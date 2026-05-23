Приглашаем на водную экскурсию по одному из самых красивых городов мира! На комфортабельном однопалубном теплоходе вы проплывёте по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке и центральной акватории Невы. Полюбуетесь фантастическими видами и услышите об истории и архитектуре города.
Описание экскурсии
Что вы получите
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Прогулка с гидом на теплоходе. Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе с открытой и крытой частями. Группу сопровождает гид из нашей команды.
Петербург во всем великолепии. Вы увидите важнейшие достопримечательности: Дворцовый и Троицкий мосты, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец, Летний сад, Михайловский замок, памятник Чижику-Пыжику, Никольский собор и Семимостье. Погрузитесь в богатую историю города и его легенды.
Организационные детали
- Продолжительность 1 ч 15 мин
- На борту свободная рассадка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Аничков мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6715 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 160 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Поездка на кораблике оказалась по-настоящему потрясающей! Маршрут был построен идеально: мы словно путешествовали по двум стихиям — сначала неспешно скользили по тихим, уютным каналам, где вода подступала почти к самым
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А
Спасибо за прекрасный и познавательный вечер!
Все было супер!!!
P.S: термоса с горячим напитком не хватало;)
Все было супер!!!
P.S: термоса с горячим напитком не хватало;)
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Д
Комфортабельный катер, живописный маршрут и очень приятная водная прогулка, однозначно хорошие впечатления!
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А
Прекрасный маршрут😍Увидели самые главные достопримечательности с вод Фонтанки и Невы) Вид на Исаакиевский собор просто покорил! Комфортабельный теплоход и отличный аудиогид. Всем рекомендую)
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Е
Речная прогулка по каналам очень понравилась! Ее не испортил даже проливной дождь! Сидели на закрытой палубе, но все прекрасно видели из панорамных окон. Гид прекрасная! Экскурсия насыщенная, содержательная, яркая. С удовольствием порекомендуем такую прогулку друзьям и сами повторим! Благодарим за доставленное удовольствие!
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В
Причал расположен просто удобно, всё четко устроено, отправляются ровно по расписанию, а персонал такой приветливый. Особенно здорово то, что экскурсию ведёт настоящий человек, а не какой-то аудиогид, слушать живой рассказ
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