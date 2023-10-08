Погулять по резиденции российских императоров и узнать интересные факты из жизни её владельцев
В Гатчинском дворце не найти причудливых золочёных декораций барокко или строгой выверенности классицизма. Но, приехав сюда, мы с вами погрузимся в совершенно иной мир.
Отправимся в путешествие по эпохам императоров Павла I и Николая I, найдём в интерьерах черты мальтийских крепостей и средневекового охотничьего замка. Погуляем по парку и отыщем подземный ход.
Отправимся в путешествие по эпохам императоров Павла I и Николая I, найдём в интерьерах черты мальтийских крепостей и средневекового охотничьего замка. Погуляем по парку и отыщем подземный ход.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Над интерьерами дворца трудился итальянец Антонио Ринальди: его художественные изыски поразят вашу душу и сердце! Мы посетим парадные залы центрального корпуса и Арсенального каре, а также дворцовую церковь. Я покажу, где находится известный подземный ход, который ведёт на берег Серебряного озера и заканчивается гротом «Эхо». А в заключение мы прогуляемся по одному из лучших пейзажный парков страны.
Вы узнаете:
- за что Павла I прозвали русским Гамлетом
- какие взаимоотношения были внутри царской семьи
- с чего началась история дворцово-паркового ансамбля и когда Гатчина получила статус города
- почему в Гатчине раньше, чем в других городах России, появилось электрическое уличное освещение
- как здесь проходили торжественные приёмы и военные парады при Николае I, Александре II и Александре III и как в резиденции устраивали выездные царские охоты
- почему за судьбой лебедей, живущих в местном пруду, следят всем Петербургом
- и многое другое!
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и по окончании экскурсии отвезём обратно
- В стоимость входит трансфер на минивэне комфорт-класса, услуги гида, экскурсия по парку и Гатчинскому дворцу. При желании за дополнительную плату можете также посетить Приоратский дворец.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Гатчинский дворец (взрослые — 500 руб., учащиеся и посетители старше 65 лет — 275 руб.) и в Гатчинский парк, включая Павильон Венеры и Берёзовый домик (взрослые — 150 руб., учащиеся и посетители старше 65 лет — 70 руб.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За эти годы у меня сложилась очень классная команда постоянных гидов и водителей. Я считаю, что главная задача гида — стать чутким проводником между городом и гостем. А чтобы рассказ оставался живым и интересным, я стараюсь дополнить его новыми знаниями, которые я получаю из книг, лекций и док. фильмов. До встречи!
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