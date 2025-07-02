Мои заказы

Осиновецкий маяк – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Осиновецкий маяк» в Санкт-Петербурге, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Шлиссельбург и крепость Орешек
На машине
5 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия в Шлиссельбург и крепость Орешек
Погрузитесь в историю Шлиссельбурга и крепости Орешек. Увидите древние стены, узнаете о знаменитых узниках и сможете посетить музей «Дорога жизни»
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
На машине
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июля 2025
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Нашим гидом была Татьяна. Несмотря на погоду, дождь, экскурсия благодаря Татьяне была замечательной. Интересные факты, необычные виды и конечно море эмоций. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    25 июня 2025
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Татьяна очень грамотный гид, знающий историю не только нашей, выбранной тематики « Шлиссельбург», но и рассказывала дополнительно по истории города Петербурга. Очень все вежливо, корректно. На экскурсию забрала нас из отеля точно по договоренному времени. Спасибо. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2025
    Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
    Экскурсия понравилось. Большое спасибо Евгению за такую нужную и памятную экскурсию в день памяти и скорби. Красивые места посетили. Музей Дорога жизни тоже очень понравился. Ладожское озеро прекрасное. В конце экскурсии побывали на Пискаревском мемориальном кладбище.
  • С
    Саня
    31 мая 2025
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Ни разу не пожалели, что посетили Шлиссельбург и крепость Орешек. Но экскурсовод рассказывал мало, взгляд на историю достаточно однобокий. Еще
    и оплату взял значительно больше обозначенной в экскурсии якобы за более длительную экскурсию. Но это и задача экскурсовода- провести быстро и с удовольствием. Ни того, ни другого не получили.

    Ни разу не пожалели, что посетили Шлиссельбург и крепость Орешек. Но экскурсовод рассказывал мало, взгляд на историю достаточно однобокий. Еще
  • Л
    Любовь
    10 мая 2025
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Мы остались очень довольны экскурсионной поездкой в Шлиссельбург и Орешек, которую провёл для нас Михаил. Он не только обстоятельно рассказал
    об истории города, крепости, её защитниках и узниках, но и о достопримечательностях тех мест, через которые проходил наш маршрут до Шлиссельбурга. Наши просьбы и пожелания были услышаны и выполнены. Благодарим!!

    об истории города, крепости, её защитниках и узниках, но и о достопримечательностях тех мест, через которые проходил наш маршрут до Шлиссельбурга. Наши просьбы и пожелания были услышаны и выполнены. Благодарим!!
  • Н
    Наталья
    4 мая 2025
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Нашим гидом в крепость Орешек был Владимир,экскурсия была интересной,познавательной,динамичной. Рекомендую.
  • А
    Александра
    2 мая 2025
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Нашим гидом во время посещения крепости "Орешек" был Евгений. Вся экскурсия прошла ярко, динамично, без препятствий и трудностей. Евгения выделяет
    высокая эрудированность в широком спектре вопросов: от глубокого профессионального знания истории до современной жизни общества. Вызывает уважение его увлеченность профессией, внимание и искренняя доброжелательность к туристам. рекомендую экскурсию в Шлиссельбург и крепость "Орешек" именно с Евгением.

  • Л
    Лариса
    10 октября 2024
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Посетили экскурсию в крепость Орешек вместе с гидом- экскурсоводом Евгением и Старую Ладогу. Экскурсия была очень насыщенная, интересная. Евгений прекрасный рассказчик, мы узнали много нового, прекрасно провели время,посетили два древнейших монастыря, полюбовались шикарными осенними видами Ладожского озера
  • Д
    Дмитрий
    6 октября 2024
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Интересная экскурсия. Стоит поехать.
  • А
    Алексей
    22 сентября 2024
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Посетили Шлиссельбург, Орешек и Дорогу Жизни. Экскурсия очень интересная. Александр прекрасный рассказчик. Спасибо большое!
  • А
    Андрей
    19 августа 2024
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Мы ездили с Татьяной. Пунктуальность, интересный рассказ, чувствуется любовь к своему городу и делу! Были с ребенком 13 лет, ему тоже было интересно.
  • М
    Мария
    16 августа 2024
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Нам посчастливилось отправиться в однодневную поездку с гидом Татьяной. В ходе экскурсии мы решили немного изменить изначальный план и помимо
    Шлиссельбурга посетить также Старую Ладогу. Сочетать эти два пункта в нашей программе оказалось прекрасной идеей. Благодаря Татьяне мы погрузились в историю Старой Ладоги, которая считается самой древней каменной крепостью нашей страны, самым крупным городом-портом Северо-Западной Руси. а также первой столицей древнерусского государства. После посещения Старой Ладоги более понятна история Шлиссельбурга и крепости Орешек. Подробный рассказ Татьяны об истории крепости с момента основания, о ее героических защитниках в годы Великой Отечественной войны, посещение тюремных корпусов, прогулка по «Ладожскому променаду» произвели очень сильное впечатление.
    Также в формате путевой информации Татьяна успела много показать и рассказать о Дороге жизни.
    Весь день мы провели в сопровождении профессиональна-историка, деликатного, тактичного гида, прекрасного водителя. Кажется, нет такого вопроса, на который Татьяна не знает ответа 😊. Мы везде успели не торопясь. Наше путешествие получилось очень насыщенным, ярким, комфортным.

