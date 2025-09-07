Выйдем от Карповки на теплоходе в 00:20 — и встретим развод Дворцового, Троицкого и Литейного мостов с Петроградской стороны. В программе — парадная Нева, блеск ночного города и один из самых красивых ракурсов Петербурга.

Описание водной прогулки

Пройдём в центральную часть акватории Невы к Дворцовому и Троицкому мостам. Они поднимутся вверх — и вы сделаете кадры одного из ключевых событий ночного Петербурга.

Отправимся в сторону Литейного моста, который поднимет свой пролёт перед вами. А затем вернёмся на причал отправления тем же путём.

Наш маршрут: Карповка → Большая Невка → Большая Нева (центральная акватория) → Большая Невка — Карповка.

Достопримечательности по пути: крейсер «Аврора», Медный всадник, Ботанический сад, Петропавловская крепость, Эрмитаж и другие.

Организационные детали