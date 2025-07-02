Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия в Шлиссельбург и крепость Орешек
Погрузитесь в историю Шлиссельбурга и крепости Орешек. Увидите древние стены, узнаете о знаменитых узниках и сможете посетить музей «Дорога жизни»
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июля 2025Нашим гидом была Татьяна. Несмотря на погоду, дождь, экскурсия благодаря Татьяне была замечательной. Интересные факты, необычные виды и конечно море эмоций. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена25 июня 2025Татьяна очень грамотный гид, знающий историю не только нашей, выбранной тематики « Шлиссельбург», но и рассказывала дополнительно по истории города Петербурга. Очень все вежливо, корректно. На экскурсию забрала нас из отеля точно по договоренному времени. Спасибо. Рекомендую.
- ЕЕкатерина22 июня 2025Экскурсия понравилось. Большое спасибо Евгению за такую нужную и памятную экскурсию в день памяти и скорби. Красивые места посетили. Музей Дорога жизни тоже очень понравился. Ладожское озеро прекрасное. В конце экскурсии побывали на Пискаревском мемориальном кладбище.
- ССаня31 мая 2025Ни разу не пожалели, что посетили Шлиссельбург и крепость Орешек. Но экскурсовод рассказывал мало, взгляд на историю достаточно однобокий. Еще
- ЛЛюбовь10 мая 2025Мы остались очень довольны экскурсионной поездкой в Шлиссельбург и Орешек, которую провёл для нас Михаил. Он не только обстоятельно рассказал
- ННаталья4 мая 2025Нашим гидом в крепость Орешек был Владимир,экскурсия была интересной,познавательной,динамичной. Рекомендую.
- ААлександра2 мая 2025Нашим гидом во время посещения крепости "Орешек" был Евгений. Вся экскурсия прошла ярко, динамично, без препятствий и трудностей. Евгения выделяет
- ЛЛариса10 октября 2024Посетили экскурсию в крепость Орешек вместе с гидом- экскурсоводом Евгением и Старую Ладогу. Экскурсия была очень насыщенная, интересная. Евгений прекрасный рассказчик, мы узнали много нового, прекрасно провели время,посетили два древнейших монастыря, полюбовались шикарными осенними видами Ладожского озера
- ДДмитрий6 октября 2024Интересная экскурсия. Стоит поехать.
- ААлексей22 сентября 2024Посетили Шлиссельбург, Орешек и Дорогу Жизни. Экскурсия очень интересная. Александр прекрасный рассказчик. Спасибо большое!
- ААндрей19 августа 2024Мы ездили с Татьяной. Пунктуальность, интересный рассказ, чувствуется любовь к своему городу и делу! Были с ребенком 13 лет, ему тоже было интересно.
- ММария16 августа 2024Нам посчастливилось отправиться в однодневную поездку с гидом Татьяной. В ходе экскурсии мы решили немного изменить изначальный план и помимо
- ННаталья8 августа 2024Ездили в Шлиссельбург и крепость Орешек с гидом Татьяной. Экскурсия получилась насыщенная) Мы посетили не только Шлиссельбург и крепость Орешек,
- ООльга24 июля 2024Спасибо организатору экскурсии. Интересно, красиво, удобно, профессионально.
- ТТатьяна17 апреля 2024В день нашей экскурсии случилось все - ураганный ветер, град, снег, дождь. Но несмотря на все это экскурсия получилась замечательная!
- ППавлова8 октября 2023Большое спасибо Татьяне за проведенную экскурсию.
Тема экскирсии сама по себе очень тяжелая для восприятия, но очень нужная для понимания нашей
- ММария21 августа 2023Понравилась экскурсия: было интересно, комфортно, познавательно. Много остановок. Приятная экскурсовод, прислушивалась к нашим пожеланиям, максимально постаралась. Мы остались довольны, спасибо! 🌹🌹🌹
- ББелова21 августа 2023Понравилась экскурсия: было интересно, комфортно, познавательно. Много остановок. Приятная экскурсовод, прислушивалась к нашим пожеланиям, максимально постаралась. Мы остались довольны, спасибо! 🌹🌹🌹
- ААнна11 августа 202310 и 11 августа были на экскурсии с Михаилом и Милой (милой воспитанной таксой). Прекрасно провели время!! Михаил владеет материалом,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Осиновецкий маяк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Осиновецкий маяк" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Осиновецкий маяк», 83 ⭐ отзыва, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь