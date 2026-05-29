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А Анастасия читать дальше уменьшить месте потребовался обеденный перерыв, чтобы взглянуть на задание свежим взглядом). Нам на полный маршрут потребовалось около 5-6 часов неспешной ходьбы (включая обед), но это мы поняли, только после окончания квеста - настолько он нас захватил! Квест будет интересен всем: и тем, кто не первый раз в городе (как мы например), и тем, кто только знакомится с Санкт-Петербургом! Огромное спасибо за увлекательную квест-прогулку по Васильевскому острову! Локации подобраны очень интересные и необычные! Задания увлекательные, разнообразные и средние по сложности (мы со всеми справились без подсказок, но в одном Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вероника Дети выбрали короткий маршрут. Проходили в свое удовольствие, никуда не торопясь, что позволило полюбоваться маленькими улочками Питера. Увидели неизвестную для нас ягоду, Яндекс подсказал нам, что это малина😁не пробовали. Спасибо организатору за кучу положительных эмоций. Подросткам очень понравилось (13 и 15 лет). Решили в следующий раз брать полный маршрут. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Не в первый раз участвовала в подобном квесте по Питеру, но в первый раз по Васильевскому острову. Открылся для меня с другой стороны. Очень познавательно и интересно. Все продумано до мелочей. Потратили 4,5 часа неспешно. Благодарим организаторов! Огромный проделан труд! Ждём новые квесты) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Артур Проходили квест (полную версию) вдвоём с другом - остались под большим впечатлением: очень познавательно, эксклюзивно и местами азартно. Подойдёт для всех гостей города и петербуржцев, интересующихся историей и полезным времяпрепровождением. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Отбеткина Это был один из лучших городских квестов, организация отличная, много новых интересных фактов узнали о васильевском острове, очень рекомендую. Классные, скрытые от несведущих глаз локации для любителей фото)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет