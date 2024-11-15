Вы пройдёте по дворам и парадным роскошных особняков и доходных домов, в которых жили писатели, аристократы, учёные и офицеры. Услышите незанудные истории о достопримечательностях, байки и легенды. Мы расскажем, что такое стеклянные кирпичи и почему золотари занимались совсем не золотом. А ещё покажем красоту нашего города с высоты.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Особняк Каншина с лепной отделкой, кариатидами и купидонами
- Пряничный домик Никонова
- Дом Иоффе с двором-котиком
- Дом Дехтеринского с газовым фонарём на лестнице
- Елисеевский дом с красивейшим старинным лифтом
- Дом, в котором жил писатель Сергей Довлатов
- Толстовский дом, во дворе которого снимали множество сериалов
И узнаете:
- Кто такие золотари и почему профессия дворника считалась престижной
- Что за коробки висят под окнами многих домов
- Почему в Петербурге странная нумерация квартир
- Что такое барский этаж и для чего в парадных ставили камины
А ещё:
Подниметесь на колокольню Владимирского собора, откуда открываются невероятные виды на Петропавловскую крепость, Адмиралтейство и другие знаковые постройки.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании. Детали уточняйте в переписке
ежедневно в 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Достоевская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 86 туристов
Привет! Меня зовут Илья, уже 8 лет организую неформальные экскурсии в Питере. Мне нравится знакомиться с людьми и делиться историями о моём городе. А также получать новые знания от гостей из разных мест планеты. Это помогает мне чувствовать, что я говорю со всем миром. Экскурсии для вас провожу я и коллеги из моей команды.Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
15%
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1088925₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по дворам и парадным Санкт-Петербурга
Групповая экскурсия по старому Петербургу. Посетите квартиру в доме Бака, изучите дворы-колодцы и парадные, насладитесь историей города
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17431 395₽ за человека