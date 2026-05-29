Город — как загадка.
Сможете ли вы разгадать его тайны? Отправьтесь в самостоятельное приключение по Васильевскому острову — самому атмосферному району Петербурга. Без гида, без спешки — только вы, квест-книга и город, полный историй, легенд и неожиданных открытий.
Сможете ли вы разгадать его тайны? Отправьтесь в самостоятельное приключение по Васильевскому острову — самому атмосферному району Петербурга. Без гида, без спешки — только вы, квест-книга и город, полный историй, легенд и неожиданных открытий.
Описание квестаЧто вас ждёт В засекреченной точке вас встретят наши агенты и вручат квест-книгу. С этого момента вы — главные герои собственной истории. Каждое задание открывает новую локацию и ведёт дальше — по следам городских тайн. По пути вас ждут легенды, факты и загадки, мимо которых каждый день проходят сотни людей — не догадываясь, что рядом спрятана история. Даже если вы живёте здесь — Васильевский остров удивит вас заново. Что раскроет квест Места из кино — узнаете, где снимались культовые фильмы и сериалы, а QR-коды покажут кадры прямо на месте. Секреты домов — заглянете в старинные парадные и «чёрные» лестницы, где кипит настоящая жизнь города. Мифы и легенды — узнаете, почему один дом зовут «Франкенштейном», какие романтические истории скрывает остров и как с ним связан Леонардо да Винчи. Два маршрута на выбор 🔹 Полный маршрут (7 км) — для тех, кто хочет увидеть максимум. 4–6 часов неспешного путешествия по самым необычным локациям. Можно делать паузы, заходить в кафе и наслаждаться моментом. 🔹 Сокращённый маршрут (3 км) — тот же драйв, но компактнее! В среднем 2,5–3 часа, отлично подходит для прогулки в любую погоду или если вы в Петербурге ненадолго. Почему вам точно понравится Свобода — идёте в своём темпе, без расписаний и групп. Эмоции и кадры — каждая точка маршрута продумана так, чтобы вызвать «вау»-эффект. Интерактивность — загадки логичные и увлекательные, а если застрянете — автор на связи. Для всех — интересно и взрослым, и детям с 8 лет. Атмосфера — по пути можно заглянуть в уютные кафе, сделать фото и просто насладиться городом. Для кого этот квест Для пар, друзей, семей с детьми и всех, кто любит живой Петербург без витрин. Для тех, кто хочет почувствовать дух приключения, пройтись по местам, где город дышит историей, и прожить день, который останется в памяти. Петербург зовёт. Всё готово, чтобы вы увидели город таким, каким его знают только местные. Как всё устроено Старт — в точке, где вас встретят и выдадут квест-книгу с реквизитом. Всё, что нужно, уже в комплекте — гид не потребуется. Всё просто и удобно — приключение начинается сразу, как только вы получите свой комплект. Выберите маршрут и дату — и вперёд за приключением Автор всегда на связи и поможет, если понадобится подсказка. Можно проходить квест целиком или разбить на несколько прогулок. Важная информация:
- Обувайтесь удобно — маршрут проходит по улочкам и дворам.
- Если пойдёт дождь, по пути есть кафе и укрытия.
- Освободите память на телефоне — снимки точно станут украшением вашего путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Книга-путеводитель с инвентарём для квеста
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Репина, 10
Завершение: Рядом со ст. метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обувайтесь удобно - маршрут проходит по улочкам и дворам
- Если пойдёт дождь, по пути есть кафе и укрытия
- Освободите память на телефоне - снимки точно станут украшением вашего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо за увлекательную квест-прогулку по Васильевскому острову! Локации подобраны очень интересные и необычные! Задания увлекательные, разнообразные и средние по сложности (мы со всеми справились без подсказок, но в одном
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В
Дети выбрали короткий маршрут. Проходили в свое удовольствие, никуда не торопясь, что позволило полюбоваться маленькими улочками Питера. Увидели неизвестную для нас ягоду, Яндекс подсказал нам, что это малина😁не пробовали. Спасибо организатору за кучу положительных эмоций. Подросткам очень понравилось (13 и 15 лет). Решили в следующий раз брать полный маршрут.
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Е
Не в первый раз участвовала в подобном квесте по Питеру, но в первый раз по Васильевскому острову. Открылся для меня с другой стороны. Очень познавательно и интересно. Все продумано до мелочей. Потратили 4,5 часа неспешно. Благодарим организаторов! Огромный проделан труд! Ждём новые квесты)
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А
Проходили квест (полную версию) вдвоём с другом - остались под большим впечатлением: очень познавательно, эксклюзивно и местами азартно. Подойдёт для всех гостей города и петербуржцев, интересующихся историей и полезным времяпрепровождением.
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О
Это был один из лучших городских квестов, организация отличная, много новых интересных фактов узнали о васильевском острове, очень рекомендую. Классные, скрытые от несведущих глаз локации для любителей фото))
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А
Стоимость не соответствует квесту. Длинный маршрут мы прошли за 1,45ч. Понимаю, что у каждого своя скорость, но все же, что же тогда короткая? Половину заявленных фото нет на пути
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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