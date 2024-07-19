Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Доступным языком он расскажет историю этого великолепного места, так любимого Петром Великим.
Вы разгадаете секреты функционирования знаменитых фонтанов, которые работают без единого механического насоса.
Узнаете, откуда берется вода для их питания и как во времена Великой Отечественной войны удалось спасти ценные мраморные скульптуры от разрушения.
Вы разгадаете секреты функционирования знаменитых фонтанов, которые работают без единого механического насоса.
Узнаете, откуда берется вода для их питания и как во времена Великой Отечественной войны удалось спасти ценные мраморные скульптуры от разрушения.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание аудиогида
Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, раскрывая множество тайн великого Петергофа! В ней будут увлекательные задания, музыкальное оформление и спецэффекты, которые создадут особую атмосферу и настроят на приключения.
Вы увидите
- Любимые аллеи и уединенные уголки, где любил отдыхать Пётр I
- Фонтаны, работающие без единого насоса
- Драконов, живущих на Шахматной горе
- Известную скульптуру, изображающую схватку Самсона и льва
- Самый полноводный фонтан Петергофа
Вы узнаете
- Каким образом была разработана система водоснабжения для фонтанов
- Откуда вода поступает в их бассейны
- Какие меры предпринимались для сохранения мраморных скульптур от уничтожения во время войны
Организационные детали
- Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод
- В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники
- Вход на территорию парка оплачивается отдельно
- Экскурсию можно пройти в любое время, и она навсегда останется у вас
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Большого Петергофского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 103 туристов
Авторские развивающие экскурсии в аудиоформате для детей и их родителей. Исторические факты доносятся доступным языком, музыкальное оформление и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Традиционно на маршруте много вопросов и заданий, что помогает хорошо запомнить материал.Задать вопрос
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