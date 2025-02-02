Хотите погрузиться в старину и познакомиться с бытом наших предков? В посёлке Саблино мы проводим интерактивные программы для детей и взрослых. Научим гладить без утюга, ходить с коромыслом, топить печь и работать на жерновах. А еще развлечём старинными играми, угостим чаем и лакомствами по старинным рецептам. И вообще, у нас хорошо, тепло и уютно:)
Описание экскурсии
Народные промыслы
Для меня традиционные ремёсла сродни искусству: не устаю удивляться тому, как в умелых руках наших предков рождались красивые и вместе с тем функциональные предметы быта. Какие-то потеряны в дымке лет, но многие остались — и живут по сей день. Чтобы сохранить их для потомков, я превратила свой дом в музей ремёсел, где всегда рады гостям.
На интерактивной семейной экскурсии вы узнаете, как жили крестьяне много лет назад, познакомитесь с историей развития ремёсел и попробуете:
- уложить вещи в сундук, пользуясь старинным способом укладки вещей
- перепеленать куклу с помощью свивальника
- примерить лапти и починить сапог
- взвесить хозяйский запас продуктов на старинных весах и безмене
- освоить оборудование для русской печи
- пройтись с коромыслом
- поработать на ручных жерновах и ступе
Для небольших групп (до 4 человек) приятный бонус — бесплатный мастер-класс по изготовлению кошелька-головоломки.
Организационные детали
- В посёлок Саблино (Ульяновка) можно добраться на автомобиле по Московскому шоссе или доехать на электричке от Московского вокзала до ст. Саблино
- Недалеко от нашего музея находится знаменитый Тосненский водопад. При желании можете дополнить музейную программу посещением этой природной достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Ульяновка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ИРИНА — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Меня зовут Ирина. Уже много лет я занимаюсь изучением старинного крестьянского оборудования. Мой интерес к нему возник ещё с детства. При посещении краеведческих музеев мне было очень любопытно узнать, как
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень интересная экскурсия-погружение. Не обычный музей, в котором ничего нельзя трогать, а место, где действительно можно понять, как работал тот или иной механизм и как жили люди ещё сравнительно недавно
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