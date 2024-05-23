Гатчинский дворец имеет долгую и очень интересную судьбу. Мы пройдемся по его парадным залам, поразимся роскоши ампира и строгости классицизма и погрузимся в атмосферу XIX века. Вы узнаете истории из жизни «рыцаря печального образа», а в конце экскурсии прогуляемся по прекрасному парку.

Описание экскурсии