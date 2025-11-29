Мои заказы

Сказочный Екатерининский парк - на электричке из Петербурга

Прогуляться по царской резиденции с историей о дворцах, императрицах и Янтарной комнате
Отправляемся в Пушкин, чтобы познакомиться с роскошным Екатерининским парком и дворцом — загородной резиденцией российских императриц.

Я лицензированный экскурсовод по Екатерининскому парку и покажу тихие, укромные уголки, которые редко попадают в массовые маршруты. А затем вы сможете побывать во дворце со штатным гидом или самостоятельно изучить окрестности.
Сказочный Екатерининский парк - на электричке из Петербурга© Галина
Сказочный Екатерининский парк - на электричке из Петербурга© Галина
Сказочный Екатерининский парк - на электричке из Петербурга© Галина

Описание экскурсии

Маршурт: встреча в центре Петербурга у метро «Пушкинская» → поездка на электричке в город Пушкин → экскурсия по парку.

Вы увидите:

  • французскую регулярную и английскую пейзажную части парка
  • павильоны, где узнаете их историю и предназначение
  • виллу в античном вкусе Екатерины II
  • садик Марии Александровны

После парка вы при желании посетите Екатерининский дворец (с экскурсией от штатного гида), а затем сможете погулять самостоятельно или заглянуть в интересные места рядом. Я дождусь окончания экскурсии и вместе с вами вернусь в Петербург.

Вы узнаете:

  • как Золушка оказалась на троне огромной империи
  • какие тайны хранит знаменитая Янтарная комната
  • как различать архитектурные стили построек парка
  • как отдыхали императорские семьи в Царском Селе

Организационные детали

Дополнительно оплачивается

  • Проезд на электричке от Витебского вокзала до Царского Села и обратно
  • Билеты в Екатерининский дворец + парк — 1500 ₽ (есть скидки)
  • Билеты только парк (в тёплый сезон) — 400 ₽ (есть скидки)

Экскурсию по дворцу проводят штатные гиды, билеты приобретаются самостоятельно (я подскажу где).

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 408 туристов
Неустанно поглощая литературу о Петербурге, я очень люблю делиться своими знаниями с каждым, кто пожелает присоединиться ко мне на прогулках сквозь века. Простота изложения, позитивный настрой и море увлекательной информации
читать дальше

— вот что ожидает вас на моих экскурсиях. Вместе мы обойдём город со всех сторон и откроем для себя его многоликость. Если вам нужен хороший проводник, человек, который «бережно возьмёт вас за руку», проведёт по городу и, как фокусник, будет доставать из шляпы интересные истории, то вам ко мне.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
На автобусе
5.5 часов
-
10%
12000 отзывов
Групповая
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2925 ₽3250 ₽ за человека
Наедине с Царским Селом: из Петербурга на автомобиле
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Наедине с Царским Селом: из Петербурга на автомобиле
Осмотреть Екатерининский парк и дворец, поговорить о русских самодержцах и лицейской юности Пушкина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Царское Село: Екатерининский и Александровский дворцы
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село: дворцы и парки
Индивидуальная экскурсия по Царскому Селу с посещением Екатерининского и Александровского дворцов. История, архитектура и природа в одном туре
Начало: По указанию путешественника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге