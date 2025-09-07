Выйдем от Карповки на теплоходе в 00:20 — и встретим развод Дворцового, Троицкого и Литейного мостов с Петроградской стороны. В программе — парадная Нева, блеск ночного города и один из самых красивых ракурсов Петербурга.
Описание водной прогулки
Пройдём в центральную часть акватории Невы к Дворцовому и Троицкому мостам. Они поднимутся вверх — и вы сделаете кадры одного из ключевых событий ночного Петербурга.
Отправимся в сторону Литейного моста, который поднимет свой пролёт перед вами. А затем вернёмся на причал отправления тем же путём.
Наш маршрут: Карповка → Большая Невка → Большая Нева (центральная акватория) → Большая Невка — Карповка.
Достопримечательности по пути: крейсер «Аврора», Медный всадник, Ботанический сад, Петропавловская крепость, Эрмитаж и другие.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей
- Отправление теплохода в 00:20
- Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса. Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления
- Для посадки на борт покажите QR-код — он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его
- Прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). На закрытой палубе качество звука выше
- Продолжительность путешествия — 1 час 45 минут
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|2500 ₽
|Льготный
|2300 ₽
|Детский до 12 лет
|2100 ₽
|Дети до 3-х лет
|10 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Luiza
7 сен 2025
Я в восторге! Очень интересный и необычный маршрут. Узнала для себя много нового.
Айзек
5 сен 2025
Спасибо за великолепные виды с воды, благодаря этой экскурсии с комфортом насладились ночным Петербургом.
А
Анастасия
2 сен 2025
И разводные мосты посмотрели и на нужном берегу ночью оказались, что бы удобно добираться к дому!
Ксения
29 авг 2025
Супер! Просто супер! Ненавязчивый аудиогид, который рассказывает всё о местах и достопримечательностях, мимо которых мы проходили. Увидели развод 3 мостов ровно по времени. Теплоход оснащен не только верхней палубой, но и теплой крытой – если замерзли, ходили туда и грелись. В общем от экскурсии в восторге
Людмила
28 авг 2025
Пришли в дождь - команда сказала, чего вам дома то не сидится в такую погоду, отказались бы. Это было не приятно с порога слышать. Но потом все пошло отлично, катер
Афина
Ответ организатора:
Людмила, благодарим за высокую оценку и подробный отзыв. Мы искренне признательны за выбор нашего нового авторского маршрута с абсолютно нового причала на реке Карповке Петроградской стороны. Нам правда важно Ваше мнение, чтобы мы могли улучшить свою работу.
в
виктория
22 авг 2025
Афина
Ответ организатора:
Добрый день.
м
милена
21 авг 2025
наглые люди, увидели развод только 1 моста
Афина
Ответ организатора:
Милена, благодарим за выбор нашей компании. Маршрут прогулки идёт на просмотр трёх мостов: Дворцового, Троицкого и Литейного. Ход движения движения
