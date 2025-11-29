Отправляемся в Пушкин, чтобы познакомиться с роскошным Екатерининским парком и дворцом — загородной резиденцией российских императриц.
Я лицензированный экскурсовод по Екатерининскому парку и покажу тихие, укромные уголки, которые редко попадают в массовые маршруты. А затем вы сможете побывать во дворце со штатным гидом или самостоятельно изучить окрестности.
Описание экскурсии
Маршурт: встреча в центре Петербурга у метро «Пушкинская» → поездка на электричке в город Пушкин → экскурсия по парку.
Вы увидите:
- французскую регулярную и английскую пейзажную части парка
- павильоны, где узнаете их историю и предназначение
- виллу в античном вкусе Екатерины II
- садик Марии Александровны
После парка вы при желании посетите Екатерининский дворец (с экскурсией от штатного гида), а затем сможете погулять самостоятельно или заглянуть в интересные места рядом. Я дождусь окончания экскурсии и вместе с вами вернусь в Петербург.
Вы узнаете:
- как Золушка оказалась на троне огромной империи
- какие тайны хранит знаменитая Янтарная комната
- как различать архитектурные стили построек парка
- как отдыхали императорские семьи в Царском Селе
Организационные детали
Дополнительно оплачивается
- Проезд на электричке от Витебского вокзала до Царского Села и обратно
- Билеты в Екатерининский дворец + парк — 1500 ₽ (есть скидки)
- Билеты только парк (в тёплый сезон) — 400 ₽ (есть скидки)
Экскурсию по дворцу проводят штатные гиды, билеты приобретаются самостоятельно (я подскажу где).
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 408 туристов
Неустанно поглощая литературу о Петербурге, я очень люблю делиться своими знаниями с каждым, кто пожелает присоединиться ко мне на прогулках сквозь века. Простота изложения, позитивный настрой и море увлекательной информации
