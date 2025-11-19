Мои заказы

Скрытые сокровища Эрмитажа: экскурсия в Золотую кладовую (без очереди)

Оказаться один на один с сокровищами, пережившими правителей, войны и исчезнувшие цивилизации
Золотая кладовая Эрмитажа — место, где каждая вещь сияет не только блеском, но и смыслом: от античных украшений до работ мастеров, чьи изделия вошли в мировую сокровищницу искусства.

На экскурсии вы увидите редчайшие экспонаты, которые редко оказываются в поле зрения широкой публики, и ощутите атмосферу роскоши, в которой жили великие цивилизации.
Скрытые сокровища Эрмитажа: экскурсия в Золотую кладовую (без очереди)© Мария
Скрытые сокровища Эрмитажа: экскурсия в Золотую кладовую (без очереди)© Мария
Скрытые сокровища Эрмитажа: экскурсия в Золотую кладовую (без очереди)© Мария

Описание билета

В Золотой кладовой Эрмитажа все предметы размещены в компактных, но высокозащищённых залах, доступ в которые строго контролируют. В советское время сюда могли попасть только научные сотрудники и иностранные делегации. Да и сегодня Золотая кладовая остаётся одной из самых охраняемых частей музея, сохраняя статус закрытого собрания редчайших ценностей.

Вы посетите это уникальное хранилище в сопровождении одного из сотрудников Эрмитажа с официальным допуском к особо ценным фондам. И сможете:

  • почувствовать дыхание эпох, рассматривая артефакты, созданные тысячи лет назад
  • открыть для себя скрытые смыслы ювелирных шедевров
  • узнать историю создания украшений, их символику и путь, который привёл их в коллекцию музея
  • услышать истории и легенды, окружавшие эти предметы на протяжении столетий

Темы экскурсии

  • Древние культуры и их ювелирные традиции
  • Скифское искусство и знаменитые золотые украшения степных народов
  • Русские мастера и рождение уникального стиля 18–19 веков
  • Значение драгоценных материалов в культуре разных эпох

Организационные детали

  • В стоимость входит входной билет в Эрмитаж (Главный музейный комплекс) для прохода без очереди
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов Эрмитажа

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный2650 ₽
Дети 13-18 лет2590 ₽
Дети до 12 лет1500 ₽
Пенсионеры2590 ₽
Студенты2590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16729 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
2.5 часа
689 отзывов
Билеты
Лучший выбор
Эрмитаж в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3399 ₽ за билет
Эрмитаж для детей и взрослых
1.5 часа
367 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейная экскурсия в Эрмитаж: от парадных залов до мастер-класса
Исследуйте величие Эрмитажа в увлекательном формате: откройте мир искусства для всей семьи
Начало: У парадной Иорданской лестницы Зимнего дворца
21 ноя в 11:00
22 ноя в 11:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
Эрмитаж: сокровища императорской коллекции (билеты включены)
2 часа
-
20%
4 отзыва
Билеты
Эрмитаж: сокровища императорской коллекции (билеты включены)
Познакомиться с выдающимися произведениями разных эпох и стран в самом большом музее России
Начало: У Зимнего дворца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
9600 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге