Отправляемся в Пушкин, чтобы познакомиться с роскошным Екатерининским парком и дворцом — загородной резиденцией российских императриц. Я лицензированный экскурсовод по Екатерининскому парку и покажу тихие, укромные уголки, которые редко попадают в массовые маршруты. А затем вы сможете побывать во дворце со штатным гидом или самостоятельно изучить окрестности.

Описание экскурсии

Маршурт: встреча в центре Петербурга у метро «Пушкинская» → поездка на электричке в город Пушкин → экскурсия по парку.

Вы увидите:

французскую регулярную и английскую пейзажную части парка

павильоны, где узнаете их историю и предназначение

виллу в античном вкусе Екатерины II

садик Марии Александровны

После парка вы при желании посетите Екатерининский дворец (с экскурсией от штатного гида), а затем сможете погулять самостоятельно или заглянуть в интересные места рядом. Я дождусь окончания экскурсии и вместе с вами вернусь в Петербург.

Вы узнаете:

как Золушка оказалась на троне огромной империи

какие тайны хранит знаменитая Янтарная комната

как различать архитектурные стили построек парка

как отдыхали императорские семьи в Царском Селе

Организационные детали

Дополнительно оплачивается

Проезд на электричке от Витебского вокзала до Царского Села и обратно

Билеты в Екатерининский дворец + парк — 1500 ₽ (есть скидки)

Билеты только парк (в тёплый сезон) — 400 ₽ (есть скидки)

Экскурсию по дворцу проводят штатные гиды, билеты приобретаются самостоятельно (я подскажу где).