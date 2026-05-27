Всего в часе от Петербурга вас ждёт другой мир — спокойный, изящный, загадочный. Гатчина — это место, где архитектура сочетается с природой. Вы окажетесь в резиденции, которую любили российские императоры: пройдёте вдоль стен дворца, больше похожего на европейский замок, заглянете в тенистые аллеи парка и окунётесь в атмосферу уединённой загородной жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Гатчинский дворец (1,5 ч) — центральное сооружение ансамбля, сочетающее в себе черты замка и дворца. Вы осмотрите фасады, узнаете о его архитектурных особенностях и истории строительства.

Гатчинский парк (1,5 ч), разделённый на несколько зон, каждая из которых — с уникальным характером. Вы посетите:

Английский сад. Самая большая часть парка с естественным ландшафтом, живописными лужайками, прудами и каналами

Личные садики, предназначенные для уединения и отдыха

Павильоны, мосты, ворота и другие архитектурные сооружения, которые украшают парк и придают ему особый шарм

Вы узнаете:

как создавался ансамбль Гатчинского дворцово-паркового ансамбля

почему Гатчина была любимым местом отдыха российских императоров и членов их семьи

в каких стилях выполнены дворец и парк

какое предназначение у каждого павильона

Также вас ждут увлекательные истории о жизни императорской семьи в Гатчине.

Поедем на комфортабельном легковом седане или автобусе в зависимости от количества участников. Дорога занимает 1,5 ч в одну сторону

Входные билеты оплачиваются дополнительно: дворец — 700 ₽ для взрослых, 400 ₽ для студентов и пенсионеров; парк — 200 ₽ для взрослых, 100 ₽ для студентов и пенсионеров, до 14 лет бесплатно

С вами будет один из гидов нашей команды

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании: