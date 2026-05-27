Гатчина: дворец-замок и пейзажный парк

Путешествие в одну из самых красивых резиденций России - из Петербурга
Всего в часе от Петербурга вас ждёт другой мир — спокойный, изящный, загадочный. Гатчина — это место, где архитектура сочетается с природой.

Вы окажетесь в резиденции, которую любили российские императоры: пройдёте вдоль стен дворца, больше похожего на европейский замок, заглянете в тенистые аллеи парка и окунётесь в атмосферу уединённой загородной жизни.
Описание экскурсии

Гатчинский дворец (1,5 ч) — центральное сооружение ансамбля, сочетающее в себе черты замка и дворца. Вы осмотрите фасады, узнаете о его архитектурных особенностях и истории строительства.

Гатчинский парк (1,5 ч), разделённый на несколько зон, каждая из которых — с уникальным характером. Вы посетите:

  • Английский сад. Самая большая часть парка с естественным ландшафтом, живописными лужайками, прудами и каналами
  • Личные садики, предназначенные для уединения и отдыха
  • Павильоны, мосты, ворота и другие архитектурные сооружения, которые украшают парк и придают ему особый шарм

Вы узнаете:

  • как создавался ансамбль Гатчинского дворцово-паркового ансамбля
  • почему Гатчина была любимым местом отдыха российских императоров и членов их семьи
  • в каких стилях выполнены дворец и парк
  • какое предназначение у каждого павильона

Также вас ждут увлекательные истории о жизни императорской семьи в Гатчине.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом седане или автобусе в зависимости от количества участников. Дорога занимает 1,5 ч в одну сторону
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: дворец — 700 ₽ для взрослых, 400 ₽ для студентов и пенсионеров; парк — 200 ₽ для взрослых, 100 ₽ для студентов и пенсионеров, до 14 лет бесплатно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании:

  • 1 чел. — 16 500 ₽
  • 2 чел. — 19 500 ₽
  • 3 чел. — 21 000 ₽
  • 4 чел. — 23 500 ₽
  • от 5 до 30 чел. — от 2500 ₽ за каждого

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник9100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Московского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

