горшок», Илья «Черт», Евгений Федоров. И все они начинали свой творческий путь с питерских просторов. Мы поговорим о том, с чего началась история рока на улицах Ленинграда, и о тех, кто эту историю писал в 80-х и 90-х годах.

Культовые места городского андеграунда

Двигаясь вдоль Невского проспекта к Стрелке Васильевского острова, вы узнаете, как «Подмосковье» стало «Сайгоном», где расположены «теплая» и «холодная труба», что такое «хилять по Бродвею» и «тусить на Казани», какое место объединило Достоевского и Цоя. Мы покажем улицу Джона Леннона, Эльфийский садик, расскажем, где на Ваське били в TaMtAm, а также поделимся запутанной и загадочной историей песни «Город» группы «Аквариум». Перемещаясь между знаковыми местами, мы обсудим легенды и байки, коими окутано ленинградское рок-подполье. И, разумеется, вы сможете спуститься в «это странное место Камчатку»!

Вашим проводником будет один из соавторов экскурсии, для которого рок-музыка – не просто музыкальный стиль, но жизненная позиция, философия и безграничный драйв! Мы живем рок-н-роллом и хотим поделиться с вами любовью к рок-музыке и Петербургу.

Кому подойдет прогулка

Тем, для кого рок и рок-н-ролл — это неотъемлемая часть жизни, а также всем ценителям городского андеграунда.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя напарница – Ария
  • Внимание: в связи с ремонтом Биржевого моста, проход по которому являлся важной частью нашего маршрута, время проведения экскурсии в настоящее время увеличено, но не более, чем на 30 минут. Заверяем вас, что эти 30 минут пройдут увлекательно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Рок на века: история ленинградского рок-подполья (Verdandy)
И
17 сен 2022
Интересная подача материала. Такой знакомый Питер открывается с новой стороны, 3,5 часа пролетают незаметно)
Verdandy
16 сен 2022
Мы посетили такие места, которые самостоятельно скорее всего не нашли бы. Понравилось, что гид очень лоялен к желаниями экскурсантов - есть возможность посетить уборные, взять кофе с собой или перекус по дороге. Экскурсия длилась 4 часа, для нас, пеших путешественников с опытом, далось непросто, но оно того стоило)) Сделали кучу интересных фото, узнали много нового, время пролетело почти незаметно. Желаем ребятам дальнейшего развития и новых интересных маршрутов;)
Мы посетили такие места, которые самостоятельно скорее всего не нашли бы. Понравилось, что гид очень лоялен
Е
16 авг 2022
На днях довелось побывать на этой замечательной экскурсии. Долго думала стоит ли идти, теперь могу смело сказать - стоит! Сама по себе экскурсия очень содержательна, на протяжении всех 4 часов гид Ария делилась с нами интересными фактами из истории ленинградского рока. Также хочу отметить, что экскурсия хорошо структурирована, все понятно и логично. Материал подавался нескучно, порой с юмором, на протяжении всей прогулки была приятная дружеская атмосфера. С самого начала экскурсии стало понятно, что Ария сама заинтересована темой рока, и очень старалась увлечь нас. И, конечно, приятным бонусом было пройтись по центральным улицам Петербурга и полюбоваться красотами.
Ирина
12 авг 2022
Нас сопровождала Ария. Умелое ведение беседы, хорошо поставленная речь, прекрасно структурированный рассказ о становлении ленинградского рока. Это была как прогулка с другом.
Маршрут длиннющий, но неспешный. 3.5 часа на одном дыхании.

