Гатчинский дворец имеет долгую и очень интересную судьбу.
Мы пройдемся по его парадным залам, поразимся роскоши ампира и строгости классицизма и погрузимся в атмосферу XIX века.
Вы узнаете истории из жизни «рыцаря печального образа», а в конце экскурсии прогуляемся по прекрасному парку.
Мы пройдемся по его парадным залам, поразимся роскоши ампира и строгости классицизма и погрузимся в атмосферу XIX века.
Вы узнаете истории из жизни «рыцаря печального образа», а в конце экскурсии прогуляемся по прекрасному парку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Гатчинский дворец
- Парк
- Платц Гатчинского дворца
- Карпиев мост и пруд
- Павильон Венеры
Описание экскурсии
Что вас ждетГатчина — одна из императорских резиденций, имеющая долгую и очень интересную судьбу. Изначально подарок императрицы Екатерины Великой её фавориту графу Григорию Орлову, в самом конце XVIII века, резиденция становится любимым местом пребывания императора Павла I. Он делает дворец непохожим на прочие места. Дворец-замок с большим плацем перед входом поражает посетителей с первого взгляда и словно переносит в средневековье. Пройдя по парадным залам дворца, мы столкнемся с роскошью ампира и строгостью классицизма, окунемся в атмосферу XIX века, услышим истории из жизни «рыцаря печального образа», как можно назвать Павла, узнаем о его страхах и желаниях, мечтах и надеждах, развлечениях и быте. А закончим мы нашу экскурсию прогулкой по прекрасному парку.
Среда и пятница 10.00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 250 ₽
|Пенсионный
|3 100 ₽
|Детский (до 14 лет)
|3 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчинский дворец
- Парк
- Платц Гатчинского дворца
- Карпиев мост и пруд
- Павильон Венеры
Что включено
- Транспортное сопровождение
- Лицензированный и аттестованный гид
- Входные билеты во дворец и парк.
Что не входит в цену
- Личные расходы: сувениры, перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины II
Завершение: Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница 10.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
23 мая 2024
Добрый день! Экскурсия в мини группе это чудесно! Проводила экскурсию Наталья, профессионал своего дела, с любовью и живостью рассказывает материал. Слушаешь как завороженный. . Настоящий профессионал своего дела, любящий свою работу, очень душевно провели время прониклись судьбой Павла I и Марии Федоровны.
К
Ксения
4 мая 2024
Очень интересная и красочная экскурсия! Ещё один прекрасный дворец в копилку. Благодарю организаторов и экскурсовода (Ирину) за прекрасную возможность познакомится с таким прекрасным местом и окунуться в домашний уют Романовых XIX века
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