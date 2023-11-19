Прикоснуться к сельской жизни и услышать секреты забытых ремёсел
Хотите погрузиться в старину и познакомиться с бытом наших предков? В посёлке Саблино мы проводим интерактивные программы для детей и взрослых. Научим гладить без утюга, ходить с коромыслом, топить печь и работать на жерновах. А еще развлечём старинными играми, угостим чаем и лакомствами по старинным рецептам. И вообще, у нас хорошо, тепло и уютно:)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Народные промыслы
Для меня традиционные ремёсла сродни искусству: не устаю удивляться тому, как в умелых руках наших предков рождались красивые и вместе с тем функциональные предметы быта. Какие-то потеряны в дымке лет, но многие остались — и живут по сей день. Чтобы сохранить их для потомков, я превратила свой дом в музей ремёсел, где всегда рады гостям.
На интерактивной семейной экскурсии вы узнаете, как жили крестьяне много лет назад, познакомитесь с историей развития ремёсел и попробуете:
- уложить вещи в сундук, пользуясь старинным способом укладки вещей
- перепеленать куклу с помощью свивальника
- примерить лапти и починить сапог
- взвесить хозяйский запас продуктов на старинных весах и безмене
- освоить оборудование для русской печи
- пройтись с коромыслом
- поработать на ручных жерновах и ступе
Для небольших групп (до 4 человек) приятный бонус — бесплатный мастер-класс по изготовлению кошелька-головоломки.
Организационные детали
- В посёлок Саблино (Ульяновка) можно добраться на автомобиле по Московскому шоссе или доехать на электричке от Московского вокзала до ст. Саблино
- Недалеко от нашего музея находится знаменитый Тосненский водопад. При желании можете дополнить музейную программу посещением этой природной достопримечательности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Ульяновка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ИРИНА — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Ирина. Уже много лет я занимаюсь изучением старинного крестьянского оборудования. Мой интерес к нему возник ещё с детства. При посещении краеведческих музеев мне было очень любопытно узнать, как же работают деревянные предметы, стоящие со строгой табличкой «Руками не трогать!». И вот я создала музей, где все экспонаты доступны для изучения. За полтора часа вы погрузитесь в мир старинных самодельных вещей — и тогда прошлое станет ближе и понятнее, а удивительные «инженерные» механизмы и приспособления сподвигнут на создание собственных шедевров, облегчающих быт и создающих уют и лад в доме!
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