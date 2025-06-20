Великолепие особняка Елисеевых в Санкт-Петербурге впечатляет своей аутентичностью.
Участники экскурсии увидят парадную лестницу, атриум, кабинеты и исторические залы, такие как Баккара и зал Империал. Уникальные интерьеры сохранили атмосферу прошлых веков.
История здания и его владельцев откроется перед вами, а жизнь в особняке станет ближе благодаря рассказам гида. Это идеальная возможность для знакомства с архитектурой и культурой Петербурга
Участники экскурсии увидят парадную лестницу, атриум, кабинеты и исторические залы, такие как Баккара и зал Империал. Уникальные интерьеры сохранили атмосферу прошлых веков.
История здания и его владельцев откроется перед вами, а жизнь в особняке станет ближе благодаря рассказам гида. Это идеальная возможность для знакомства с архитектурой и культурой Петербурга
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические интерьеры
- 🕰️ Погружение в атмосферу 19 века
- 🎭 Интересные факты о владельцах
- 📜 История Санкт-Петербурга
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Парадная лестница
- Атриум
- Кабинет хозяина
- Зал Баккара
- Зал Империал
Описание экскурсии
Вы увидите парадную лестницу, атриум, бывший кабинет хозяина, исторические залы — Баккару, ореховую, золотую и музыкальную гостиные, зал Империал (где располагался кинотеатр «Баррикада») и анфиладу. А также другие залы, которые сохранили атмосферу прошлого.
И узнаете:
- Когда особняк был построен и кто был его первым владельцем, а также о значении этого дома в истории Санкт-Петербурга
- Как сохранились уникальные исторические интерьеры, включая парадную лестницу, атриум, кабинеты и гостиные
- Как выглядели парадные и частные пространства особняка, что находилось в каждой комнате и какие предметы декора использовались в ту эпоху
- Как была устроена жизнь в особняке и как он влиял на город в разные исторические периоды
Организационные детали
- После внесения предоплаты необходимо внести доплату организатору (переводом), чтобы мы смогли зарегистрировать вас на посещение особняка. Затем будет сформирован уникальный билет, который мы отправим вам по WhatsApp или e-mail. Билет невозвратный
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3094 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 485 туристов
Здравствуйте! Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы: обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды и не только.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марат
20 июн 2025
Замечательная, интересная экскурсия. Интерьеры просто невероятны. Получаешь полное погружение в атмосферу того времени
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Татьяна
19 июн 2025
Прекрасный обзорный тур. Всем рекомендуем.
И
Ирина
16 июн 2025
Насыщенная, информативная экскурсия. Экскурсовод владеет информацией с которую вы нигде не найдёт.
О
Ольга
10 июн 2025
Неожиданно классная экскурсия, место увлекательное, экскурсовод профи. Спасибо организаторам!
Наталья
26 мая 2025
Отличный и редкий экскурсовод Юлия в особняке Елисеевых. Знает и любит историю. Большая благодарность от всей группы!
Время посещения: 25.05.25 в 14:00.
Время посещения: 25.05.25 в 14:00.
Мария
11 мая 2025
Интересная экскурсия. Проводит местный экскурсовод. Особняк хорошо сохранился, красивые интерьеры. Сейчас в этом здании расположена 5-ти звездочная гостиница, ресторан, часто проходят концерты при свечах.
А
Александр
15 апр 2025
Шикарный особняк! Ни убавить ни прибавить.
Д
Дженнет
6 фев 2025
Экскурсия прошла интересно, на одном дыхании.
Юлия
5 янв 2025
Очень интересная экскурсия и очень красивый особняк! Определенно стоит посетить! И послушать историю купцов Елисеевых, и сделать красивые фотографии!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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