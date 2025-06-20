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Особняк Елисеевых: исторические интерьеры и залы

Погрузитесь в атмосферу дворянской жизни конца 19 века в особняке Елисеевых. Узнайте историю здания и его владельцев за 1,5 часа
Великолепие особняка Елисеевых в Санкт-Петербурге впечатляет своей аутентичностью.

Участники экскурсии увидят парадную лестницу, атриум, кабинеты и исторические залы, такие как Баккара и зал Империал. Уникальные интерьеры сохранили атмосферу прошлых веков.

История здания и его владельцев откроется перед вами, а жизнь в особняке станет ближе благодаря рассказам гида. Это идеальная возможность для знакомства с архитектурой и культурой Петербурга
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические интерьеры
  • 🕰️ Погружение в атмосферу 19 века
  • 🎭 Интересные факты о владельцах
  • 📜 История Санкт-Петербурга
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Особняк Елисеевых: исторические интерьеры и залы
Особняк Елисеевых: исторические интерьеры и залы
Особняк Елисеевых: исторические интерьеры и залы
Ближайшие даты:
9
июл11
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июл23
июл
Время начала: 12:00, 14:00, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Парадная лестница
  • Атриум
  • Кабинет хозяина
  • Зал Баккара
  • Зал Империал

Описание экскурсии

Вы увидите парадную лестницу, атриум, бывший кабинет хозяина, исторические залы — Баккару, ореховую, золотую и музыкальную гостиные, зал Империал (где располагался кинотеатр «Баррикада») и анфиладу. А также другие залы, которые сохранили атмосферу прошлого.

И узнаете:

  • Когда особняк был построен и кто был его первым владельцем, а также о значении этого дома в истории Санкт-Петербурга
  • Как сохранились уникальные исторические интерьеры, включая парадную лестницу, атриум, кабинеты и гостиные
  • Как выглядели парадные и частные пространства особняка, что находилось в каждой комнате и какие предметы декора использовались в ту эпоху
  • Как была устроена жизнь в особняке и как он влиял на город в разные исторические периоды

Организационные детали

  • После внесения предоплаты необходимо внести доплату организатору (переводом), чтобы мы смогли зарегистрировать вас на посещение особняка. Затем будет сформирован уникальный билет, который мы отправим вам по WhatsApp или e-mail. Билет невозвратный
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3094 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
М
20 июн 2025
Замечательная, интересная экскурсия. Интерьеры просто невероятны. Получаешь полное погружение в атмосферу того времени
Спасибо огромное!
Татьяна
19 июн 2025
Прекрасный обзорный тур. Всем рекомендуем.
И
16 июн 2025
Насыщенная, информативная экскурсия. Экскурсовод владеет информацией с которую вы нигде не найдёт.
О
10 июн 2025
Неожиданно классная экскурсия, место увлекательное, экскурсовод профи. Спасибо организаторам!
Неожиданно классная экскурсия, место увлекательное, экскурсовод профи. Спасибо организаторам!Неожиданно классная экскурсия, место увлекательное, экскурсовод профи. Спасибо организаторам!Неожиданно классная экскурсия, место увлекательное, экскурсовод профи. Спасибо организаторам!
Наталья
26 мая 2025
Отличный и редкий экскурсовод Юлия в особняке Елисеевых. Знает и любит историю. Большая благодарность от всей группы!
Время посещения: 25.05.25 в 14:00.
Отличный и редкий экскурсовод Юлия в особняке Елисеевых. Знает и любит историю. Большая благодарность от всей группы!Отличный и редкий экскурсовод Юлия в особняке Елисеевых. Знает и любит историю. Большая благодарность от всей группы!Отличный и редкий экскурсовод Юлия в особняке Елисеевых. Знает и любит историю. Большая благодарность от всей группы!
Мария
11 мая 2025
Интересная экскурсия. Проводит местный экскурсовод. Особняк хорошо сохранился, красивые интерьеры. Сейчас в этом здании расположена 5-ти звездочная гостиница, ресторан, часто проходят концерты при свечах.
А
15 апр 2025
Шикарный особняк! Ни убавить ни прибавить.
Д
6 фев 2025
Экскурсия прошла интересно, на одном дыхании.
Юлия
5 янв 2025
Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!
Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!

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