Хотите погрузиться в старину и познакомиться с бытом наших предков? В посёлке Саблино мы проводим интерактивные программы для детей и взрослых. Научим гладить без утюга, ходить с коромыслом, топить печь и работать на жерновах. А еще развлечём старинными играми, угостим чаем и лакомствами по старинным рецептам. И вообще, у нас хорошо, тепло и уютно:)

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Народные промыслы

Для меня традиционные ремёсла сродни искусству: не устаю удивляться тому, как в умелых руках наших предков рождались красивые и вместе с тем функциональные предметы быта. Какие-то потеряны в дымке лет, но многие остались — и живут по сей день. Чтобы сохранить их для потомков, я превратила свой дом в музей ремёсел, где всегда рады гостям.

На интерактивной семейной экскурсии вы узнаете, как жили крестьяне много лет назад, познакомитесь с историей развития ремёсел и попробуете:

уложить вещи в сундук, пользуясь старинным способом укладки вещей

перепеленать куклу с помощью свивальника

примерить лапти и починить сапог

взвесить хозяйский запас продуктов на старинных весах и безмене

освоить оборудование для русской печи

пройтись с коромыслом

поработать на ручных жерновах и ступе

Для небольших групп (до 4 человек) приятный бонус — бесплатный мастер-класс по изготовлению кошелька-головоломки.

Организационные детали