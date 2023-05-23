С воды всё выглядит по-другому, и фейерверки — не исключение.
Вы застанете кульминацию Дня Победы на идеальной смотровой на Неве: разноцветные огни будут не только над головой, но и в отражении реки.
А ещё на комфортабельном теплоходе вас ждёт приветственный бокал напитка, работающий бар, а также открытая смотровая палуба и тёплый панорамный салон.
Вы застанете кульминацию Дня Победы на идеальной смотровой на Неве: разноцветные огни будут не только над головой, но и в отражении реки.
А ещё на комфортабельном теплоходе вас ждёт приветственный бокал напитка, работающий бар, а также открытая смотровая палуба и тёплый панорамный салон.
Описание экскурсии
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату
Что вас ожидает
🎆 В 21:00 теплоход отправится по Фонтанке в сторону главной водной артерии Петербурга, чтобы занять лучшие видовые места. С воды просмотр салюта будет максимально эффектным.
🚤 Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе под звуки фоновой музыки и с приветственным бокалом игристого или другого напитка на выбор.
Организационные детали
Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).
- Прогулка проходит на однопалубном теплоходе с крытым панорамным салоном и открытой смотровой палубой.
- Прогулка не предполагает сопровождения гида: на рейсе будет работать фоновая музыка
- На борт не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено проносить алкогольные напитки
- На борту теплохода работает бар с напитками и снеками
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4800 ₽
|Дети до 12 лет
|4400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Большим драматическим театром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 57853 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
экскурсия полностью соответствовала тому, что было заявлено в описании. отправились вовремя, катер был как на фото, чистый и красивый. мы разместились очень свободно, спокойно могли разместиться еще человека 4, несмотря на то, что на экскурсию был солд аут.
на катере были пледики, капитан вежливый и аккуратный точка обзора на салют тоже была прекрасная
на катере были пледики, капитан вежливый и аккуратный точка обзора на салют тоже была прекрасная
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Мероприятие не обмануло ожидания. Была часовая экскурсия, хотя сказали, что будет только музыка. После салюта, да, звучали военные песни, так что ещё и напелись вволю.
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К
Действительно уютный катер, на борту дают пледы, благодаря аудиогиду не просто плывешь и любуешься архитектурой, но и узнаешь историю города
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