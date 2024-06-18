По Некрополю:

встреча с легендами и тайнами.

Приглашаем вас на прогулку по тенистым аллеям и дорожкам одного из старейших некрополей Санкт-Петербурга! Готовьтесь к захватывающему знакомству с историей и тайнами этого удивительного места, где склепы и надгробия, покрытые патиной времени, хранят историю великих личностей, нашедших здесь свой покой. Начнем наш путь со встречи с исторической личностью — Ариной Родионовной, няней великого Александра Сергеевича Пушкина, чья могила также находится здесь. Продолжим наше путешествие, погружаясь в мир музыки и искусства Петербурга, вспоминая знаменитых музыкантов, среди которых Эдуард Хиль, Людмила Сенчина, а также Гоша Гурьянов, барабанщик группы «Кино», и МС Вспышкин. Прикоснемся к истории русского спорта, посетив могилу Георгия Дюперрона, и окунемся в кинематографический мир, вспоминая прекрасную актрису Анну Самохину и великого режиссера Алексея Балабанова. Не обойдем стороной и легендарную Ксению Петербургскую, о которой так много мифов и легенд. Вместе мы исследуем чудеса, связанные с ее именем, раскрывая тайны и загадки. Важная информация:

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.