Оредеж — одна из самых живописных рек Ленинградской области, и на прогулке у вас будет возможность оценить её красоту. Этот формат отдыха — на грани между активностью и медитацией. Прогулка подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже стоял на сапе: маршрут спокойный и безопасный.
Описание водной прогулки
Погружение в красоту природы: вы будете скользить по прозрачной воде реки Оредеж, окружённой красными песчаными обрывами и сосновыми борами. В солнечные дни вода играет бирюзовыми и изумрудными оттенками.
Спокойный темп и комфорт: маршрут несложный и подойдёт даже тем, кто впервые встаёт на сап. В программе — подробный инструктаж и полное сопровождение гида.
Знакомство с геологией: во время прогулки вы узнаете, как образовались красные девонские пески и почему этот район считается геологически уникальным.
Организационные детали
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно
- Программа 4+. Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых
- Опыт не требуется. Прогулка подойдёт даже новичкам — перед стартом проведём инструктаж и научим основам управления сапобордом. Все участники получают спасательные жилеты
- В случае дождя или сильного ветра переносим прогулку на другое время по договорённости
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ГЭС в посёлке Сиверский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 52 туристов
Мы — команда сертифицированных SUP-инструкторов и влюблённых в Петербург людей, которые считают, что самый красивый вид на город открывается именно с воды. Наша миссия — показывать Петербург по-настоящему: без толп, без
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Водная прогулка
Утренний сап-сплав по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2490 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
4500 ₽ за человека