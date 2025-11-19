Золотая кладовая Эрмитажа — место, где каждая вещь сияет не только блеском, но и смыслом: от античных украшений до работ мастеров, чьи изделия вошли в мировую сокровищницу искусства. На экскурсии вы увидите редчайшие экспонаты, которые редко оказываются в поле зрения широкой публики, и ощутите атмосферу роскоши, в которой жили великие цивилизации.

В Золотой кладовой Эрмитажа все предметы размещены в компактных, но высокозащищённых залах, доступ в которые строго контролируют. В советское время сюда могли попасть только научные сотрудники и иностранные делегации. Да и сегодня Золотая кладовая остаётся одной из самых охраняемых частей музея, сохраняя статус закрытого собрания редчайших ценностей.

Вы посетите это уникальное хранилище в сопровождении одного из сотрудников Эрмитажа с официальным допуском к особо ценным фондам. И сможете:

почувствовать дыхание эпох, рассматривая артефакты, созданные тысячи лет назад

открыть для себя скрытые смыслы ювелирных шедевров

узнать историю создания украшений, их символику и путь, который привёл их в коллекцию музея

услышать истории и легенды, окружавшие эти предметы на протяжении столетий

Темы экскурсии

Древние культуры и их ювелирные традиции

Скифское искусство и знаменитые золотые украшения степных народов

Русские мастера и рождение уникального стиля 18–19 веков

Значение драгоценных материалов в культуре разных эпох

