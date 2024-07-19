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Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Доступным языком он расскажет историю этого великолепного места, так любимого Петром Великим.



Вы разгадаете секреты функционирования знаменитых фонтанов, которые работают без единого механического насоса.



Узнаете, откуда берется вода для их питания и как во времена Великой Отечественной войны удалось спасти ценные мраморные скульптуры от разрушения.