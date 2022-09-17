Русский рок — наше национальное достояние, как, например, блюз в США или брит-поп в Великобритании. И где, как не в Питере, рок-н-ролльной столице России, говорить о его развитии, основных течениях, знаковых личностях и субкультурах. Вам предстоит погрузиться в атмосферу рок-н-ролла вместе с человеком, который знает эту тусовку изнутри, почувствовать внутреннюю свободу музыкальных творцов 80-х, пройти по культовым местам Петербурга и посвятить три часа великому и могучему ленинградскому року.

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Описание

Что вас ожидает

Петербург в ритме рок-н-ролла

С нами вы пройдете дорогами питерских стиляг, хиппи, рокеров и панков, посетите знаковые для этих субкультур места, услышите истории, связанные с жизнью города и рок-музыки в нем. Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Майк Науменко, Александр Башлачев стали кумирами целого поколения отечественных музыкантов, из которого вышли рок-иконы современности: Саша Васильев, «Горшок», Илья «Черт», Евгений Федоров. И все они начинали свой творческий путь с питерских просторов. Мы поговорим о том, с чего началась история рока на улицах Ленинграда, и о тех, кто эту историю писал в 80-х и 90-х годах.

Культовые места городского андеграунда

Двигаясь вдоль Невского проспекта к Стрелке Васильевского острова, вы узнаете, как «Подмосковье» стало «Сайгоном», где расположены «теплая» и «холодная труба», что такое «хилять по Бродвею» и «тусить на Казани», какое место объединило Достоевского и Цоя. Мы покажем улицу Джона Леннона, Эльфийский садик, расскажем, где на Ваське били в TaMtAm, а также поделимся запутанной и загадочной историей песни «Город» группы «Аквариум». Перемещаясь между знаковыми местами, мы обсудим легенды и байки, коими окутано ленинградское рок-подполье. И, разумеется, вы сможете спуститься в «это странное место Камчатку»!

Вашим проводником будет один из соавторов экскурсии, для которого рок-музыка – не просто музыкальный стиль, но жизненная позиция, философия и безграничный драйв! Мы живем рок-н-роллом и хотим поделиться с вами любовью к рок-музыке и Петербургу.

Кому подойдет прогулка

Тем, для кого рок и рок-н-ролл — это неотъемлемая часть жизни, а также всем ценителям городского андеграунда.

Организационные детали