Шлиссельбурга посетить также Старую Ладогу. Сочетать эти два пункта в нашей программе оказалось прекрасной идеей. Благодаря Татьяне мы погрузились в историю Старой Ладоги, которая считается самой древней каменной крепостью нашей страны, самым крупным городом-портом Северо-Западной Руси. а также первой столицей древнерусского государства. После посещения Старой Ладоги более понятна история Шлиссельбурга и крепости Орешек. Подробный рассказ Татьяны об истории крепости с момента основания, о ее героических защитниках в годы Великой Отечественной войны, посещение тюремных корпусов, прогулка по «Ладожскому променаду» произвели очень сильное впечатление.

Также в формате путевой информации Татьяна успела много показать и рассказать о Дороге жизни.

Весь день мы провели в сопровождении профессиональна-историка, деликатного, тактичного гида, прекрасного водителя. Кажется, нет такого вопроса, на который Татьяна не знает ответа 😊. Мы везде успели не торопясь. Наше путешествие получилось очень насыщенным, ярким, комфортным.