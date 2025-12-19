Вы увидите одно из главных сокровищ Карелии — горный парк «Рускеала». Мраморные скалы, подсвеченные цветными огнями, тишина северного леса и свежий морозный воздух создадут особое настроение и останутся в памяти надолго. Маршрут выстроен так, чтобы вы познакомились со знаковыми местами региона без суеты.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

6:45 — подача автобуса в центре города

7:00 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»

7:30 — отправление от ст. м. «Озёрки»

10:00 — остановка в Приозерске

Вы осмотрите каменную крепость Корела и услышите рассказ об истории Карельского перешейка.

10:30 — трассовая экскурсия

По пути вы увидите карельские пейзажи с таёжными холмами, озёрами и лесными речками. Гид расскажет о природе региона и народах, которые здесь живут.

12:00–17:30 — экскурсионная программа Сортавала, водопады и «Рускеала»

— Обзорная автобусная экскурсия по городу на берегу Ладоги с рассказом об истории и финском наследии

— Обед

— Водопады Ахвенкоски

— Горный парк «Рускеала»

— Экскурсия с местным гидом и свободное время у Мраморного каньона. Зимой доступно катание на санях «Весёлый банан»

17:00 — отправление на ретропоезде (по желанию)

Поездка на паровозе до Сортавалы с последующей пересадкой в автобус. Для остальных участников — выезд из парка на автобусе.

23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет

Для предоставления льготы возьмите с собой подтверждающие документы: свидетельство о рождении РФ, паспорт, пенсионное удостоверение и т. д. Задать вопросы о льготах вы можете в переписке

Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

В поездке с вами будет гид из нашей команды

В стоимость входит

Трансфер на комфортабельном современном автобусе

Входные билеты в горный парк «Рускеала» (в пакете «Полный»)

Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом (в пакете «Полный»)

Оплачивается самостоятельно до начала поездки

Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала — Сортавала

Дополнительные расходы на месте (по желанию)