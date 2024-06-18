Присоединяйтесь к прогулке по старейшему некрополю Санкт-Петербурга! Начнем с могилы Арины Родионовны, няни Пушкина, затем узнаем о музыкантах, спортсменах и кинозвездах, чьи имена вписаны в историю этого города. И, конечно же, мы раскроем мифы и тайны, связанные с легендарной Ксенией Петербургской.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 16:00
Описание экскурсии
По Некрополю:
встреча с легендами и тайнами.
Приглашаем вас на прогулку по тенистым аллеям и дорожкам одного из старейших некрополей Санкт-Петербурга! Готовьтесь к захватывающему знакомству с историей и тайнами этого удивительного места, где склепы и надгробия, покрытые патиной времени, хранят историю великих личностей, нашедших здесь свой покой. Начнем наш путь со встречи с исторической личностью — Ариной Родионовной, няней великого Александра Сергеевича Пушкина, чья могила также находится здесь. Продолжим наше путешествие, погружаясь в мир музыки и искусства Петербурга, вспоминая знаменитых музыкантов, среди которых Эдуард Хиль, Людмила Сенчина, а также Гоша Гурьянов, барабанщик группы «Кино», и МС Вспышкин. Прикоснемся к истории русского спорта, посетив могилу Георгия Дюперрона, и окунемся в кинематографический мир, вспоминая прекрасную актрису Анну Самохину и великого режиссера Алексея Балабанова. Не обойдем стороной и легендарную Ксению Петербургскую, о которой так много мифов и легенд. Вместе мы исследуем чудеса, связанные с ее именем, раскрывая тайны и загадки. Важная информация:
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Понедельник/пятница с 13.00, пятница/суббота с 16.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Могила Арины Родионовны
- Могила Георгия Дюперрона
- Часовня Ксении Блаженной
- Могила Алексея Балабанова
- Могила Эдуарда Хиля
- Могила Людмилы Сенчиной
Что включено
- Авторская экскурсионная программа от гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Камская улица, д. 24е
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник/пятница с 13.00, пятница/суббота с 16.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- После бронирования с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 июня 2024
Е
Елизавета
9 июня 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 990₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13501 080₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.