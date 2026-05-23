Приглашаем на водную экскурсию по одному из самых красивых городов мира! На комфортабельном однопалубном теплоходе вы проплывёте по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке и центральной акватории Невы. Полюбуетесь фантастическими видами и услышите об истории и архитектуре города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Что вы получите

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Прогулка с гидом на теплоходе. Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе с открытой и крытой частями. Группу сопровождает гид из нашей команды.

Петербург во всем великолепии. Вы увидите важнейшие достопримечательности: Дворцовый и Троицкий мосты, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец, Летний сад, Михайловский замок, памятник Чижику-Пыжику, Никольский собор и Семимостье. Погрузитесь в богатую историю города и его легенды.

Организационные детали