С борта двухпалубного теплохода вы увидите избранные места, города, где классика соседствует с ультрасовременными формами, а история проступает в каждой волне.
Мы проведём вас по главным водным артериям с выходом в Финский залив, чтобы вы успели охватить взглядом императорские дворцы, легендарные корабли, грандиозные мосты и новый символ города — небоскрёб «Лахта-центр».
Мы проведём вас по главным водным артериям с выходом в Финский залив, чтобы вы успели охватить взглядом императорские дворцы, легендарные корабли, грандиозные мосты и новый символ города — небоскрёб «Лахта-центр».
Описание экскурсии
- Медный всадник — памятник Петру I.
- Дворцовый мост — самый узнаваемый разводной мост города.
- Эрмитаж — главный музей страны.
- Кунсткамера — первое музейное здание России.
- Петропавловская крепость — с неё начинался Петербург.
- Крейсер «Аврора» — корабль, ставший символом эпохи перемен.
- Стрелка Васильевского острова — одна из самых фотогеничных точек.
- Лахта-центр — небоскрёб, изменивший горизонт Петербурга.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе класса люкс с просторными палубами.
- На борту есть бар с прохладительными напитками и снеками.
- Рассадка на борту свободная.
- На борту будет музыкальное сопровождение, аудиогид или живой гид.
- Время прибытия может сдвинуться на 10 минут раньше: причал городской, случаются задержки из-за стоящих теплоходов.
- В 2 часа прогулки входит 5 мин швартовки и 15 минут на посадку / высадку.
Безопасность
- Экипаж проводит инструктаж, на судне есть спасательные жилеты для всех пассажиров.
- Выход в залив возможен только при благоприятных погодных условиях.
- Из-за штормового предупреждения или запрета береговой охраны прогулка может быть перенесена.
- Если по независящим от команды причинам сменится причал, сообщим заранее.
ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионный
|700 ₽
|Дети до 12 лет
|650 ₽
|Стандартный
|750 ₽
|Студенческий
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Предлагаем уникальные прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга на роскошных теплоходах. Мы с командой организуем комфортные и запоминающиеся мероприятия с профессиональным сопровождением, чтобы вы могли насладиться красотой города с воды в уютной и стильной атмосфере. Идеальный вариант для туристов и жителей города, желающих открыть Петербург с новой стороны!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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