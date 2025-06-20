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Великолепие особняка Елисеевых в Санкт-Петербурге впечатляет своей аутентичностью.



Участники экскурсии увидят парадную лестницу, атриум, кабинеты и исторические залы, такие как Баккара и зал Империал. Уникальные интерьеры сохранили атмосферу прошлых веков.



История здания и его владельцев откроется перед вами, а жизнь в особняке станет ближе благодаря рассказам гида. Это идеальная возможность для знакомства с архитектурой и культурой Петербурга

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