Вы увидите одно из главных сокровищ Карелии — горный парк «Рускеала».
Мраморные скалы, подсвеченные цветными огнями, тишина северного леса и свежий морозный воздух создадут особое настроение и останутся в памяти надолго. Маршрут выстроен так, чтобы вы познакомились со знаковыми местами региона без суеты.
Описание экскурсии
6:45 — подача автобуса в центре города
7:00 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»
7:30 — отправление от ст. м. «Озёрки»
10:00 — остановка в Приозерске
Вы осмотрите каменную крепость Корела и услышите рассказ об истории Карельского перешейка.
10:30 — трассовая экскурсия
По пути вы увидите карельские пейзажи с таёжными холмами, озёрами и лесными речками. Гид расскажет о природе региона и народах, которые здесь живут.
12:00–17:30 — экскурсионная программа Сортавала, водопады и «Рускеала»
— Обзорная автобусная экскурсия по городу на берегу Ладоги с рассказом об истории и финском наследии
— Обед
— Водопады Ахвенкоски
— Горный парк «Рускеала»
— Экскурсия с местным гидом и свободное время у Мраморного каньона. Зимой доступно катание на санях «Весёлый банан»
17:00 — отправление на ретропоезде (по желанию)
Поездка на паровозе до Сортавалы с последующей пересадкой в автобус. Для остальных участников — выезд из парка на автобусе.
23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
- Для предоставления льготы возьмите с собой подтверждающие документы: свидетельство о рождении РФ, паспорт, пенсионное удостоверение и т. д. Задать вопросы о льготах вы можете в переписке
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
- В поездке с вами будет гид из нашей команды
В стоимость входит
- Трансфер на комфортабельном современном автобусе
- Входные билеты в горный парк «Рускеала» (в пакете «Полный»)
- Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом (в пакете «Полный»)
Оплачивается самостоятельно до начала поездки
- Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала — Сортавала
Дополнительные расходы на месте (по желанию)
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала» (экскурсия «Подземный космос» по пещерам «Рускеалы», прокат лодок, троллей, веревочный парк и др.): по ценам парка
- Комплексные обеды: диапазон цен — 800-950 ₽ с чел., в праздники 900-1200 ₽ с чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет — 500 ₽ с чел., дети от 7 до 14 лет, студенты, пенсионеры — 400 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|3800 ₽
|Дети до 7 лет
|3700 ₽
|Школьники
|3700 ₽
|Студенты
|3700 ₽
|Люди 60+ лет
|3700 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1544 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
