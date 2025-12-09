Оредеж — одна из самых живописных рек Ленинградской области, и на прогулке у вас будет возможность оценить её красоту. Этот формат отдыха — на грани между активностью и медитацией. Прогулка подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже стоял на сапе: маршрут спокойный и безопасный.

Описание водной прогулки

Погружение в красоту природы: вы будете скользить по прозрачной воде реки Оредеж, окружённой красными песчаными обрывами и сосновыми борами. В солнечные дни вода играет бирюзовыми и изумрудными оттенками.

Спокойный темп и комфорт: маршрут несложный и подойдёт даже тем, кто впервые встаёт на сап. В программе — подробный инструктаж и полное сопровождение гида.

Знакомство с геологией: во время прогулки вы узнаете, как образовались красные девонские пески и почему этот район считается геологически уникальным.

Организационные детали