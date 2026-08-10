Лучшие месяцы для посещения Шлиссельбурга и крепости Орешек - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия особенно комфортна, так как можно насладиться видами и природой Ладожского озера.

Посетите Шлиссельбург и крепость Орешек - один из древнейших памятников региона. На Ореховом острове вы узнаете о героических битвах, знаменитых узниках и следах эпохи Шлиссельбургского уезда. В завершение экскурсии можно посетить музей «Дорога Жизни» и увидеть владения баронов. Погружение в историю удивительного места оставит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Удивительная крепость Орешек

Прибыв в Шлиссельбург, переправимся на теплоходе на Ореховый остров, где поговорим об истории сооружения, основанного внуком Александра Невского. Вы услышите о знаковых сражениях и героических битвах от Средневековья до прошлого столетия. И оцените силу фортификационных стен 16 века, позволявших эффективно обороняться защитникам цитадели даже в середине 20 века.

Каторжная тюрьма

На Ореховом острове будет повод вспомнить о декабристах, народовольцах и других узниках Шлиссельбургской крепости. В этих стенах содержались царевич Иоанн Антонович, первая супруга Петра I Евдокия Лопухина и другие известные исторические персонажи. Кроме того, здесь казнили старшего брата Ленина, Александра.

Уездный Шлиссельбург

Кроме знаменитой тюрьмы-крепости интересен и сам город эпохи 18-19 веков. О тех временах напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Я расскажу о ситцевой фабрике и даже путевом доме Петра I, которые находились на их месте. А неподалёку от причалов вы увидите памятник царю и выясните, как получилось, что его установили в советские годы.

Осиновец и Дорога жизни (по желанию за доплату)

В продолжение программы я предложу отправиться в поселок станции Ладожское озеро. Дорога займет 40 минут-час. Вы посетите интерактивный музей «Дорога Жизни», по желанию — с экскурсией. Погуляете по пляжу базы отдыха «Мир маяков», увидите Осиновецкий маяк и сможете пообедать в местном ресторане. А обратный путь в Петербург пройдет по самой Дороге жизни. Вы встретите не только посвященные блокаде мемориалы, но и старые усадьбы барона Корфа, Всеволожских, Олениных, а также 200-летний черешчатый дуб.

Организационные детали