  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Ездили в Шлиссельбург и крепость Орешек с гидом Татьяной. Экскурсия получилась насыщенная) Мы посетили не только Шлиссельбург и крепость Орешек,
    но и проехали по дороге жизни, посетили Осеневец. Татьяна интересный рассказчик, внимательный водитель. Погода благоприятствовала поездке, в крепости мы были с солнышком. Татьяна рассказала её историю, показала крепость с необычного ракурса. Также благодаря ей мы попали в панораму Прорыв блокады, которая находится по дороге в Шлиссельбург. Пока мы обозревали красоты осеневецкого маяка Татьяна купила нам билеты в панораму, иначе мы могли туда и не попасть. Спасибо за чудесную и познавательную поездку.

    но и проехали по дороге жизни, посетили Осеневец. Татьяна интересный рассказчик, внимательный водитель. Погода благоприятствовала поездке, в крепости мы были с солнышком. Татьяна рассказала её историю, показала крепость с необычного ракурса. Также благодаря ей мы попали в панораму Прорыв блокады, которая находится по дороге в Шлиссельбург. Пока мы обозревали красоты осеневецкого маяка Татьяна купила нам билеты в панораму, иначе мы могли туда и не попасть. Спасибо за чудесную и познавательную поездку.
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Спасибо организатору экскурсии. Интересно, красиво, удобно, профессионально.
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2024
    Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
    В день нашей экскурсии случилось все - ураганный ветер, град, снег, дождь. Но несмотря на все это экскурсия получилась замечательная!
    Александр учел все наши пожелания. Тактичный и приятный в общении человек и отличный экскурсовод, 6 часов пролетели очень быстро. Благодарим за экскурсию и однозначно ее рекомендуем!

  • П
    Павлова
    8 октября 2023
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    Большое спасибо Татьяне за проведенную экскурсию.
    Тема экскирсии сама по себе очень тяжелая для восприятия, но очень нужная для понимания нашей
    истории. Прониклись тем, как была устроена жизнь военного Ленинграда, в каких условиях боролись и выживали люди. Узнали как была организована дорога жизни.

    Пляжи и отдыхающие люди на местах трагических событий говорят о том, что жизнь побеждает. И вдохновляет.

  • М
    Мария
    21 августа 2023
    Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
    Понравилась экскурсия: было интересно, комфортно, познавательно. Много остановок. Приятная экскурсовод, прислушивалась к нашим пожеланиям, максимально постаралась. Мы остались довольны, спасибо! 🌹🌹🌹
  • Б
    Белова
    21 августа 2023
    Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
    Понравилась экскурсия: было интересно, комфортно, познавательно. Много остановок. Приятная экскурсовод, прислушивалась к нашим пожеланиям, максимально постаралась. Мы остались довольны, спасибо! 🌹🌹🌹
  • А
    Анна
    11 августа 2023
    Шлиссельбург и крепость Орешек
    10 и 11 августа были на экскурсии с Михаилом и Милой (милой воспитанной таксой). Прекрасно провели время!! Михаил владеет материалом,
    ему тема Кронштадта и Шлиссельбурга знакома и очень близка. Приятное информативное общение и хорошее настроение вам гарантированы!! Спасибо большое за хорошо проведённое время!

