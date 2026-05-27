Всего в часе от Петербурга вас ждёт другой мир — спокойный, изящный, загадочный. Гатчина — это место, где архитектура сочетается с природой.
Вы окажетесь в резиденции, которую любили российские императоры: пройдёте вдоль стен дворца, больше похожего на европейский замок, заглянете в тенистые аллеи парка и окунётесь в атмосферу уединённой загородной жизни.
Вы окажетесь в резиденции, которую любили российские императоры: пройдёте вдоль стен дворца, больше похожего на европейский замок, заглянете в тенистые аллеи парка и окунётесь в атмосферу уединённой загородной жизни.
Описание экскурсии
Гатчинский дворец (1,5 ч) — центральное сооружение ансамбля, сочетающее в себе черты замка и дворца. Вы осмотрите фасады, узнаете о его архитектурных особенностях и истории строительства.
Гатчинский парк (1,5 ч), разделённый на несколько зон, каждая из которых — с уникальным характером. Вы посетите:
- Английский сад. Самая большая часть парка с естественным ландшафтом, живописными лужайками, прудами и каналами
- Личные садики, предназначенные для уединения и отдыха
- Павильоны, мосты, ворота и другие архитектурные сооружения, которые украшают парк и придают ему особый шарм
Вы узнаете:
- как создавался ансамбль Гатчинского дворцово-паркового ансамбля
- почему Гатчина была любимым местом отдыха российских императоров и членов их семьи
- в каких стилях выполнены дворец и парк
- какое предназначение у каждого павильона
Также вас ждут увлекательные истории о жизни императорской семьи в Гатчине.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом седане или автобусе в зависимости от количества участников. Дорога занимает 1,5 ч в одну сторону
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: дворец — 700 ₽ для взрослых, 400 ₽ для студентов и пенсионеров; парк — 200 ₽ для взрослых, 100 ₽ для студентов и пенсионеров, до 14 лет бесплатно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании:
- 1 чел. — 16 500 ₽
- 2 чел. — 19 500 ₽
- 3 чел. — 21 000 ₽
- 4 чел. — 23 500 ₽
- от 5 до 30 чел. — от 2500 ₽ за каждого
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Московского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Гатчина: дворец-замок и пейзажный парк»
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку
Начало: В районе метро Московская
Завтра в 15:30
29 мая в 15:00
13 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
6200 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
В Пушкин из Петербурга: Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор
Встретиться с культурным наследием императорской России за один день (билеты включены)
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Гатчина - резиденция Романовых
Полюбоваться интерьерами дворца и узнать, зачем истопнику лёд
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
29 мая в 10:00
3 июн в 10:00
4050 ₽ за человека
9100 ₽ за человека