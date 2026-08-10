Погрузитесь в историю Шлиссельбурга и крепости Орешек. Увидите древние стены, узнаете о знаменитых узниках и сможете посетить музей «Дорога жизни»
Посетите Шлиссельбург и крепость Орешек - один из древнейших памятников региона.
На Ореховом острове вы узнаете о героических битвах, знаменитых узниках и следах эпохи Шлиссельбургского уезда. В завершение экскурсии можно посетить музей «Дорога Жизни» и увидеть владения баронов. Погружение в историю удивительного места оставит незабываемые впечатления
Лучшие месяцы для посещения Шлиссельбурга и крепости Орешек - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия особенно комфортна, так как можно насладиться видами и природой Ладожского озера.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость Орешек
Шлиссельбургская тюрьма
Староладожский канал
Новоладожский канал
Музей «Дорога жизни»
Осиновецкий маяк
Описание экскурсии
Удивительная крепость Орешек
Прибыв в Шлиссельбург, переправимся на теплоходе на Ореховый остров, где поговорим об истории сооружения, основанного внуком Александра Невского. Вы услышите о знаковых сражениях и героических битвах от Средневековья до прошлого столетия. И оцените силу фортификационных стен 16 века, позволявших эффективно обороняться защитникам цитадели даже в середине 20 века.
Каторжная тюрьма
На Ореховом острове будет повод вспомнить о декабристах, народовольцах и других узниках Шлиссельбургской крепости. В этих стенах содержались царевич Иоанн Антонович, первая супруга Петра I Евдокия Лопухина и другие известные исторические персонажи. Кроме того, здесь казнили старшего брата Ленина, Александра.
Уездный Шлиссельбург
Кроме знаменитой тюрьмы-крепости интересен и сам город эпохи 18-19 веков. О тех временах напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Я расскажу о ситцевой фабрике и даже путевом доме Петра I, которые находились на их месте. А неподалёку от причалов вы увидите памятник царю и выясните, как получилось, что его установили в советские годы.
Осиновец и Дорога жизни (по желанию за доплату)
В продолжение программы я предложу отправиться в поселок станции Ладожское озеро. Дорога займет 40 минут-час. Вы посетите интерактивный музей «Дорога Жизни», по желанию — с экскурсией. Погуляете по пляжу базы отдыха «Мир маяков», увидите Осиновецкий маяк и сможете пообедать в местном ресторане. А обратный путь в Петербург пройдет по самой Дороге жизни. Вы встретите не только посвященные блокаде мемориалы, но и старые усадьбы барона Корфа, Всеволожских, Олениных, а также 200-летний черешчатый дуб.
Организационные детали
Стоимость экскурсии с посещением в Осиновце музея «Дорога Жизни» составит 26 000 ₽
На Ореховый остров добираемся на теплоходе, первый рейс в 10:00, дальнейшие отправления каждые полчаса
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Шлиссельбургскую крепость — 200-350 ₽/чел.
Кроме Осиновца вы можете дополнить экскурсию посещением Старой Ладоги. Это одно направление, их легко совмещать в течение одной поездки. Стоимость такой программы — 27 000 ₽
При начале экскурсии до 9 утра — доплата 1000 ₽
Стоимость почасового продления экскурсии: 2500 ₽/час
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 7306 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Спасибо огромное за потрясающую поездку организаторам и гиду Евгению! Невероятно интересно!)
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Е
Евгения
Спасибо большое за экскурсию. Материал подан великолепно, диалог был очень интересный и познавательный. С удовольствием посетим с вами Ивангород
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Наталья
большое спасибо экскурсоводу Татьяне, остались очень довольны и авто путешествием и экскурсией!
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Наталья
Ездили в Шлиссельбург и крепость Орешек с гидом Татьяной. Экскурсия получилась насыщенная) Мы посетили не только Шлиссельбург и крепость Орешек, но и проехали по дороге жизни, посетили Осеневец. Татьяна интересный читать дальшеуменьшить
рассказчик, внимательный водитель. Погода благоприятствовала поездке, в крепости мы были с солнышком. Татьяна рассказала её историю, показала крепость с необычного ракурса. Также благодаря ей мы попали в панораму Прорыв блокады, которая находится по дороге в Шлиссельбург. Пока мы обозревали красоты осеневецкого маяка Татьяна купила нам билеты в панораму, иначе мы могли туда и не попасть. Спасибо за чудесную и познавательную поездку.
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Л
Любовь
Мы остались очень довольны экскурсионной поездкой в Шлиссельбург и Орешек, которую провёл для нас Михаил. Он не только обстоятельно рассказал об истории города, крепости, её защитниках и узниках, но и о достопримечательностях тех мест, через которые проходил наш маршрут до Шлиссельбурга. Наши просьбы и пожелания были услышаны и выполнены. Благодарим!!
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Наталья
Спасибо нашему гиду Галине за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию👍! Материал был отлично структурирован, понятен и интересен👏. Рекомендую всем кто ещё не был в Шлиссельбурге.
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