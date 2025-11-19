Золотая кладовая Эрмитажа — место, где каждая вещь сияет не только блеском, но и смыслом: от античных украшений до работ мастеров, чьи изделия вошли в мировую сокровищницу искусства.
На экскурсии вы увидите редчайшие экспонаты, которые редко оказываются в поле зрения широкой публики, и ощутите атмосферу роскоши, в которой жили великие цивилизации.
Описание билета
В Золотой кладовой Эрмитажа все предметы размещены в компактных, но высокозащищённых залах, доступ в которые строго контролируют. В советское время сюда могли попасть только научные сотрудники и иностранные делегации. Да и сегодня Золотая кладовая остаётся одной из самых охраняемых частей музея, сохраняя статус закрытого собрания редчайших ценностей.
Вы посетите это уникальное хранилище в сопровождении одного из сотрудников Эрмитажа с официальным допуском к особо ценным фондам. И сможете:
- почувствовать дыхание эпох, рассматривая артефакты, созданные тысячи лет назад
- открыть для себя скрытые смыслы ювелирных шедевров
- узнать историю создания украшений, их символику и путь, который привёл их в коллекцию музея
- услышать истории и легенды, окружавшие эти предметы на протяжении столетий
Темы экскурсии
- Древние культуры и их ювелирные традиции
- Скифское искусство и знаменитые золотые украшения степных народов
- Русские мастера и рождение уникального стиля 18–19 веков
- Значение драгоценных материалов в культуре разных эпох
Организационные детали
- В стоимость входит входной билет в Эрмитаж (Главный музейный комплекс) для прохода без очереди
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов Эрмитажа
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2650 ₽
|Дети 13-18 лет
|2590 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|2590 ₽
|Студенты
|2590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16729 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
