В Гатчинском дворце не найти причудливых золочёных декораций барокко или строгой выверенности классицизма. Но, приехав сюда, мы с вами погрузимся в совершенно иной мир.
Отправимся в путешествие по эпохам императоров Павла I и Николая I, найдём в интерьерах черты мальтийских крепостей и средневекового охотничьего замка. Погуляем по парку и отыщем подземный ход.
Отправимся в путешествие по эпохам императоров Павла I и Николая I, найдём в интерьерах черты мальтийских крепостей и средневекового охотничьего замка. Погуляем по парку и отыщем подземный ход.
Описание экскурсии
Над интерьерами дворца трудился итальянец Антонио Ринальди: его художественные изыски поразят вашу душу и сердце! Мы посетим парадные залы центрального корпуса и Арсенального каре, а также дворцовую церковь. Я покажу, где находится известный подземный ход, который ведёт на берег Серебряного озера и заканчивается гротом «Эхо». А в заключение мы прогуляемся по одному из лучших пейзажный парков страны.
Вы узнаете:
- за что Павла I прозвали русским Гамлетом
- какие взаимоотношения были внутри царской семьи
- с чего началась история дворцово-паркового ансамбля и когда Гатчина получила статус города
- почему в Гатчине раньше, чем в других городах России, появилось электрическое уличное освещение
- как здесь проходили торжественные приёмы и военные парады при Николае I, Александре II и Александре III и как в резиденции устраивали выездные царские охоты
- почему за судьбой лебедей, живущих в местном пруду, следят всем Петербургом
- и многое другое!
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и по окончании экскурсии отвезём обратно
- В стоимость входит трансфер на минивэне комфорт-класса, услуги гида, экскурсия по парку и Гатчинскому дворцу. При желании за дополнительную плату можете также посетить Приоратский дворец.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Гатчинский дворец (взрослые — 500 ₽, учащиеся и посетители старше 65 лет — 275 ₽) и в Гатчинский парк, включая Павильон Венеры и Берёзовый домик (взрослые — 150 ₽, учащиеся и посетители старше 65 лет — 70 ₽).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно продлить за 3000 ₽/час
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 470 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За
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