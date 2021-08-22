Что вас ожидает

Удивительная крепость Орешек

Прибыв в Шлиссельбург, переправимся на теплоходе на Ореховый остров, где поговорим об истории сооружения, основанного внуком Александра Невского. Вы услышите о знаковых сражениях и героических битвах от Средневековья до прошлого столетия. И оцените силу фортификационных стен 16 века, позволявших эффективно обороняться защитникам цитадели даже в середине 20 века.

Каторжная тюрьма

На Ореховом острове будет повод вспомнить о декабристах, народовольцах и других узниках Шлиссельбургской крепости. В этих стенах содержались царевич Иоанн Антонович, первая супруга Петра I Евдокия Лопухина и другие известные исторические персонажи. Кроме того, здесь казнили старшего брата Ленина, Александра.

Уездный Шлиссельбург

Кроме знаменитой тюрьмы-крепости интересен и сам город эпохи 18-19 веков. О тех временах напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Я расскажу о ситцевой фабрике и даже путевом доме Петра I, которые находились на их месте. А неподалёку от причалов вы увидите памятник царю и выясните, как получилось, что его установили в советские годы.

Осиновец и Дорога жизни (по желанию за доплату)

В продолжение программы я предложу отправиться в поселок станции Ладожское озеро. Дорога займет 40 минут-час. Вы посетите интерактивный музей «Дорога Жизни», по желанию — с экскурсией. Погуляете по пляжу базы отдыха «Мир маяков», увидите Осиновецкий маяк и сможете пообедать в местном ресторане. А обратный путь в Петербург пройдет по самой Дороге жизни. Вы встретите не только посвященные блокаде мемориалы, но и старые усадьбы барона Корфа, Всеволожских, Олениных, а также 200-летний черешчатый дуб.

Организационные детали

Стоимость экскурсии с посещением в Осиновце музея «Дорога Жизни» составит 15590 рублей

На Ореховый остров добираемся на теплоходе, первый рейс в 10:00, дальнейшие отправления каждые полчаса

Дополнительно оплачивается экскурсия в музее «Дорога Жизни» 1000 руб. + входные билеты на каждого участника — 200-300 руб.

Пообедать можно в ресторане базы отдыха «Мир Маяков». Средний чек — 1200 руб. /человека.

Кроме Осиновца вы можете дополнить экскурсию посещением Старой Ладоги. Это одно направление, их легко совмещать в течение одной поездки.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.