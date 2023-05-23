С воды всё выглядит по-другому, и фейерверки — не исключение. Вы застанете кульминацию Дня Победы на идеальной смотровой на Неве: разноцветные огни будут не только над головой, но и в отражении реки. А ещё на комфортабельном теплоходе вас ждёт приветственный бокал напитка, работающий бар, а также открытая смотровая палуба и тёплый панорамный салон.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

🎆 В 21:00 теплоход отправится по Фонтанке в сторону главной водной артерии Петербурга, чтобы занять лучшие видовые места. С воды просмотр салюта будет максимально эффектным.

🚤 Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе под звуки фоновой музыки и с приветственным бокалом игристого или другого напитка на выбор.

Организационные детали

Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).