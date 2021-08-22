Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»

Погрузиться в прошлое мощной фортификации, прикоснуться к эпохе уездного города и навестить мемориал

5
1 отзыв
Один из древнейших памятников региона находится всего в часе езды от центра Петербурга.

Вы познакомитесь с историей цитадели, где разворачивались битвы новгородцев и шведов, советской армии и немецко-фашистских войск.

Узнаете о знаменитых узниках крепости и отыщете следы эпохи Шлиссельбургского уезда.

А в конце, если захотите, сможете посетить музей «Дорога жизни» и увидеть владения баронов.
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»
Шлиссельбург, крепость Орешек и музей «Дорога жизни»

Что вас ожидает

Удивительная крепость Орешек

Прибыв в Шлиссельбург, переправимся на теплоходе на Ореховый остров, где поговорим об истории сооружения, основанного внуком Александра Невского. Вы услышите о знаковых сражениях и героических битвах от Средневековья до прошлого столетия. И оцените силу фортификационных стен 16 века, позволявших эффективно обороняться защитникам цитадели даже в середине 20 века.

Каторжная тюрьма

На Ореховом острове будет повод вспомнить о декабристах, народовольцах и других узниках Шлиссельбургской крепости. В этих стенах содержались царевич Иоанн Антонович, первая супруга Петра I Евдокия Лопухина и другие известные исторические персонажи. Кроме того, здесь казнили старшего брата Ленина, Александра.

Уездный Шлиссельбург

Кроме знаменитой тюрьмы-крепости интересен и сам город эпохи 18-19 веков. О тех временах напоминают Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. Я расскажу о ситцевой фабрике и даже путевом доме Петра I, которые находились на их месте. А неподалёку от причалов вы увидите памятник царю и выясните, как получилось, что его установили в советские годы.

Осиновец и Дорога жизни (по желанию за доплату)

В продолжение программы я предложу отправиться в поселок станции Ладожское озеро. Дорога займет 40 минут-час. Вы посетите интерактивный музей «Дорога Жизни», по желанию — с экскурсией. Погуляете по пляжу базы отдыха «Мир маяков», увидите Осиновецкий маяк и сможете пообедать в местном ресторане. А обратный путь в Петербург пройдет по самой Дороге жизни. Вы встретите не только посвященные блокаде мемориалы, но и старые усадьбы барона Корфа, Всеволожских, Олениных, а также 200-летний черешчатый дуб.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии с посещением в Осиновце музея «Дорога Жизни» составит 15590 рублей
  • На Ореховый остров добираемся на теплоходе, первый рейс в 10:00, дальнейшие отправления каждые полчаса
  • Дополнительно оплачивается экскурсия в музее «Дорога Жизни» 1000 руб. + входные билеты на каждого участника — 200-300 руб.
  • Пообедать можно в ресторане базы отдыха «Мир Маяков». Средний чек — 1200 руб. /человека.
  • Кроме Осиновца вы можете дополнить экскурсию посещением Старой Ладоги. Это одно направление, их легко совмещать в течение одной поездки.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!
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1 реальный отзыв

Е
22 авг 2021
Огромное спасибо Александру, как организатору, и Галине, как экскурсоводу. Эти люди сделали все возможное, чтоб наше путешествие прошло на «ура». Рекомендую

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