Желаем команде творческих успехов и благодарных слушателей!
Ф
9 авг 2022
Очень интересный маршрут и тематика, но,к сожалению, в процессе экскурсии стало понятно,что знания у экскурсовода поверхностные. Девушка очень старалась,но этого недостаточно для проведения качественной экскурсионной программы. Желаю дальнейшего совершенствования в проведении экскурсии.
Владимир
Владимир
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо вам за отзыв, нам важно каждое мнение. Сожалеем, что у вас сложилось впечатление, что знания у гида поверхностные, мы будем стараться делать наши экскурсии ещё более интересными. Желаем хорошего настроения!
Е
4 мая 2019
Удивительная экскурсия, основанная на фактах, легендах и личных воспоминаниях) Гид прекрасен во всех смыслах)) Спасибо!
М
3 мая 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Несмотря на плохую погоду, время пролетело незаметно. Наши подростки в восторге. После экскурсии они очень заинтересовались этой темой и продолжили расспрашивать отца об этой теме. Спаасибо огромное гиду!
Игорь
20 апр 2019
Экскурсия великолепная! Мне очень повезло, поскольку на экскурсию записался только я, и Владимир проводил персональную экскурсию для меня одного. Благодаря этому сложилось впечатление не экскурсии, а просто прогулки с интересным человеком, который увлечённо рассказывает об интересной для него самого теме! В общем всем интересующимся данной темой очень рекомендую к посещению!
Maria
6 дек 2018
Шикарная экскурсия, мы получили огромное удовольствие, несмотря на холодную погоду.
Владимир очень харизматичный и увлечённый рассказчик, преподносит все с артистизмом и любовью к музыке. Такое ощущение, что присутствуешь на спектакле, а не просто на экскурсии. Володя точно занимается своим делом, знает материал и умеет подать его в интересной манере!
У прогулки была четкая и понятная структура повествования, соединенная с маршрутом.
После экскурсии слушали Кино ещё несколько дней) спасибо огромное! Удачи и хороших путешественников)
Н
19 ноя 2018
Очень познавательно!
О
5 ноя 2018
Замечательная экскурсия в компании знающего экскурсовода! Время пролетело незаметно! Было очень интересно, узнали много нового. Экскурсия подойдет всем, кто знает и любит русский рок, творчество групп "Кино","Аквариум" и других советских групп.
И
4 ноя 2018
Сегодня были на экскурсии с Владимиром. Нет слов, великолепно! Владимир прекрасный рассказчик, даже знаете, не рассказчик, а собеседник - настолько живо проходит экскурсия, настолько экспрессивен гид, настолько яркая подача материала. Владимир безусловно очень глубоко в теме зарождения и развития русского рока. Вместо 2.5 часов мы гуляли около 4, намотали км 10, слегка продрогли, но это стоило полученных эмоций.))! Хиляли по Бродвею, заглянули в Эльфийский сад, Казань, скрытую от глаз улицу Джона Леннона, знаменитую Камчатку…) И это было восхитительно. .) история переплетается с легендами и особо не известными фактами о творчестве всеми любимых личностей - это даже не экскурсия, а желание поделиться всем этим с нами, временными попутчиками, чтобы и мы разделили эту влюбленность в историю ленинградского рок-мира. .) мне было крайне важно мнение 14-летнего сына на экскурсии - ему пока неизвестны многие имена андеграунда. . но даже для него экскурсия оказалась чудом чудесным, особенно на фоне текущих шедевров медузЫ и иже с ними. .))) круто! Владимиру искренняя благодарность. Будем ли рекомендовать друзьям - да, безусловное да!!!. .)) С уважением, Ирина и Глеб
С
23 окт 2018
Экскурсия очень интересная. Узнали много нового и увидели город с другой стороны. На экскурсии была с сыном, он тоже в восторге. Пожелание: на сайте надо разместить информацию о том, что маршрут очень длинный и экскурсия продолжительная.
О
22 окт 2018
Однозначно рекомендую экскурсию всем, кто является поклонником старого русского "ленинградского" рока. Впечатления просто незабываемые. Владимир прекрасный рассказчик: живой, искренний и полностью владеющий темой, о которой говорит. Такого количества интересных историй о своих любимых музыкантах я и не ожидала услышать, как и побывать в таком количестве легендарных "рокенрольных" мест Питера.
Огромное спасибо Владимиру, мы с друзьями получили непередаваемую дозу отличных эмоций.
Tatiana
17 окт 2018
Нам очень повезло, экскурсия проводилась только для нас двоих. Маршрут экскурсии весьма насыщенный и интересный. Пешком мы прошли очень не маленький путь от улицы Джона Леннона до Камчатки. Я совсем не поклонница рока и экскурсию выбрала для своего МЧ, но, даже я узнала для себя много нового и необычного, начиная со времени зарождения рока в СССР и до современности. Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Владимир - располагающий к себе молодой человек и интересный рассказчик. Искренне благодарю за грамотный и проработанный маршрут, за душевный рассказ и отлично проведенное время!
Ещё 15 отзывов

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