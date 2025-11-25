На этой экскурсии мы поговорим о Царском Селе как о бывшей резиденции Российских Императоров.
Мы полюбуемся зданиями (не только дворцами), которые создавались для нескольких поколений Романовых в соответствии с изменчивыми вкусами и требованиями эпохи и побеседуем о противоречивой истории правящей династии.
Описание экскурсииНа этой экскурсии мы поговорим о Царском Селе как о бывшей резиденции Российских Императоров. Мы полюбуемся зданиями (не только дворцами), которые создавались для нескольких поколений Романовых в соответствии с изменчивыми вкусами и требованиями эпохи. Мы побеседуем о противоречивой истории правящей династии, о создании, развитии и послереволюционной судьбе уникальных архитектурных памятников Царского Села.
- Мы увидим католическую церковь Иоанна Крестителя, построенную по указанию Александра I. Узнаём, что после смерти Александра I 25 дней в России был император Константин I.
- Полюбуемся на Ратную палату и поймём, что семья Третьяковых создала не только художественную галерею, но и музей в г. Пушкине, а какой узнаете на экскурсии.
- Поговорим о комплексе зданий, построенных в начале 20-го века в стиле Древнерусского зодчества и о возрождении интереса к русской культуре.
- Узнаём, кого художник В. М. Васнецов изобразил на картине «Три богатыря». Прогуляемся к Федоровскому городку, поймём почему многие немецкие принцессы, став русскими императрицами, получали отчество Фёдоровны.
- У Александровского дворца вспомним про Александра I, Николая I, поговорим о трагической судьбе последнего Российского Императора и его семьи.
- Узнаем много интересных фактов о Знаменской Церкви, например как святой, чудотворный образ хранящийся в этой церкви помог избавить Царское Село от холеры, которая бушевала в России в 1831 году. Желающие посетят Екатерининский дворец и парк. Важная информация: Экскурсия начинается в Царском селе (Екатерининский парк). Встреча с гидом состоится по договоренности в зависимости от способа, которым вы добираетесь в Царское Село.
Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 9.00 до 17.00 включительно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское село
- Католическая церковь Иоанна Крестителя
- Ратная палата
- Федоровский городок
- Александровский Дворец
- Знаменская церковь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Екатерининский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 9.00 до 17.00 включительно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- Экскурсия начинается в Царском селе (Екатерининский парк). Встреча с гидом состоится по договоренности в зависимости от способа
- Которым вы добираетесь в Царское Село
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
